Гастрономические туры Пскова

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Пскове, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
На автобусе
2 отзыва
3.5 дня
Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
«Гастрономическая экскурсия «Про»
Расписание: Еженедельно по четвергам с 25 апреля по 2 октября
от 17 300 за человека
Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
На машине
2 дня
Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
Познакомиться с главными достопримечательностями древнего города и побывать на Острове-Залит
Начало: Псков, 10:00
«Мы поможем забронировать отель с завтраки по системе «шведский стол» и спа-центром, который будет входить в стоимость проживания: отели «Покровский», «Двор Подзноева» и «Олд Эстейт»»
25 янв в 10:00
8 фев в 10:00
21 500 за человека
Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Культурно-гастрономический тур в Псков – это прекрасный вариант досуга на выходных»
22 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 13 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    11 января 2025
    Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
    Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
    Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям
  • И
    Ирина
    11 января 2025
    Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
    Очень понравился тур! Не повезло, что не увидели северное сияние, но таковы капризы природы! Сполна насладились красотами Севера, переполнены впечатлениями!
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    От «Большой страны» ездили третий раз, и организатор, как всегда, на высоте: всё продумано, чётко, без проблем. Понравился экскурсовод, проживание было приятным, микроавтобус удобный, и отлично, что был аудиогид. Хотела бы отметить новшество, которого раньше не было (или, по крайней мере, мне не удавалось его испытать). Рассадка пассажиров осуществлялась туроператором, и, оказавшись на первом ряду, я поняла, что приоритет определяется временем покупки тура. Я приобретала его за полгода — это круто, спасибо! Собираемся в следующую поездку с «Большой страной»!

  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
    Выражаем огромную благодарность нашему гиду Чурину Андрею Александровичу. Профессиональная подача информации о Пермском крае. Вся путевая информация, на протяжении всего тура, подавалась интересно, познавательно, ненавязчиво. Еще раз огромное спасибо Андрею Александровичу Чурину за прекрасный тур по Пермскому краю!
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Гастрономический Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
  • К
    Константин
    4 августа 2022
    Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
    Экскурсии просто замечательные. Мы отдыхали компанией и все влюбились в Псков и Псковскую область. Экскурсоводы молодцы!!! Юлия, Виолетта, Светлана - спасибо вам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Гастрономические»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путёвые заметки (4 дня) из Москвы
  2. Талабские острова, прогулки по Пскову, отдых в бане и дегустация пива. Индивидуальный тур
  3. Культурно-гастрономические выходные в Пскове. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Кремль
  2. Псковский Кремль
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Музей Пушкина
  5. Михайловское
  6. Псковское озеро
  7. Новгородский кремль
  8. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в январе 2025
Сейчас в Пскове в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пскова, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025