3.5 дня
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Гастрономическая экскурсия «Про»
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
от 17 300₽ за человека
2 дня
Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
Познакомиться с главными достопримечательностями древнего города и побывать на Острове-Залит
Начало: Псков, 10:00
«Мы поможем забронировать отель с завтраки по системе «шведский стол» и спа-центром, который будет входить в стоимость проживания: отели «Покровский», «Двор Подзноева» и «Олд Эстейт»»
25 янв в 10:00
8 фев в 10:00
21 500₽ за человека
2 дня
Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Культурно-гастрономический тур в Псков – это прекрасный вариант досуга на выходных»
22 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 13 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья11 января 2025Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
- ИИрина11 января 2025Очень понравился тур! Не повезло, что не увидели северное сияние, но таковы капризы природы! Сполна насладились красотами Севера, переполнены впечатлениями!
- ООльга11 января 2025Выражаем огромную благодарность нашему гиду Чурину Андрею Александровичу. Профессиональная подача информации о Пермском крае. Вся путевая информация, на протяжении всего тура, подавалась интересно, познавательно, ненавязчиво. Еще раз огромное спасибо Андрею Александровичу Чурину за прекрасный тур по Пермскому краю!
- ВВиктория17 октября 2023Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круизДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круизПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круизТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ККонстантин4 августа 2022Экскурсии просто замечательные. Мы отдыхали компанией и все влюбились в Псков и Псковскую область. Экскурсоводы молодцы!!! Юлия, Виолетта, Светлана - спасибо вам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Пскове в январе 2025
Сейчас в Пскове в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пскова, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025