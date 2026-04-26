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Групповая
В трендеНа Талабские острова - из Пскова (всё включено)
Исследуйте природу, легенды и духовные святыни в уединённом уголке Псковской земли
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:30
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Проникнуть в тайны молока и приготовить авторский сыр в живописном эко-поселении
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Лучший выборНа обитаемые Талабские острова - из Пскова
Отправиться на Белов и Залит и познакомиться с местным бытом
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник в 09:30
7 июл в 09:30
21 июл в 09:30
4000 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Погрузитесь в увлекательный квест в центре Пскова! Найдите 10 барсиков, разгадывая загадки и исследуя городские достопримечательности. Приз в финале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 4 чел.
Псков - детям
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
4 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
В трендеПсковский изразец: слепить и расписать
Мастер-класс в уютной студии для взрослых и детей
Начало: На улице Киселёва
8 июл в 17:00
15 июл в 17:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 10:30
4 июл в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов
Узнать, как рождается звук и разбудить голоса инструментов на мастер-классе
Начало: На улице Киселёва
5 июл в 13:00
12 июл в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на индивидуальном катере и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
5 июл в 09:00
9 июл в 09:00
от 26 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 10:45
7 июл в 11:00
25 июл в 10:45
4500 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборТалабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
6 июл в 10:30
4750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Квест
Лести не слышим, угроз не боимся: исторический квест в Пскове
Расшифровать текст 16 века, угадать атрибут того времени и найти пароль от тайного хода
Начало: У дома Ксёндза
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
500 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
Изучить старинные укрепления, найти псковских барсиков и узнать, какие местные словечки любил Пушкин
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Узнайте секреты росписи матрёшек и создайте уникальный сувенир. Погрузитесь в историю и традиции, создавая свой шедевр
4 июл в 09:00
5 июл в 15:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Уникальная возможность посетить святые места Талабских островов, погрузиться в их историю и насладиться красотой природы. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: На улице Коммунальная
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Во Пскове быть - бумагу лить
Погрузитесь в атмосферу Псковской земли, создавая бумагу по старинным технологиям. Откройте для себя традиции и насладитесь уютным чаепитием
Завтра в 08:00
4 июл в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Водная прогулка на катере по центру Пскова - 30 минут
Откройте для себя Псков с воды: катер, редкие виды, история и легенды. Удобно и безопасно, подходит для всех. Уникальная возможность за 30 минут
Начало: На набережной реки Великой
«Прогулка длится около 30 минут, конечную остановку по желанию можно сделать у парка аттракционов «Волшебная гора»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Познакомьтесь с Псковом XVIII-XX веков, его архитектурой и судьбами жителей. Увлекательный маршрут с чаепитием в мещанском доме
Начало: У выставочного зала
Сегодня в 12:30
11 июл в 09:00
от 6777 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить
Добро пожаловать на мастер-класс по сыроварению в Пскове! Откройте для себя секреты сыродела и создайте свой уникальный сыр под руководством мастера
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
АРтефакты ВРемени: Псков в средневековье - иммерсивная экскурсия сквозь век
Начало: Набережная р. Великой
2000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Начало: Пл. Ленина,1
Расписание: в четверг в 10:30
16 июл в 10:30
23 июл в 11:00
4450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Отправиться к древним святыням и дикой природе Псковского озера
Начало: От стен кремля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: Еженедельно по вторникам в 11:00, по пятницам в 10:30, по суббота в 10:45
7 июл в 11:00
10 июл в 10:30
4900 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Расписное яйцо: создание обережной писанки
На мастер-классе в Пскове
Начало: На улице Красноармейской
2000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
«Дело о псковском ревизоре» - иммерсивная экскурсия-детектив (12+)
Оказаться в Пскове рубежа 19-20 веков и провести расследование
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 18:30
4 июл в 16:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Интерактивный тур «Защита города Пскова» в дополненной реальности
Погрузитесь в историческое сражение с дополненной реальностью! Взяв факел, наводите пушку на вражеские корабли и изменяйте ход битвы
Начало: Набережная реки Великая
650 ₽ за человека
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
Начало: Набережная реки Великая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Псков за бокалом вина
Откройте для себя Псков через историю и вино в уютной атмосфере бара. Погрузитесь в прошлое города с бокалом вина и интересными рассказами
Начало: Дом Гельдта на улице Некрасова
13 июл в 12:30
14 июл в 12:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Псков в кадре: мастер-класс по уличной фотографии
Правила, лайфхаки, практика стрит-съёмки
Начало: На площади Ленина
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
от 2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 25 апр 2026
Потрясающий мастер-класс!
Он понравился и моей дочери (13 лет) и родителям (63 года и 64 года)
Очень уютно, тепло и продумано до мелочей. Вкусный чай с кексиками.
Екатерина приятная девушка, все подсказывает и рассказывает.
Он понравился и моей дочери (13 лет) и родителям (63 года и 64 года)
Очень уютно, тепло и продумано до мелочей. Вкусный чай с кексиками.
Екатерина приятная девушка, все подсказывает и рассказывает.
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Н
Дата посещения: 7 янв 2026
7 января мы с Александром замечательно провели время в компании на экскурсии «Ползком по барам» 😊.
С удовольствием 🥂погрузились в историю
С удовольствием 🥂погрузились в историю
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Н
Дата посещения: 4 ноя 2025
Были у Екатерины всей семьёй. Просто чудесный мастер-класс. Мои два сына подростка 12 и 13 лет участвовали с удовольствием! Атмосфера
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Нам очень понравилась экскурсия Ольги. Были наглядные материалы, была интрига для ребёнка, по времени 1 час и это идеально. Всё очень мило, понятно и адаптировано для ребёнка.
Большое спасибо за работу 💗
Большое спасибо за работу 💗
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Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере! Все с комфортом, с
+6
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А
Здравствуйте!
Огромное спасибо за такой уютный и приятный мастер-класс, на котором удалось сделать целых 2 замечательных домика, а также послушать очень
Огромное спасибо за такой уютный и приятный мастер-класс, на котором удалось сделать целых 2 замечательных домика, а также послушать очень
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Очень понравилась экскурсия,мы просто в восторге,такие святые и замечательные места есть у нас в России 👍👍👍 Обязательно вернёмся ещё.
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Н
Впечатления прекрасные! Рассказывали очень увлекательно! Мы получали ответы на все вопросы - а вопросов было много. Сделали сыр, вкусный сыр. Мы были довольны!! Спасибо!
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Несмотря на отвратительную погоду, стараниями гида Николая, экскурсия прошла замечательно. Посетили все запланированные места, прикоснулись к праволавным святыням. Все прошло замечательно.
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М
Прямо от стен Кремля, что очень удобно, отправились к островам. Все прошло гладко и увлекательно
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Всего 1322 отзыва в Пскове в категории "Развлечения"
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