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Групповая
10 часов
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
9 часов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600₽ за человека
Групповая
7 часов
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490₽ за человека
Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 202404.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
- ААнтон5 июня 2024Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
- ННадежда30 мая 2024Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
- ННадежда30 мая 2024Прекрасная организация экскурсии, все четко, автобус новенький и чистенький, выдают аудио-гарнитуру. Экскурсовод (Юлия) - все четко, профессионально, насыщенно. Остались очень довольны. Рекомендую.
- ССветлана30 мая 2024Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
- ггалина30 мая 2024Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
- ССветлана30 мая 2024Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
- ЛЛюдмила29 мая 2024Очень повезло с экскурсоводом: Светлана прекрасно преподносит информацию, везде успевали, много увидели.
- ООксана29 мая 2024Были сомнения насчет этой экскурсии, т. к она групповая (до 40 человек), но все они развеялись. С начала экскурсии все
- ЕЕкатерина28 мая 2024Замечательная поездка, море впечатлений. Огромное спасибо организаторам, отдельная благодарность гиду.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На автобусе»
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