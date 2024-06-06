Н Наталья Первое знакомство с Псковским кремлём Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!

Д Дарья Псков и его кремль: погружение в Средневековье Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!

Т Татьяна Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо

А Антон Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.

А Алла Секреты и удивительные истории Пскова Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.

И Илья Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.

Е Елена Псков и его кремль: погружение в Средневековье Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!

Е Елена Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Экскурсовод Ирина -замечательная рассказчица.

Л Людмила Многоликий Псков (на вашем авто) читать дальше материала было не просто набором каких-то фактов. Все удивительно стройно, понятно, логично, увлекательно! Три часа прошли как на одном дыхании. По опыту (а он у нас достаточно большой) могу сказать, что это была одна из лучших экскурсий. Спасибо Вам, Юлия! Сегодня были на экскурсии с Юлией. Мы с мужем в полном восторге! Интереснейшая экскурсия! Глубокое знание истории. При этом изложение