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Пушкинская поляна в Михайловском. Конечно, проведение такого массового мероприятия вызывает дополнительные сложности для организаторов, экскурсоводов и экскурсантов. Мы постарались сделать всё возможное: заранее предупредили вас о более раннем (на 30 минут) выезде и едином месте сбора, а также о том, что в Михайловском туристические автобусы будут парковаться за 1,2 м от музея-усадьбы, и нужно будет пройти дополнительное расстояние. Обычно автобус проезжает по Пскову с остановками у гостиниц, указанных в билете, тратя на это 30-40 минут. Мы пригласили всех к одной гостинице, которая оказалась в 600 м от желаемой вами.

Местом сбора был определён центральный вход, кто-то пришел раньше и ждал на диванах в холле. Гид прошла и там, и там, собрала, проводила в автобус. Рассадка в автобусе свободная, на 30 человек был автобус 49 мест. Было продлено общее время экскурсионной поездки, больше,чем обычно, выделено времени на посещение Михайловского. После экскурсии дополнительно было предоставлено 30 минут для посещения площадок фестиваля, которое можно было использовать и для фотографирования, прогулки по усадьбе.

Сожалеем, что организационные сложности, вызванные фестивалем, испортили впечатление от экскурсии. Такое случается раз в год - к Дню рождения Александра Сергеевича.