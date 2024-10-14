Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское

Откройте для себя Пушкинские Горы и окунитесь в мир великого поэта. Уникальная возможность посетить Михайловское и Тригорское, вдохновляющие места Пушкина
Посетители отправятся в путешествие по Пушкинским Горам, где их ждут музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Это уникальная возможность увидеть места, где Пушкин создавал свои шедевры. В программе посещение родового имения, прогулка по паркам и знакомство с историей семьи поэта.

Участники смогут посетить могилу Пушкина в Святогорском монастыре и насладиться живописными видами Псковской области. Это идеальный выбор для любителей истории и литературы
4.69
62 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальные музеи-усадьбы
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам
  • 🕰 Исторические места Пушкина
  • 🖼 Экспонаты и рукописи поэта
  • ⛪ Посещение Святогорского монастыря
    • Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30

    Что можно увидеть

  • Музей-заповедник «Михайловское»
  • Имение «Тригорское»
  • Родовая усыпальница в Святогорском монастыре

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Музей-заповедник «Михайловское» — родовое имение матери А. С. Пушкина. Здесь были написаны «деревенские» главы «Евгения Онегина», трагедия «Борис Годунов» и более ста стихотворений. Экскурсия по дому-музею расскажет о семье поэта, перипетиях его творческого пути и михайловской ссылке. Вы увидите домик няни и дуб «у Лукоморья», а также прогуляетесь по знаменитой «Аллее Керн» и дойдете до околицы села, открывающей вид на озера Кучане и Маленец, Савкину Горку и реку Сороть.
    • Родовая усыпальница в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Мы посетим могилу А. С. Пушкина, вспомним о деталях трагической дуэли, всенародной скорби и похоронах поэта. При желании вы сможете зайти в Успенский собор.
    • Имение «Тригорское»: музей-усадьба друзей Пушкина помещиков Осиповых-Вульф. Среди экспонатов — копии рукописей романа «Евгений Онегин», письма А. С. Пушкина к П. А. Осиповой-Вульф, стихотворные послания, автопортреты и рисунки А. С. Пушкина, поскольку именно эта усадьба и ее обитатели вдохновили его на поэму. Вы узнаете историю дома и полюбуетесь убранством, а после отправитесь на прогулку по парку. Солнечные часы и «Скамья Онегина», «двух озер лазурные равнины» и «Аллея Татьяны» — вы увидите все главные достопримечательности.

    Организационные детали

    Как проходит экскурсия

    • Для групп от 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида.
    • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

    Что не входит в стоимость

    В стоимость не включены входные билеты в музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское (каждая усадьба 450 руб.
    • взрослые, 400 руб.
    • пенсионеры, студенты, школьники старше 14 лет, 200 руб.
    • школьники до 14 лет, дошкольники бесплатно).
    • Дополнительно (по желанию) можно заказать комплексный обед на пушкиногорской турбазе — 600 рублей/чел.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 300 ₽
    Дети до 16 лет2 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В центре города
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 62 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Юлия)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Юлия)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Юлия)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Юлия)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Юлия)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Юлия)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Юлия)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Елена)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Елена)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Елена)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Елена)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Елена)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Елена)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Елена)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Сергей)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Сергей)Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское (Сергей)
    Ольга
    14 окт 2024
    Экскурсия галопом, свободного времени не давалось было вообще.
    А главное - НЕ БЕРИТЕ ОБЕД. Отвратительная еда в месте, похожем на больничную столовую, жуть за 800 рублей🤢
    Ю
    13 окт 2024
    Замечательный гид Алина Аркадьевна. Очень интересно и увлекательно рассказывала. Захотелось вернуться еще много-много раз. Спасибо!
    Е
    12 окт 2024
    У нас был гид Юлия. Экскурсия была в мае, просто только сейчас отзыв. Юлия - прекрасный экскурсовод, большой профессионал и душевный человек. Не смотря на большую группу всем хватило внимания,
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    Юля прекрасный рассказчик, ответила всем на вопросы, всех организовала. 50% успеха - благодаря Юле. Сама экскурсия тоже простроена прекрасно, все логично, интересно, много новых фактов. Я совершенно не ожидала увидеть место, где выросли "героини" романа "Евгений Онегин". Полное погружение в то время. Успели и пообедать (что-то типа санатория или лагеря это было), вполне вкусно. Очень рекомендую.

    О
    2 авг 2024
    Великолепная экскурсия, замечательный гид Юлия. Выше всяких похвал. Впечатления только положительные. Организация замечательная. Будем рекомендовать всем. Еще раз спасибо Юлии и турагентству "Континент".
    Юлия
    16 июл 2024
    Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.
    Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.
    П
    23 июн 2024
    Замечательная экскурсовод, гид Дарья, шикарный темп, идеальное содержание! Уже выбрали экскурсии на следующие поездки! Очень довольны! Выбирайте, не пожалеете!
    Е
    9 июн 2024
    Организация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенно другое. Не написано, что встреча внутри гостиницы, многие ждали на улице. Свободная посадка в
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    автобусе. Из-за фестиваля не смогли поближе подъехать к усадьбе Михайловское, пришлось чуть ли не бегом через лес добираться. Времени свободного, осмотреться, фотографировать практически не было."Бюджетный" обед за 600 рублей таковым не является. Экскурсия на двоих с обедом обошлась в итоге в 7400. Очень понравилась экскурсовод Алина, человек начитанный, хорошо декламирует стихи Пушкина. Природа просто восторг, жаль, что из-за ограничения не удалось вдоволь насладиться ею.

    Организация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенноОрганизация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенноОрганизация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенноОрганизация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенноОрганизация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенноОрганизация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенноОрганизация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенно
    Юлия
    Юлия
    Ответ организатора:
    Добрый день.
    В этот день в Пушкинских горах проходили мероприятия фестиваля Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Центральной площадкой традиционно становится
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    Пушкинская поляна в Михайловском. Конечно, проведение такого массового мероприятия вызывает дополнительные сложности для организаторов, экскурсоводов и экскурсантов. Мы постарались сделать всё возможное: заранее предупредили вас о более раннем (на 30 минут) выезде и едином месте сбора, а также о том, что в Михайловском туристические автобусы будут парковаться за 1,2 м от музея-усадьбы, и нужно будет пройти дополнительное расстояние. Обычно автобус проезжает по Пскову с остановками у гостиниц, указанных в билете, тратя на это 30-40 минут. Мы пригласили всех к одной гостинице, которая оказалась в 600 м от желаемой вами.
    Местом сбора был определён центральный вход, кто-то пришел раньше и ждал на диванах в холле. Гид прошла и там, и там, собрала, проводила в автобус. Рассадка в автобусе свободная, на 30 человек был автобус 49 мест. Было продлено общее время экскурсионной поездки, больше,чем обычно, выделено времени на посещение Михайловского. После экскурсии дополнительно было предоставлено 30 минут для посещения площадок фестиваля, которое можно было использовать и для фотографирования, прогулки по усадьбе.
    Сожалеем, что организационные сложности, вызванные фестивалем, испортили впечатление от экскурсии. Такое случается раз в год - к Дню рождения Александра Сергеевича.

    Сергей
    19 мая 2024
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
    Е
    19 мая 2024
    Экскурсовод Юлия очень понравилась как рассказчик и как организатор. Время пролетело незаметно. Единственное, что не хорошо, так это потерянное время в Святогорском монастыре. Зачем возить туда туристов если из-за ремонта даже нет места чтобы группа могла постоять и послушать экскурсовода, стройка идёт полным ходом, кругом пыль, рабочие носят стройматериалы.
    Р
    18 мар 2024
    Путешествие очень познавательное, места потрясающие: живописные и с богатой историей. Гид Юля - удивительный рассказчик и очень приятный человек!

    Звезду сняла за старый и не особо чистый автобус.
    е
    11 мар 2024
    Все было хорошо кроме оплаты, не учтен предварительный взнос.
    Людмила
    3 мар 2024
    Экскурсия - супер!!! Экскурсовод Алина - профессионал, Мастер своего дела!!! Огромное спасибо!!! Впечатлена, очарована!!! Вернусь ещё и обязательно поеду с вашей экскурсией!!!
    С
    6 янв 2024
    Достаточно высокая цена по сравнению с другими туроператорами.
    Путаница с местами и временем подачи автобуса, до последнего момента менялись условия.
    Хороший комплексный обед в Пушкинских горах, что приятно удивило на фоне других поездок
    А
    9 окт 2023
    Спасибо большое за отличную. прекрасно организованную экскурсию. Особое спасибо Алине,
    замечательному экскурсоводу.
    Н
    8 окт 2023
    Насыщенная программа, дающая представление о разных периодах жизни А. С. Пушкина с ранних лет до конца жизни. Прекрасная организация, несмотря на переизбыток туристов даже в конце сентября, замечательный микроавтобус с
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    профессиональным водителем, сытный обед для непритязательных голодных экскурсантов. Без сомнения, самой главной фигурой, определяющей впечатление от любой экскурсии, является экскурсовод. Алина - это, во-первых, обаятельная и энергичная женщина с чудесным голосом, во-вторых, учитель русского языка и литературы, которая изящно дополняет рассказ цитатами поэта, касающихся разных тем творчества и личных событий поэта, в-третьих, заботливый организатор, помогающий каждому экскурсанту решить свои вопросы.

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