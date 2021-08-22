Что вас ожидает

Идиллический Псков

Гуляя по набережной реки Великая, вы увидите Покровский угол — символ боевой мощи Пскова — и заглянете на улицу Воеводы Шуйского, где оцените мастерство местных кузнецов. Кроме того, я покажу гребную базу, современный амфитеатр, Ольгинский мост, место слияния двух рек и единственную в городе конструктивистскую постройку. Расскажу, как развивался Псков и как формировалась его чудесная набережная.

Остановись, мгновение.

На набережной Псковы вы полюбуетесь старинными башнями, охраняющими вход в город со стороны реки. Дойдете до Троицкого моста и услышите, какую роль эти места играли в жизни псковичей в Средневековье. А у пешеходного моста узнаете, какой местный храм впечатлил Ле Корбюзье. На протяжении всей прогулки я буду не только рассказывать о городе, но и помогать делать интересные снимки. Помогу разобраться с компоновкой кадра и объясню, как расставлять в нем акценты.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 4, 7 км.