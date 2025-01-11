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От «Большой страны» ездили третий раз, и организатор, как всегда, на высоте: всё продумано, чётко, без проблем. Понравился экскурсовод, проживание было приятным, микроавтобус удобный, и отлично, что был аудиогид. Хотела бы отметить новшество, которого раньше не было (или, по крайней мере, мне не удавалось его испытать). Рассадка пассажиров осуществлялась туроператором, и, оказавшись на первом ряду, я поняла, что приоритет определяется временем покупки тура. Я приобретала его за полгода — это круто, спасибо! Собираемся в следующую поездку с «Большой страной»!