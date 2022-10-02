Великий Новгород

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. На экскурсию не допускаются дети до 5 лет, а также туристы с животными.
Великий Новгород
Великий Новгород
Великий Новгород
Великий Новгород

Что вас ожидает 🤩

  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Новгородский Кремль
  • Софийский собор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Владычный двор
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Наша программа начнется с посещения Музея деревянного зодчества «Витославлицы».

Этот знаменитый народный музей деревянной архитектуры под открытым небом находится в 4-х километрах от Великого Новгорода недалеко от Юрьева монастыря. Вы окажетесь в чудесной местности на берегу озера Мячино на территории бывшей дворянской усадьбы 19 века «Орловская мыза». В музее можно увидеть лучшие образцы народного деревянного зодчества, сохранившиеся до наших дней. Среди них: крестьянские усадьбы, деревянные храмы, колокольня, деревенская конюшня, кузница, баня и амбар. Во время экскурсии вы сможете ознакомиться с интересными выставками и экспозициями, размещенными в памятниках деревянной архитектуры.

После обеда в кафе в центре города мы отправимся на театрализованную экскурсию по Новгородскому Кремлю и Ярославому Дворищу.

Нас будет сопровождать Агафья Мелисентовна – средневековый персонаж, который познакомит с главными достопримечательностями Великого Новгорода: Софийским собором и звонницей, Владычным двором, храмами 12-15 веков, печатней, ганзейским фонтаном и памятником «Тысячелетие России». Вы услышите о славных деяниях Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Александра Невского, государя Ивана Великого и его внука царя Ивана Грозного.

По завершении маршрута останется свободное время в центре города.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Групповой обед
  • По желанию – 450 руб. /чел
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в null
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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