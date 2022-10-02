Наша программа начнется с посещения Музея деревянного зодчества «Витославлицы».

Этот знаменитый народный музей деревянной архитектуры под открытым небом находится в 4-х километрах от Великого Новгорода недалеко от Юрьева монастыря. Вы окажетесь в чудесной местности на берегу озера Мячино на территории бывшей дворянской усадьбы 19 века «Орловская мыза». В музее можно увидеть лучшие образцы народного деревянного зодчества, сохранившиеся до наших дней. Среди них: крестьянские усадьбы, деревянные храмы, колокольня, деревенская конюшня, кузница, баня и амбар. Во время экскурсии вы сможете ознакомиться с интересными выставками и экспозициями, размещенными в памятниках деревянной архитектуры.

После обеда в кафе в центре города мы отправимся на театрализованную экскурсию по Новгородскому Кремлю и Ярославому Дворищу.

Нас будет сопровождать Агафья Мелисентовна – средневековый персонаж, который познакомит с главными достопримечательностями Великого Новгорода: Софийским собором и звонницей, Владычным двором, храмами 12-15 веков, печатней, ганзейским фонтаном и памятником «Тысячелетие России». Вы услышите о славных деяниях Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Александра Невского, государя Ивана Великого и его внука царя Ивана Грозного.

По завершении маршрута останется свободное время в центре города.