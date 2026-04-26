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Развлечения в Пскове

Найдено 40 экскурсий в категории «Развлечения» в Пскове, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
На Талабские острова - из Пскова (всё включено)
На катере
7.5 часов
57 отзывов
Групповая
В тренде
На Талабские острова - из Пскова (всё включено)
Исследуйте природу, легенды и духовные святыни в уединённом уголке Псковской земли
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:30
4 июл в 10:30
5 июл в 10:30
5000 ₽ за человека
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
2.5 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Проникнуть в тайны молока и приготовить авторский сыр в живописном эко-поселении
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
На обитаемые Талабские острова - из Пскова
На катере
7.5 часов
10 отзывов
Групповая
Лучший выбор
На обитаемые Талабские острова - из Пскова
Отправиться на Белов и Залит и познакомиться с местным бытом
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник в 09:30
7 июл в 09:30
21 июл в 09:30
4000 ₽ за человека
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Пешая
3 часа
59 отзывов
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Погрузитесь в увлекательный квест в центре Пскова! Найдите 10 барсиков, разгадывая загадки и исследуя городские достопримечательности. Приз в финале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Псков - детям
Пешая
1 час
83 отзыва
Квест
до 4 чел.
Псков - детям
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
4 июл в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
Псковский изразец: слепить и расписать
1.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
В тренде
Псковский изразец: слепить и расписать
Мастер-класс в уютной студии для взрослых и детей
Начало: На улице Киселёва
8 июл в 17:00
15 июл в 17:00
1200 ₽ за человека
Забрать домик из деревни
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Забрать домик из деревни
Мастер-класс по работе с деревом в окрестностях Изборска
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 10:30
4 июл в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов
Узнать, как рождается звук и разбудить голоса инструментов на мастер-классе
Начало: На улице Киселёва
5 июл в 13:00
12 июл в 11:00
1000 ₽ за человека
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
На катере
6 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на индивидуальном катере и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
5 июл в 09:00
9 июл в 09:00
от 26 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия к Талабским островам
На автобусе
На катере
6.5 часов
47 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 10:45
7 июл в 11:00
25 июл в 10:45
4500 ₽ за человека
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
На автобусе
8 часов
508 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
6 июл в 10:30
4750 ₽ за человека
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Лести не слышим, угроз не боимся: исторический квест в Пскове
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
Лести не слышим, угроз не боимся: исторический квест в Пскове
Расшифровать текст 16 века, угадать атрибут того времени и найти пароль от тайного хода
Начало: У дома Ксёндза
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
500 ₽ за человека
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Квест
до 5 чел.
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
Изучить старинные укрепления, найти псковских барсиков и узнать, какие местные словечки любил Пушкин
Начало: На Октябрьском проспекте
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Узнайте секреты росписи матрёшек и создайте уникальный сувенир. Погрузитесь в историю и традиции, создавая свой шедевр
4 июл в 09:00
5 июл в 15:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
На катере
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Уникальная возможность посетить святые места Талабских островов, погрузиться в их историю и насладиться красотой природы. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: На улице Коммунальная
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Во Пскове быть - бумагу лить
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Во Пскове быть - бумагу лить
Погрузитесь в атмосферу Псковской земли, создавая бумагу по старинным технологиям. Откройте для себя традиции и насладитесь уютным чаепитием
Завтра в 08:00
4 июл в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка на катере по центру Пскова - 30 минут
На катере
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Водная прогулка на катере по центру Пскова - 30 минут
Откройте для себя Псков с воды: катер, редкие виды, история и легенды. Удобно и безопасно, подходит для всех. Уникальная возможность за 30 минут
Начало: На набережной реки Великой
«Прогулка длится около 30 минут, конечную остановку по желанию можно сделать у парка аттракционов «Волшебная гора»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Познакомьтесь с Псковом XVIII-XX веков, его архитектурой и судьбами жителей. Увлекательный маршрут с чаепитием в мещанском доме
Начало: У выставочного зала
Сегодня в 12:30
11 июл в 09:00
от 6777 ₽ за всё до 4 чел.
В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить
Добро пожаловать на мастер-класс по сыроварению в Пскове! Откройте для себя секреты сыродела и создайте свой уникальный сыр под руководством мастера
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
АРтефакты ВРемени: Псков в средневековье - иммерсивная экскурсия сквозь век
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
АРтефакты ВРемени: Псков в средневековье - иммерсивная экскурсия сквозь век
Начало: Набережная р. Великой
2000 ₽ за человека
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
На автобусе
На катере
5.5 часов
9 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие к Талабским островам из Пскова: на автобусе и катере
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
Начало: Пл. Ленина,1
Расписание: в четверг в 10:30
16 июл в 10:30
23 июл в 11:00
4450 ₽ за человека
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
На катере
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Отправиться к древним святыням и дикой природе Псковского озера
Начало: От стен кремля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Талабские острова и путешествие на Псковское море
7 часов
110 отзывов
Групповая
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: Еженедельно по вторникам в 11:00, по пятницам в 10:30, по суббота в 10:45
7 июл в 11:00
10 июл в 10:30
4900 ₽ за человека
Расписное яйцо: создание обережной писанки
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Расписное яйцо: создание обережной писанки
На мастер-классе в Пскове
Начало: На улице Красноармейской
2000 ₽ за человека
«Дело о псковском ревизоре» - иммерсивная экскурсия-детектив (12+)
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
«Дело о псковском ревизоре» - иммерсивная экскурсия-детектив (12+)
Оказаться в Пскове рубежа 19-20 веков и провести расследование
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 18:30
4 июл в 16:00
1200 ₽ за человека
Интерактивный тур «Защита города Пскова» в дополненной реальности
Пешая
30 минут
8 отзывов
Индивидуальная
Интерактивный тур «Защита города Пскова» в дополненной реальности
Погрузитесь в историческое сражение с дополненной реальностью! Взяв факел, наводите пушку на вражеские корабли и изменяйте ход битвы
Начало: Набережная реки Великая
650 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
Пешая
30 минут
6 отзывов
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
Начало: Набережная реки Великая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 ₽ за человека
Псков за бокалом вина
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Псков за бокалом вина
Откройте для себя Псков через историю и вино в уютной атмосфере бара. Погрузитесь в прошлое города с бокалом вина и интересными рассказами
Начало: Дом Гельдта на улице Некрасова
13 июл в 12:30
14 июл в 12:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Псков в кадре: мастер-класс по уличной фотографии
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
Псков в кадре: мастер-класс по уличной фотографии
Правила, лайфхаки, практика стрит-съёмки
Начало: На площади Ленина
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
от 2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Забрать домик из деревни
Дата посещения: 25 апр 2026
Потрясающий мастер-класс!
Он понравился и моей дочери (13 лет) и родителям (63 года и 64 года)
Очень уютно, тепло и продумано до мелочей. Вкусный чай с кексиками.
Екатерина приятная девушка, все подсказывает и рассказывает.
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Н
Псков: ползком по барам (18+)
Дата посещения: 7 янв 2026
7 января мы с Александром замечательно провели время в компании на экскурсии «Ползком по барам» 😊.
С удовольствием 🥂погрузились в историю
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города Пскова, узнав много интересных фактов о скобарях, их жизни и традициях, связанных с употреблением 🥂.
Александр легко и непринуждённо поведал нам много забавных случаев из жизни псковичей. Мы останавливались на пит-стоп в достойных заведениях😊, где знакомились с различными вкусными напитками.
Всем рекомендуем 😉 на 100 %👍.

7 января мы с Александром замечательно провели время в компании на экскурсии «Ползком по барам» 😊.
7 января мы с Александром замечательно провели время в компании на экскурсии «Ползком по барам» 😊.
7 января мы с Александром замечательно провели время в компании на экскурсии «Ползком по барам» 😊.
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Н
Забрать домик из деревни
Дата посещения: 4 ноя 2025
Были у Екатерины всей семьёй. Просто чудесный мастер-класс. Мои два сына подростка 12 и 13 лет участвовали с удовольствием! Атмосфера
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дома, рассказы Екатерины, сам мастер-класс и перерыв на чаепитие с очень вкусными кексами, которые Екатерина специально для испекла - всё вместе потрясающе приятные впечатления!!!! Искренне благодарна Екатерине что с такой заботой всё организовано!

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Светлана
Псков - детям
Нам очень понравилась экскурсия Ольги. Были наглядные материалы, была интрига для ребёнка, по времени 1 час и это идеально. Всё очень мило, понятно и адаптировано для ребёнка.

Большое спасибо за работу 💗
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Марина
Групповая экскурсия к Талабским островам
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере! Все с комфортом, с
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интереснейшим сопровождением. На протяжении всей поездки Александр рассказал много интересных фактов и о Пскове, и об островах, с историей, с традициями, с особенностями современной жизни! Вся группа была в восторге. Огромное спасибо! Такие профессионалы с безграничной любовью к своему делу и своей земле - редкость в наше время

Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!+6
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
Это была просто чудесная экскурсия! Все было прекрасно организовано! Встретили, довезли до пристани, дальше на катере!
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А
Забрать домик из деревни
Здравствуйте!
Огромное спасибо за такой уютный и приятный мастер-класс, на котором удалось сделать целых 2 замечательных домика, а также послушать очень
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интересные рассказы о жизни местных, всё это в сопровождении ненавязчивой и приятной музыки с пластинок. Кроме того, не могу не поблагодарить за вкуснейшие кексы и уютные веточки хвойного дерева, которые ещё долго создавали уют дома!

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Инна
На Талабские острова - из Пскова (всё включено)
Очень понравилась экскурсия,мы просто в восторге,такие святые и замечательные места есть у нас в России 👍👍👍 Обязательно вернёмся ещё.
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Н
В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить
Впечатления прекрасные! Рассказывали очень увлекательно! Мы получали ответы на все вопросы - а вопросов было много. Сделали сыр, вкусный сыр. Мы были довольны!! Спасибо!
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Юрий
На Талабские острова - из Пскова (всё включено)
Несмотря на отвратительную погоду, стараниями гида Николая, экскурсия прошла замечательно. Посетили все запланированные места, прикоснулись к праволавным святыням. Все прошло замечательно.
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М
Из центра Пскова на катере - к Талабским островам
Прямо от стен Кремля, что очень удобно, отправились к островам. Все прошло гладко и увлекательно
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Всего 1322 отзыва в Пскове в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. На Талабские острова - из Пскова (всё включено);
  2. Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова;
  3. На обитаемые Талабские острова - из Пскова;
  4. Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»;
  5. Псков - детям.
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль;
  2. Михайловское;
  3. Псково-Печерский монастырь;
  4. Мирожский монастырь;
  5. Изборск;
  6. Набережная;
  7. Изборск и Печеры;
  8. Набережная реки Великая;
  9. Памятник Александру Невскому;
  10. Гремячая башня.
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2026
Сейчас в Пскове в категории "Развлечения" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 1322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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