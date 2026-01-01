Увлекательные экскурсии по старинным местам, живописная природа, гостеприимство местных жителей — этот маршрут составлен с душой и любовью.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Пскову
08:17 Прибытие вг. Псковпоездом № 10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона№ 16. Табличка "Русский город".
Завтрак в кафе в центре города.
«Очарование провинциального городка».
Экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в гостиницу Печоры-Парк.
Размещение в номерах.
Отдых в отеле Печоры-Парк
Отдых в отеле Печоры-Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.
Возможность самостоятельно посетить вечерние богослужение (в 18:00) и утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.
Питание: завтрак.
Отдых в отеле Печоры-Парк, отъезд
Отдых в отеле Печоры-Парк в центре города Печоры, недалеко от Псково-Печерского монастыря.
Возможность самостоятельно посетить утреннею литургию (в 10:00) в храмах на территории монастыря.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове и в отеле Печоры-Парк.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2** / Печоры - парк
|24 990
|35 470
|17 690
|24 790
|17 490
|Арль / Печоры - парк
|26 120
|39 540
|19 320
|25 920
|19 120
|Old City / Печоры - парк
|25 870
|37 400
|18 270
|25 670
|18 070
|Каркушин Дом 3** / Печоры - парк
|27 620
|42 210
|18 820
|27 420
|18 620
|Октябрьская 3** / Печоры - парк
|26 370
|35 320
|18 370
|26 170
|18 170
|Рижская 3** / Печоры - парк
|26 490
|35 550
|19 990
|26 290
|19 790
|Барселона 3** / Печоры - парк
|28 990
|41 990
|19 560
|28 790
|19 360
|Золотая набережная 3** / Печоры - парк
|27 870
|41 760
|18 670
|27 670
|18 470
Двор Подзноева 3**
Бизнес корпус /
Печоры - парк
|31 620
|47 860
|20 820
|31 420
|20 620
Двор Подзноева 3+ **
Корпус студии и
апартаменты /
Печоры - парк
|32 300
|49 190
|20 950
|32 100
|20 750
|Покровский 4** / Печоры - парк
|32 120
|47 650
|20 520
|31 920
|23 120
|OLD ESTATE 4** / Печоры - парк
|35 370
|55 140
|22 170
|35 170
|21 970
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Печоры-Парк»
Отель расположен в центре города Печоры в 450 м. от Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря и в 2,5 километрах от границы с Эстонской Республикой.
При отеле: буфет, бар, банкетный зал, магазин, конференц-зал, камера хранения, прачечная, бесплатная паркова, Wi-Fi интернет, рядом с отелем (10 минут ходьбы) Банк.
Тур предусматривает проживание в номерах категории Комфорт – двухместные и трехместные номера, расположены на 2 этаже, с двумя (тремя) односпальными кроватями. Дополнительное место: диван. В номере: WC, душ, TV, мини-кухня с набором посуды.
Гостиница «Оазис»
Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.
При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.
Номера:
Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Отель «Арль»
Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.
При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.
Номера:
Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Отель «Двор Подзноева»
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес-корпус уровня 3**.
При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.
Номера:
STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.
Отель «Покровский»
Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.
При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.
Номера:
STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.
Отель «OLD ESTATE»
Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Old City»
Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.
Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Каркушин дом»
Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Гостиница «Рижская»
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Гостиница Barcelona
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
Двор Подзноева. Бизнес корпус
Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.
К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.
На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.
Расстояние до аэропорта составляет 4 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Двор Подзноева. Корпус студии и апартаменты
Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.
К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.
На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.
Расстояние до аэропорта составляет 4 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
- Проживание в отеле Печоры-парк - 2 ночи
- Питание: 5 завтраков, 3 обеда
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков - Печоры - Псков
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Псков и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
Гостиница "Октябрьская" - Встреча с гидом в холле гостиницы "Октябрьская" (гид встречает туристов и сопровождает до автобуса). Автобус паркуется за кинотеатром "Победа" (пешком от места парковки автобуса до гостиницы "Октябрьская" примерно 3-4 минуты).
Гостиница "Арль" - Встреча с гидом по воскресеньям в сквере гостиницы "Рижская" около памятника княгине Ольге (пешком примерно 3-4 минуты).
Место встречи туристов из гостиницы "Арль" в остальные дни тура встреча туристов около здания "Газпром" (Рижский пр-т, 20), пешком примерно 1-2 минуты).
В отеле “Покровский” гарантированное размещение в гостинице с 15:00.
В гостиницах:"Оазис","Арль","Old City","Каркушин Дом","Октябрьская","Рижская","Золотая Набережная","Барселона","Old Estate" - расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
В гостиницах:"Двор Подзноева","Покровский" - расчетный час: заезд с 15:00, выезд до 12:00.