43 отзыва оставили туристы

Вас ждет незабываемое путешествие по историческому центру Пскова, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.Вы увидите знаменитый Псковский Кремль, почувствуете дух средневековья в Довмонтовом городе, откроете для себя тайны древних

храмов и познакомитесь с героями прошлого, увековеченными в памятниках. Эта экскурсия позволит вам окунуться в атмосферу великой истории Пскова, узнать о его роли в формировании русской государственности и культуры. Прогулка проводится профессиональными гидами, которые с любовью и знанием дела расскажут о каждом значимом месте этого удивительного города

Описание экскурсии

Сердце древнего Пскова

Богатое наследие города сосредоточилось внутри одной из самых протяженных крепостей, сохранившихся в Европе. На территории комплекса вы узнаете, сколько знаковых событий произошло здесь за тысячу лет. Осмотрите Псковский Кремль и Довмонтов город, или псковские Помпеи, услышите о важнейшем стратегическом положении города, сотнях нападений и лишь одном поражении, поразительной стойкости псковичей и фортификационных решениях. Поговорим о знаменитом народном вече, статусе Пскова в средневековой Европе и талантливых ремесленниках. Кроме того, вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, а также откроете историю редкого семиярусного иконостаса в одном из первых храмов Руси — Троицком Соборе.

Памятники Пскова — фрагменты городской истории

На прогулке вы также узнаете о возведении памятника Ленину, который не машет кепкой, как везде, а сжимает в руке первый выпуск первой революционной газеты «Искра». Возле памятника княгине Ольге, первой русской святой, особо почитаемой псковичами, поговорим о ее роли в жизни города. Кроме того, задержимся у памятника «Скобарь», где я расскажу о специфическом для жителей Псковщины термине. А в завершение вы познакомитесь с историей появления памятника героям Каверина «Два капитана».

Псковские штучки

По пути вы не только услышите о важных исторических деталях, но и научитесь говорить по-псковски, узнаете, чем отличается Запсковье от Завеличья, в чем загадка правильного ударения в этих словах и причем тут вши. И, конечно же, не обойдем вниманием псковские «слухи», а некоторые я даже покажу!

Организационные детали