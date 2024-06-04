Интересные программы мастер-классы Пскова

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Пскове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 25 чел.
Во Пскове быть - бумагу лить
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Во Пскове быть - бумагу лить
Из Пскова отправиться в экопоселение, узнать историю бумаги и создать льняной листок своими руками
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Прикоснуться к традиционному промыслу в компании потомственной ремесленницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
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    многодетная, труженица на все руки. Мастер класс заворожил нас и процессом, и самой мастерицей. Чудо произошло - сыр сделан, все довольны. Спасибо огромное!

    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на
  • А
    Артур
    11 мая 2024
    Во Пскове быть - бумагу лить
    Замечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-класс. Мы, как и дети
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    (6-7 лет) были очень увлечены! Как вишенка на торте - чаепитие с горячим угощением, в сопровождении интересных загадок для детей и взрослых. Спасибо Ольге за обстоятельный рассказ о Псковской земле (как исторические факты, так и современные) во время нашей поездки.

    Замечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-классЗамечательные впечатления! Очень атмосферно и гостеприимно. Спасибо Елене и Юрию за очень интересный рассказ и мастер-класс

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Мастер-классы»

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Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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