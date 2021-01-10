43 отзыва оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова

Погрузиться в историю одного из ключевых древнерусских городов и очароваться псковской стариной

4.6
43 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Пскова
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!» — девиз прославленного защитника русских земель.

На тысячелетних просторах вы пройдете от великих битв, старейших храмов, первой святой Руси и псковского вече до отречения Николая II.

И в результате осознаете, насколько велика роль города в истории 📖 России.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 350 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова

Что вас ожидает

Сердце древнего Пскова
Богатое наследие города сосредоточилось внутри одной из самых протяженных крепостей, сохранившихся в Европе. На территории комплекса вы узнаете, сколько знаковых событий произошло здесь за тысячу лет. Осмотрите Псковский Кремль и Довмонтов город, или псковские Помпеи, услышите о важнейшем стратегическом положении города, сотнях нападений и лишь одном поражении, поразительной стойкости псковичей и фортификационных решениях. Поговорим о знаменитом народном вече, статусе Пскова в средневековой Европе и талантливых ремесленниках. Кроме того, вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, а также откроете историю 📖 редкого семиярусного иконостаса в одном из первых храмов Руси — Троицком Соборе.

Памятники Пскова — фрагменты городской истории
На прогулке 👣 вы также узнаете о возведении памятника Ленину, который не машет кепкой, как везде, а сжимает в руке первый выпуск первой революционной газеты «Искра». Возле памятника княгине Ольге, первой русской святой, особо почитаемой псковичами, поговорим о ее роли в жизни города. Кроме того, задержимся у памятника «Скобарь», где я расскажу о специфическом для жителей Псковщины термине. А в завершение вы познакомитесь с историей появления памятника героям Каверина «Два капитана».

Псковские штучки
По пути вы не только услышите о важных исторических деталях, но и научитесь говорить по-псковски, узнаете, чем отличается Запсковье от Завеличья, в чем загадка правильного ударения в этих словах и причем тут вши. И, конечно же, не обойдем вниманием псковские «слухи», а некоторые я даже покажу!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Прогулку для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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43 отзыва оставили туристы

10 янв 2021
Еле уговорила подругу сходить на экскурсию, мы с ней художники и много чего знаем, но ни секунды не пожалели! Виолетта оказалась на редкость интеллигентной, знающей, глубокой и просто очаровательной девушкой! К тому же любящей свой город и свою работу. Идите, и вы получите огромное удовольствие!
9 янв 2021
Побывали на обзорной экскурсии 1 января с экскурсоводом Юлией. Спасибо за очень живой и красочный рассказ, наполненный любовью к своему городу. к своей истории.
5 янв 2021
Отличный гид, хороший маршрут, единственная заминка была в организационном плане: начало экскурсии было задержано. Экскурсия достаточно полное дала представление о славной истории древнего города Пскова.
18 ноя 2020
Я приехала в Псков всего на один день, тем не менее мне хотелось узнать об этом городе как можно больше, о его истории, о наиболее интересных местах. Юлия провела экскурсию на высшем уровне. Большой объём информации логично выстроен - слушать одно удовольствие. Как учитель русского языка, отмечу, что грамотная речь экскурсовода последнее время - редкость. Я рада, что попала в группу именно к Юлии, это настоящий профессионал. Спасибо! (16. 11. 2020)
4 окт 2020
Отличная экскурсия. Спасибо огромное Юлии за познавательную и увлекательную экскурсию. Все очень четко организовано. Так что всем советую эту экскурсию. Уверена, не пожалеете!
3 окт 2020
Я в Пскове была первый раз и эта экскурсия помогла мне понять и оценить красоту этого города.
22 сен 2020
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Для первого знакомства с городом (центральная часть) и Кремлем - то, что нужно. Подача материала четкая, структурированная, но в то же время простая и понятная. Экскурсовод часто вел диалог с нами, тем самым побуждая самим отвечать на какие-то вопросы и делать выводы. В соборе дали свободное время (минут 10) как раз успел купить свечи и поставить у тех икон, про которые рассказывал экскурсовод.
29 авг 2020
Очень много времени проаели в Кроме. Зотелось бы больше узнать про сам город в исторической части. Как развивался побольше информации о домах и спостро
Александра
Ответ гида:Добрый день! Как и следует из названия экскурсии "Обзорная экскурсия по Кремлю и центру Пскова", она нацелена преимущественно на изучения Кремля. На сайте Трипстер также размещена наша экскурсия "Запсковские сказки" по историческому району Пскова, именно она подошла бы под Ваши ожидания. На ней рассказывают о развитии города, о купцах, о доходных домах, смотрят башни крепости, псковские храмы. Очень сожалеем, что выбор пал не на ту экскурсию, будем ждать Вас на нашей программе по Запсковью!
8 авг 2020
Экскурсовод Елена! Знает много, но совсем не умеет преподнести материал... Главная претензия - очень-очень тихий голос... Ее неслышно совсем!!! Как можно отправлять такого экскурсовода на пешеходную, очень многолюдную экскурсию?! Это уже претензия к организаторам... Что-то мы все-таки услышали, но это не было цельным рассказом, а какие-то отрывочные сведения... Ещё один момент, многое из того, что есть в описании экскурсии нам вообще не рассказали.... зачем тогда анонсировать?! Полное разочарование.... Псков такой прекрасный город, а представили его нам мягко говоря «не очень... »
7 авг 2020
Было очень плохо слышно. Видно, что экскурсовод обладает знаниями, но до нас она их донесла не в полном об, еме. Не посмотрели ни одной церкви с знаменитыми звонницами. Не зашли ни в один из старых храмов. В общем так себе на троечку
25 июл 2020
Замечательная экскурсия, грамотная речь, чувство юмора экскурсовода, хорошая организация маршрута. Мы всем довольны, с городом познакомились) спасибо!
21 июл 2020
Отлично! Очень понравился экскурсовод! 2, 5 часа пролетели незаметно!
Владимир
11 июл 2020
Наш гид Дмитрий был отличным и знающим рассказчиком. Мы получили огромное удовольствие от 3-х часового погружения в историю Пскова. Искреннее Спасибо! Рекомендуем всем воспользоваться экскурсией в сопровождении Дмитрия. Рая и Владимир, Санкт-Петербург
12 янв 2020
Экскурсия по псковскому Кремлю очень понравилась! Экскурсовод - специалист своего дела. Рассказ Васильевой Елены Николаевны интересен, за 2, 5 часа узнали самые главные и важные события города. Большое спасибо за организацию экскурсий и замечательную работу всей команде Tripster. Обязательно буду советовать друзьям и близким посетить этот исконно русский город и взаимодействовать с вашей командой.
Андрей
12 янв 2020
Поставил 4 за то, что при высокой шумности от транспорта и пр. И многочисленности группы было плохо слышно. К Елене претензий нет, она старалась как могла. Считаю, в данной ситуации спасти положение могут радионаушники. Эта мысль у меня сразу возникла, ещё в самом начале экскурсии у памятника Ленину, где вообще ничего не смог расслышать - из-за шума автотранспорта.
Ещё 28 отзывов

Александра проводит ещё 4 экскурсии

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