Обзорные и познавательные экскурсии Пскова

Найдено 37 экскурсий в категории «Обзорные» в Пскове, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое знакомство с Псковским кремлём
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
491 отзыв
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
271 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
«А в завершение вы познакомитесь с историей появления памятника героям Каверина «Два капитана»»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750 за человека
Псков древний и современный
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
295 отзывов
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
«Если нет автомобиля, но есть желание прогуляться по городу, обзорная экскурсия проводится полностью в пешеходном формате»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
«Приглашаю на обзорную экскурсию по Пскову, во время которой вы сможете получить общую картину прошлой и современной жизни города и его горожан, узнать историю создания его достопримечательностей и насладиться атмосферой умиротворения»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Такой древний Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
146 отзывов
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
«Жизнь древнего ПсковаПосле знакомства с архитектурным ансамблем Крома вы прогуляетесь по городу: увидите самобытные псковские церкви 15-16 веков, полюбуетесь их лаконичностью и изяществом, узнаете об особенностях церковного зодчества»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«А также познакомитесь с чудотворными иконами и дивным семиярусным иконостасом»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
51 отзыв
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Псков: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800 за всё до 12 чел.
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
173 отзыва
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
«Обзорная прогулка с историческим акцентом»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670 за всё до 20 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Псковский Кром: многовековая история в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории
Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида
Начало: У входа на территорию Кремля
«Начать знакомство с городом лучше всего с прогулки по территории Псковского кремля»
29 июня в 10:00
30 июня в 17:00
2 000 за всё до 6 чел.
Секреты и удивительные истории Пскова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Знакомство с древним Псковом начнем в центре, у Гремячей башни, славной не только своей боевой историей, но и легендами»
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880 за всё до 4 чел.
Многоликий Псков (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
«Знакомство с Псковом мы начнем под мощными стенами кремля — одной из самых неприступных крепостей Европы»
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
«А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005 за всё до 5 чел.
Псков древний и самобытный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
«Если вы впервые в городе и хотели бы побывать в псковском кремле, рекомендую посетить мою экскурсию Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 12 чел.
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
36 отзывов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Это будет подробное знакомство с достопримечательностями Пскова и его окрестностей»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 3 чел.
Псков средневековый, губернский, современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Псков средневековый, губернский, современный
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У памятника А.С. Пушкину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 325 за всё до 6 чел.
Однажды в Пскове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 12 чел.
Знакомьтесь, Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
«Кроме того, познакомитесь с жизнью князя Довмонта, расшифруете узоры на фасадах старинных церквей и оцените знаменитые «Псковские Помпеи»»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340 за всё до 5 чел.
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
333 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
«Предлагаем вам классический экскурсионный маршрут по основным достопримечательностям центральной части города Пскова»
Расписание: См. календарь
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
600 за человека
Обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне
Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен
Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
145 отзывов
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
«Важная информация: - Объекты показа в данной экскурсии не дублируются с объектами обзорной пешеходной экскурсии по Пскову, а наоборот, экскурсии прекрасно дополняют друг друга»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
600 за человека
Псков - город великой истории
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Псков: путешествие по страницам великой истории
Откройте для себя сокровища Пскова: от мощных стен Кремля до захватывающих видов с горы Соколиха
Начало: Псковский Кремль, Kremlin, 4, у ворот
«Также вы познакомитесь с музеем под открытом небом — Довмонтовым городом»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 2 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
10 отзывов
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
«Псков — это город, стоявший всегда на рубеже обороны русских земель, поэтому здесь находилась одна из самых мощных крепостей, и главное — она сохранилась»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия Псковского Кремля: погружение в историю крепости
Откройте для себя секреты Псковского Кремля с интерактивным аудиогидом, который оживит историю прямо в ваших ушах
Начало: Ул. Кремль, 4, Псков
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Псковские прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории
Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники
Начало: Г. Псков, ул. Кремль
«А чтобы наше знакомство с городом было в двойне приятным, мы сделаем перерыв, чтобы выпить чашку кофе по скандинавской традиции fika и послушать рассказ о том, что такое Псковская ересь»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Псковская крепость: от Нижних до Верхних водобежных решеток
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Псковская крепость: экскурсия по символу древней Руси
Исследуйте сокровища Пскова: от мощных стен крепости до тайн купеческих палат в трехчасовом путешествии
Начало: Улица Набат, 2, Псков
«Посмотрите всё главное, чем славится древнейший русский город Псков»
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Изборск - Печоры
Групповая
7 часов
14 отзывов
Изборск - Печоры
«► узнать, где скрывается главное сокровище монастыря, почему он окружен крепостью и расположен в овраге»
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Воскресенье в 11:30
1 800 за человека
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
Групповая
5 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия «Большой Псков»
«Автобусная экскурсия «Большой Псков» – это возможность увидеть все основные достопримечательности нашего города, включая те, что находятся на отдалении от центральной части города»
Расписание: Вторник, Четверг в 10:30
1 600 за человека
Псков - Изборск - Печоры
Групповая
9.5 часов
4 отзыва
Псков - Изборск - Печоры
«Отправляйтесь на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию, которая познакомит вас с самыми интересными местами региона»
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Воскресенье в 09:00
2 200 за человека
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Чарующий Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
«Знакомство с городом продолжится у Покровской башни — вы услышите ее историю и раскроете особенности местной архитектурной школы»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Первое знакомство с Псковским кремлём
    Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!
    Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
    Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Экскурсовод Ирина -замечательная рассказчица.
  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Многоликий Псков (на вашем авто)
    Сегодня были на экскурсии с Юлией. Мы с мужем в полном восторге! Интереснейшая экскурсия! Глубокое знание истории. При этом изложение
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    материала было не просто набором каких-то фактов. Все удивительно стройно, понятно, логично, увлекательно! Три часа прошли как на одном дыхании. По опыту (а он у нас достаточно большой) могу сказать, что это была одна из лучших экскурсий. Спасибо Вам, Юлия!

  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Псков
    Очень понравилось. Экскурсовод Лариса- настоящий профессионал, просто очаровала нас. Спасибо за интересный и доступный рассказ о городе!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Первое знакомство с Псковским кремлём
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
  3. Псков древний и современный
  4. Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
  5. Такой древний Псков
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Обзорные" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 600 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 2986 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Пскова нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Пскове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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