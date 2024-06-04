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Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
4 часа
Во Пскове быть - бумагу лить
Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Прикоснуться к традиционному промыслу в компании потомственной ремесленницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
- ССветлана3 июня 2024Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
- ММайя24 мая 2024Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
- ААртур11 мая 2024Замечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-класс. Мы, как и дети
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Мастер-классы»
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