1 день

Пятница. Кремлёвский комплекс и резиденция новгородских владык

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца».

Стены и башни Древнего Кремля были заложены Ярославом Мудрым в 1044 г: здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание. Также вы увидите Лихудов корпус и Софийский собор, выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийскую звонницу XVI века и уникальную коллекцию древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.). Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия

государства российского, запечатленная в бронзе: это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат — ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья.

Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.