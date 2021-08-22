Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»

Пройти по историческому центру, увидеть его самые фотогеничные места и узнать о них интересные факты

5
2 отзыва
Псков — неиссякаемый источник вдохновения для ценителей природы и старинной архитектуры.

Мы не спеша прогуляемся по набережным рек Пскова и Великая, полюбуемся древними башнями, мостами и необычными зданиями.

Я расскажу историю города, покажу лучшие ракурсы для фото и научу «охоте» на пейзажные снимки.
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»
Фотопрогулка по Пскову «Набережные двух рек»

Что вас ожидает

Идиллический Псков

Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов. Кроме того, я покажу гребную базу, современный амфитеатр, Ольгинский мост, место слияния двух рек и единственную в городе конструктивистскую постройку. Расскажу, как развивался Псков и как формировалась его чудесная набережная.

Остановись, мгновение.

На набережной Псковы вы полюбуетесь старинными башнями, охраняющими вход в город со стороны реки. Дойдете до Троицкого моста и услышите, какую роль эти места играли в жизни псковичей в Средневековье. А у пешеходного моста узнаете, какой местный храм впечатлил Ле Корбюзье. На протяжении всей прогулки я буду не только рассказывать о городе, но и помогать делать интересные снимки. Помогу разобраться с компоновкой кадра и объясню, как расставлять в нем акценты.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 4, 7 км.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у отеля Покровский
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Рада вас приветствовать. Меня зовут Ирина, я гид по Пскову и окрестностям. К любимой профессии пришла достаточно осознанно. Все началось очень давно, когда я начала создавать и планировать поездки для себя и своих друзей. Потом был переход на другой уровень — первые групповые путешествия. В какой-то момент я поняла, что мне нравится не только самой смотреть на мир, но и показывать его другим.
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

О
22 авг 2021
Спасибо большое Ирине за замечательную экскурсию! Легко, непринуждённо и очень интересно. Теперь с нетерпением ждём красивых фотографий))
С
18 авг 2021
Спасибо Светлане за красивые места и экскурсию и отдельное спасибо за фото, которые она сделала для нас. Наконец- то у нас есть общие семейные фото)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные📸Фото-прогулки

Еще несколько похожих предложений в Пскове

Псков древний и самобытный
Индивидуальная экскурсия
5
23
2 450
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Большой Псков на автобусе и пешком
780
за 1 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Обзорная экскурсия по Пскову
Индивидуальная экскурсия
4.5
17
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Пскову
На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль или Кром
Ежедневно по договоренности
Пешеходная экскурсия по Пскову
4.6
92
2ч 30м
450
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Пскову
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города - это классический экскурсионный маршрут по основным...
Каждый понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:30
Идиллический Псков
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 500
за 1-10 чел.
Идиллический Псков
Погулять по знаковым местам города, узнать их историю и насладиться чудесными видами
Псков и Псковское Господарство
Индивидуальная экскурсия
5
4
1 800
за 1-10 чел.
Псков и Псковское Господарство
Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг
Любой день недели, время с 10:00 до 19:00
Псков — Ольгин град на реке Великой
Индивидуальная экскурсия
4.8
45
3 200
за 1-5 чел.
Псков — Ольгин град на реке Великой
Самые яркие страницы истории на динамичной обзорной прогулке по городу с посещением Кремля
Знакомьтесь, Псков!
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
3 600
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Псков!
Посетить главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
23
4 550
за 1-50 чел.
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия по Псковской земле, западной границе Руси с IX века
По договоренности
Псков - «Россия начинается здесь»
Индивидуальная экскурсия
5
9
2 400
за 1-20 чел.
Псков - «Россия начинается здесь»
Псков - один из старейших городов России и восточной Европы, на нашей экскурсии мы прогуляемся по...
ежедневно
Многоликий Псков
Индивидуальная экскурсия
5
6
3 640
за 1-5 чел.
Многоликий Псков
Познакомиться с главными достопримечательностями города и узнать о нем нескучные факты
Псков средневековый, губернский, современный
Индивидуальная экскурсия
4.3
10
2ч 30м
3 333
за 1-10 чел.
Псков средневековый, губернский, современный
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
🇷🇺