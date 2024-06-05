Экскурсии на автобусе в Пскове

Найдено 32 экскурсии в категории «На автобусе» в Пскове, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300 за человека
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
369 отзывов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900 за человека
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
36 отзывов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
39 отзывов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300 за человека
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000 за человека
Групповая экскурсия к Талабским островам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700 за человека
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400 за человека
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
14 отзывов
По эпохам Пскова - пешком и на автобусе
Проехать от Псковского Крома до горы Соколиха и открыть вехи истории на групповой экскурсии
Начало: В центре города
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
650 за человека
На автобусе в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800 за человека
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
604 отзыва
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800 за человека
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
241 отзыв
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200 за человека
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
427 отзывов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800 за человека
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
194 отзыва
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600 за человека
Большое путешествие по Пскову
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы: «В гостях у Пушкина»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130 за всё до 5 чел.
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
4 отзыва
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500 за человека
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Псков и Псковский Кремль за один день на автомобиле или автобусе
Начало: Ост. Детский парк, Октябрьский проспект
Расписание: ежедневно по договоренности
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350 за человека
Из Пскова в древний Остров на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350 за человека
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700 за человека
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 000 за человека
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Псков в истории России: от времён княгини Ольги до современности
На автобусно-пешеходной прогулке в мини-группе услышать увлекательные рассказы и легенды
Начало: На площади Ленина
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
1 490 за человека
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
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    и свободного времени. Вкусный обед в Изборске. Гид Юлия очень опытная, умело управляет временем экскурсии и аудиторией, никого не теряет, не допускает бессодержательных пауз во время экскурсии. Расскаживает живо, не как по-заученному. С историко-фактической точки зрения материал сделан качественно: много интересных подробностей, немного легенд (но при этом подаваемых именно как легенды), никакой ненаучной дичи. Заказывали экскурсию в первую очередь потому, что не хотелось подстраивать самостоятельные перемещения под график пригородных автобусов, но результат превзошёл ожидания. Отличный вариант для тех, у кого есть один день на знакомство с Печорами и Изборском. Если времени больше, можно уделить целый день каждому месту.

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
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    хорошие чистые автобусы, наличие аудио-гарнитуры, прекрасные профессиональные гиды. На данной экскурсии хочу рекомендовать брать комплексный обед. Здесь он проходит в отличном ресторане и действительно вкусный. Не могу не отметить замечательного гида - Виолетту. Очень понравилась всей нашей семье. Прекрасная девушка, очень приятный человек и замечательный гид. Спасибо)

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Прекрасная организация экскурсии, все четко, автобус новенький и чистенький, выдают аудио-гарнитуру. Экскурсовод (Юлия) - все четко, профессионально, насыщенно. Остались очень довольны. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Групповая экскурсия к Талабским островам
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
    Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытыеОбаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые
  • г
    галина
    30 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
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    уместный юмор, все на высшем уровне! Отдельно хочется отметить работу водителя Константина, как назвала его Наталья Павловна "бесподобный Константин", 😊, и это верно! Спасибо вам большое за полученные впечатления!

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
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    сейчас ремонт дорог плюс по Изборску много ходить тропинками (удобную обувь надо!). Прекрасно провели время! Потрясающие виды природы! Очень содержательный рассказ! Спасибо!

    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
    Очень повезло с экскурсоводом: Светлана прекрасно преподносит информацию, везде успевали, много увидели.
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Были сомнения насчет этой экскурсии, т. к она групповая (до 40 человек), но все они развеялись. С начала экскурсии все
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    очень четко, быстро и организованно построено. Отдельное спасибо в адрес нашего экскурсовода Юлии Владимировны. Мастер своего дела, высоко эрудированна, легкая подача материала и при этом очень интересная и запоминающая. Нам очень повезло с погодой и острова нам показались во всем великолепии. Природа шикарная, места где не видно горизонта и небо сливается с водой. Время пролетело очень быстро и незаметно. Советуем данную экскурсию к посещению. Это прекрасная возможность побыть на природе и подышать чистым воздухом:)

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Замечательная поездка, море впечатлений. Огромное спасибо организаторам, отдельная благодарность гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
  2. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  3. Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
  4. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
  5. Большой Псков на автобусе и пешком
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "На автобусе" можно забронировать 32 экскурсии от 650 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 2594 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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