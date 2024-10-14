Посетители отправятся в путешествие по Пушкинским Горам, где их ждут музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Это уникальная возможность увидеть места, где Пушкин создавал свои шедевры. В программе посещение родового имения, прогулка по паркам и знакомство с историей семьи поэта.
Участники смогут посетить могилу Пушкина в Святогорском монастыре и насладиться живописными видами Псковской области. Это идеальный выбор для любителей истории и литературы
Участники смогут посетить могилу Пушкина в Святогорском монастыре и насладиться живописными видами Псковской области. Это идеальный выбор для любителей истории и литературы
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Музей-заповедник «Михайловское» — родовое имение матери А. С. Пушкина. Здесь были написаны «деревенские» главы «Евгения Онегина», трагедия «Борис Годунов» и более ста стихотворений. Экскурсия по дому-музею расскажет о семье поэта, перипетиях его творческого пути и михайловской ссылке. Вы увидите домик няни и дуб «у Лукоморья», а также прогуляетесь по знаменитой «Аллее Керн» и дойдете до околицы села, открывающей вид на озера Кучане и Маленец, Савкину Горку и реку Сороть.
- Родовая усыпальница в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Мы посетим могилу А. С. Пушкина, вспомним о деталях трагической дуэли, всенародной скорби и похоронах поэта. При желании вы сможете зайти в Успенский собор.
- Имение «Тригорское»: музей-усадьба друзей Пушкина помещиков Осиповых-Вульф. Среди экспонатов — копии рукописей романа «Евгений Онегин», письма А. С. Пушкина к П. А. Осиповой-Вульф, стихотворные послания, автопортреты и рисунки А. С. Пушкина, поскольку именно эта усадьба и ее обитатели вдохновили его на поэму. Вы узнаете историю дома и полюбуетесь убранством, а после отправитесь на прогулку по парку. Солнечные часы и «Скамья Онегина», «двух озер лазурные равнины» и «Аллея Татьяны» — вы увидите все главные достопримечательности.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Для групп от 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Что не входит в стоимость
В стоимость не включены входные билеты в музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское (каждая усадьба 450 руб.
- взрослые, 400 руб.
- пенсионеры, студенты, школьники старше 14 лет, 200 руб.
- школьники до 14 лет, дошкольники бесплатно).
- Дополнительно (по желанию) можно заказать комплексный обед на пушкиногорской турбазе — 600 рублей/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
|Дети до 16 лет
|2 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2513 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейнаяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 62 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ольга
14 окт 2024
Экскурсия галопом, свободного времени не давалось было вообще.
А главное - НЕ БЕРИТЕ ОБЕД. Отвратительная еда в месте, похожем на больничную столовую, жуть за 800 рублей🤢
А главное - НЕ БЕРИТЕ ОБЕД. Отвратительная еда в месте, похожем на больничную столовую, жуть за 800 рублей🤢
Ю
Юлия
13 окт 2024
Замечательный гид Алина Аркадьевна. Очень интересно и увлекательно рассказывала. Захотелось вернуться еще много-много раз. Спасибо!
Е
Евгения
12 окт 2024
У нас был гид Юлия. Экскурсия была в мае, просто только сейчас отзыв. Юлия - прекрасный экскурсовод, большой профессионал и душевный человек. Не смотря на большую группу всем хватило внимания,
О
ОЛЬГА
2 авг 2024
Великолепная экскурсия, замечательный гид Юлия. Выше всяких похвал. Впечатления только положительные. Организация замечательная. Будем рекомендовать всем. Еще раз спасибо Юлии и турагентству "Континент".
Юлия
16 июл 2024
Экскурсовод очень интересно преподносила информацию, много цитировала самого Пушкина.
П
Полина
23 июн 2024
Замечательная экскурсовод, гид Дарья, шикарный темп, идеальное содержание! Уже выбрали экскурсии на следующие поездки! Очень довольны! Выбирайте, не пожалеете!
Е
Елена
9 июн 2024
Организация экскурсии некудышняя. В письме указано одно время и место, в сообщении на вотс ап совершенно другое. Не написано, что встреча внутри гостиницы, многие ждали на улице. Свободная посадка в
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день.
В этот день в Пушкинских горах проходили мероприятия фестиваля Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Центральной площадкой традиционно становится
В этот день в Пушкинских горах проходили мероприятия фестиваля Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Центральной площадкой традиционно становится
Сергей
19 мая 2024
Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
Е
Елена
19 мая 2024
Экскурсовод Юлия очень понравилась как рассказчик и как организатор. Время пролетело незаметно. Единственное, что не хорошо, так это потерянное время в Святогорском монастыре. Зачем возить туда туристов если из-за ремонта даже нет места чтобы группа могла постоять и послушать экскурсовода, стройка идёт полным ходом, кругом пыль, рабочие носят стройматериалы.
Р
Рита
18 мар 2024
Путешествие очень познавательное, места потрясающие: живописные и с богатой историей. Гид Юля - удивительный рассказчик и очень приятный человек!
Звезду сняла за старый и не особо чистый автобус.
Звезду сняла за старый и не особо чистый автобус.
е
елена
11 мар 2024
Все было хорошо кроме оплаты, не учтен предварительный взнос.
Людмила
3 мар 2024
Экскурсия - супер!!! Экскурсовод Алина - профессионал, Мастер своего дела!!! Огромное спасибо!!! Впечатлена, очарована!!! Вернусь ещё и обязательно поеду с вашей экскурсией!!!
С
Светлана
6 янв 2024
Достаточно высокая цена по сравнению с другими туроператорами.
Путаница с местами и временем подачи автобуса, до последнего момента менялись условия.
Хороший комплексный обед в Пушкинских горах, что приятно удивило на фоне других поездок
Путаница с местами и временем подачи автобуса, до последнего момента менялись условия.
Хороший комплексный обед в Пушкинских горах, что приятно удивило на фоне других поездок
А
Алла
9 окт 2023
Спасибо большое за отличную. прекрасно организованную экскурсию. Особое спасибо Алине,
замечательному экскурсоводу.
замечательному экскурсоводу.
Н
Наталья
8 окт 2023
Насыщенная программа, дающая представление о разных периодах жизни А. С. Пушкина с ранних лет до конца жизни. Прекрасная организация, несмотря на переизбыток туристов даже в конце сентября, замечательный микроавтобус с
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