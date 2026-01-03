43 отзыва оставили туристы

🏰 Осмотр одной из самых протяженных крепостей Европы
🕍 Посещение старейших храмов Руси
📜 Узнаете о знаменитом псковском вече
🗿 Увидите уникальные памятники и скульптуры
🗣️ Научитесь говорить по-псковски
👨🏫 Экскурсию проводят профессиональные гиды
Что можно увидеть
Псковский Кремль
Довмонтов город
Троицкий Собор
Памятник Ленину
Памятник княгине Ольге
Памятник «Скобарь»
Памятник «Два капитана»
Описание экскурсии
Сердце древнего Пскова
Богатое наследие города сосредоточилось внутри одной из самых протяженных крепостей, сохранившихся в Европе. На территории комплекса вы узнаете, сколько знаковых событий произошло здесь за тысячу лет. Осмотрите Псковский Кремль и Довмонтов город, или псковские Помпеи, услышите о важнейшем стратегическом положении города, сотнях нападений и лишь одном поражении, поразительной стойкости псковичей и фортификационных решениях. Поговорим о знаменитом народном вече, статусе Пскова в средневековой Европе и талантливых ремесленниках. Кроме того, вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, а также откроете историю редкого семиярусного иконостаса в одном из первых храмов Руси — Троицком Соборе.
Памятники Пскова — фрагменты городской истории
На прогулке вы также узнаете о возведении памятника Ленину, который не машет кепкой, как везде, а сжимает в руке первый выпуск первой революционной газеты «Искра». Возле памятника княгине Ольге, первой русской святой, особо почитаемой псковичами, поговорим о ее роли в жизни города. Кроме того, задержимся у памятника «Скобарь», где я расскажу о специфическом для жителей Псковщины термине. А в завершение вы познакомитесь с историей появления памятника героям Каверина «Два капитана».
Псковские штучки
По пути вы не только услышите о важных исторических деталях, но и научитесь говорить по-псковски, узнаете, чем отличается Запсковье от Завеличья, в чем загадка правильного ударения в этих словах и причем тут вши. И, конечно же, не обойдем вниманием псковские «слухи», а некоторые я даже покажу!
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная
Прогулку для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
На экскурсию не допускаются дети до 5 лет. Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
К сожалению, животные любых видов и размеров не могут присутствовать на экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 23908 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 556 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
Дата посещения: 3 янв 2026
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Псковскому Кремлю 03.01.26! Экскурсовод - Юлия Геннадьевна произвела неизгладимое впечатление, как и сам Псков! Благодарю!
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Л
Лилия
Экскурсия с Юлией "Знакомство с Псковом и Кремлём" превзошла мои ожидания, настолько это было интересно, познавательно и незабываемо Экскурсовод прекрасный рассказчик с грамотной, интеллегентной подачей информации, с заботой о каждом, читать дальшеуменьшить
кто совершал с ней это путешествие по прекрасному Пскову и Крому. С удовольствием пошла бы еще на одну экскурсию, если бы ноги мои ходили. В первые два часа в городе и сразу на экскурсию, не помешал ни дождь, ни ветер, зато потом я могла сама отлично ориентироваться в том, что и где дополнительно я могу посмотреть. Псков украл мое сердце. Юлия, благодарю вас от всей души за вашу любовь к своему городу и к тому, чем вы так самозабвенно занимаетесь.
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Татьяна
Большое спасибо Юлии, мы с удовольствием прошли с ней весь маршрут, она очень хорошо рассказывает, увезем с собой память о потрясающем городе Пскове.
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В
Владимир
Дата посещения: 27 дек 2025
Добрый день. Проведение экскурсии гидом, умение интересно донести информацию
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Е
Екатерина
очень понравилась экскурсия, легкий на слух материал. хороший маршрут.
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А
Алиса
Большое спасибо гиду за живую и эмоциональную подачу материала! Псковский кром с видом на две реки, Довмонтов город, Троицкий собор, старые улочки, купеческие палаты - дух захватывает от ощущения древности 13 века! Маршрут построен идеально, мы не устали, прошли по всем главным точкам. Рекомендую!
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