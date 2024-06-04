читать дальше (6-7 лет) были очень увлечены! Как вишенка на торте - чаепитие с горячим угощением, в сопровождении интересных загадок для детей и взрослых. Спасибо Ольге за обстоятельный рассказ о Псковской земле (как исторические факты, так и современные) во время нашей поездки.

Замечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-класс. Мы, как и дети