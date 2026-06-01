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Путешествие в Гардарики. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков

Путешествие в Гардарики
Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Гардарики! Гардарики переводится как «страна городов». Скандинавы называли так северные земли, цепь крепостей вдоль реки Волхов. Погрузитесь в атмосферу древних русских городов вместе с
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нашим туром.

По маршруту вы посетите Вышний Волочек, Валдай, Старую Руссу, Псков и Великий Новгород! Вас ждет знакомство с древней культурой, красивейшими памятниками архитектуры и уютными улочками городов-музеев, а также кулинарный мастер-класс с чаепитием.

Путешествие в Гардарики. Автобусный тур в Великий Новгород и ПсковФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Гардарики. Автобусный тур в Великий Новгород и ПсковФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Гардарики. Автобусный тур в Великий Новгород и ПсковФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Вышний Волочек - Валдай

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка: просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Вышний Волочек (~320 км, 4 часа). Путевая информация.

Вышний Волочек – столица тверской Венеции, город узких каналов, ажурных горбатых мостиков и каскадов плотин. Тихие живописные каналы, извилистые реки и речушки буквально «изрезали» весь город и создают особенную атмосферу в любое время года.

Во время обзорной экскурсии Вы прогуляетесь вдоль первого в России судоходного канала, полюбуетесь знаменитым Цнинским бейшлотом – старинным шлюзом-плотиной, построенным в 1722 году и практически не изменившимся за 250 лет, увидите памятник создателям Вышневолоцкой водной системы М. И. Сердюкову и Петру I, насладитесь тихой прелестью гранитных набережных екатерининских времен и горбатых мостиков, полюбуетесь подсвеченным Казанским монастырем и живописными островками прямо в центре города.

Услышите историю Вышнего Волочка, узнаете о происхождении его интересного названия, узнаете о талантливом инженере-самоучке Михаиле Сердюкове, которому удалось перещеголять иноземных «слюзных дел мастеров» и, с благословения Петра Великого, проложить великий Вышневолоцкий водный путь от Балтики до Волги.

Переезд на Валдай (~80 км, 1,5 часа).

Обед в кафе города.

Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей. Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.

Посещение с экскурсией Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского мужского монастыря – главного символа Валдайского края, основанному в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.

Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.

Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.

Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.

Во время прогулки по монастырю мы полюбуемся его прекрасным архитектурным ансамблем и живописными пейзажами.

Переезд в Старую Руссу (~170 км, 3 часа).

~20:00 Размещение в отеле «Полисть» 3*, г. Старая Русса – 1 ночь.

Вышний Волочек - ВалдайВышний Волочек - ВалдайВышний Волочек - ВалдайВышний Волочек - Валдай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Старая Русса

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Старая Русса – один из древнейших русских городов, единственный в России, сохранивший в своем названии наименование племени руссов, возник в 1167 году на Великом водном пути «Из варяг в греки».

Вы проедете мимо Путевого дворца, расположенного в д. Коростынь, которая является старинным славянским поселением на берегу озера Ильмень — в писцовых книгах упоминание ведется с 14-17 вв. 11 августа 1471 г. в д. Коростынь был подписан мирный договор после Шелонской битвы, по которому Великий Новгород был подчинен Москве (11 августа 1471 г.). История памятника тесно связана с историей периода военных поселений.

Проект путевого дворца архитектора В. П. Стасова был утвержден Аракчеевым в сентябре 1824 г.

На территории д. Коростынь находится Успенская церковь (построенная по проекту итальянского архитектора Гаэтано Киавери по велению Екатерины II).

Представляет собой ценный образец архитектуры петровского барокко, в ней хранятся иконы 16-17 века.

Еще одно уникальное место в д. Коростынь — это Ильменьский глинт, памятник природы, расположенный на юго-западном берегу озера Ильмень, является самым протяженным обнажением Девонского щита на Русской равнине.

09:00 Обзорная экскурсия по городу: посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в.), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в.); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века — Спасо-Преображенским монастырем.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России — курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского.

Скромный двухэтажный дом на берегу реки Порусьи некогда служил дачей великому русскому писателю Ф. М. Достоевскому, здесь были написаны одни из лучших работ автора.

В доме полностью воссоздана обстановка комнат, в которых жила семья писателя, благодаря чему здесь сохранился дух дореволюционной провинции, которая так часто просматривается на страницах его книг.

Обед в кафе города.

Посещение музея «Усадьба средневекового рушанина».

Окунуться в атмосферу жизни древних солеваров поможет экскурсия по музею под открытым небом — «Усадьба рушанина».

Музей является реконструкцией типичной усадьбы XII века. Здесь восстановили такие сооружения, как скотный двор, дровник, баня по-черному, частокол, мостовые и хоромы. Главной частью этого места является солеварня.

В музее можно не только получить информацию, но и прикоснуться к предметам, взаимодействовать с выставкой. Ну и конечно же, у вас будет возможность посетить сувенирную часть усадьбы и приобрести настоящее соляное мыло — верх роскоши Средневековья.

Переезд в Псков (~215 км, 3,5 часа).

~19:30 Размещение в отеле «Рижская», г. Псков — 1 ночь (резервный отель «Олд Сити», г. Псков).

Старая РуссаСтарая РуссаСтарая Русса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сигово - Изборск - Псков

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Сето, д. Сигово (~45 км, 1 час).

Музей-усадьба народа сето в д. Сигово – единственный в России музей малого финно-угорского народа, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру.

Вы услышите интересную экскурсию о быте и культуре народа сето, сможете погрузиться в уютную атмосферу деревенского дома, а также полакомиться блюдами национальной кухни.

В завершении программы гостям предлагают мастер-класс по приготовлению вкусного сетоского сыра, который станет основным блюдом дружного чаепития с пирогами.

Переезд в Изборск (~45 км, 1 час).

Экскурсия по Изборской крепости с посещением Словенских ключей, Труворова креста и Труворова Городища.

Группа во время экскурсии сможет подняться на боевой ход крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки башни Луковка.

Обед в кафе города.

Возвращение в Псков.

Экскурсионная программа по Пскову, который начиная с X века был одним из крупнейших городов Киевской Руси.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с Псковским кремлем (прогулка по территории), Троицким собором (внешний осмотр), Ольгинской часовней (внешний осмотр), монастырями и множественными храмами города.

Увидите реки Пскову и Великую, на которых был основан город.

Переезд в Великий Новгород (~215 км, 3,5 часа).

~21:30 Размещение в отеле «Садко», г. Великий Новгород – 1 ночь (резервные отели: «Welcome inn», «Интурист» / «Парк Инн» / «АМАКС Россия»).

Сигово - Изборск - ПсковСигово - Изборск - ПсковСигово - Изборск - ПсковСигово - Изборск - ПсковСигово - Изборск - ПсковСигово - Изборск - Псков
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Великий Новгород

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Великий Новгород — один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны.

Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, в Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.

Благодаря своему выгодному географическому положению Новгород всегда был центром торговли, здесь проходил путь «из варяг в греки», город входил в состав Ганзы и славился богатым речным портом.

Купеческое начало отразилось даже на территориальном делении города — исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.

Новгородский кремль (прогулка по территории), основанный еще в середине 11 века, расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов.

В бытность Новгородской республики в кремле проходили вече — собрания местного народа для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.

На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.

Памятник выполнен из бронзы и гранита и представляет собой державу как символ государственности, установленную на постамент. По периметру расположены фигуры выдающихся исторических деятелей — от Дмитрия Донского до Петра Первого.

Софийский собор (посещение) — один из символов Новгорода, он был возведен в начале 11 века по образу и подобию одноимённого собора в Киеве, однако получился настолько уникальным, что сам стал ярким образцом новгородского архитектурного стиля.

Собор белокаменный, с пятью высокими куполами, напоминающими по форме русские шлемы, четыре из которых серые и только один сверкает золотом.

В свое время в стенах собора в тайниках хранили золото князья и новгородская знать. Внутри стоит обратить внимание на Сигтунские ворота — яркий и редкий образчик европейского литейного мастерства 12 века.

Ворота были вывезены новгородцами из Швеции во время одной из войн. Внутри вы найдете сохранившиеся фрески, датируемые 13 веком, иконы и иконостас, относящиеся к 14-16 векам.

Ярославо дворище и Древний торг (прогулка по территории) расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля.

Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых 12-16 веками. В Никольском соборе, например, сохранились фрески и резные иконостасы 12 века.

Обед в кафе города.

Отправление домой (~570 км, 7 часов).

23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.

03:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 8 900 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).

Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).

Варианты проживания

«Полисть» 3*, г. Старая Русса

1 ночь

Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры.

Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой — то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.

Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.

Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.

«Полисть» 3*, г. Старая Русса«Полисть» 3*, г. Старая Русса«Полисть» 3*, г. Старая Русса«Полисть» 3*, г. Старая Русса«Полисть» 3*, г. Старая Русса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Садко, Великий Новгород

1 ночь

Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

Гостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий Новгород
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Рижская, г. Псков

1 ночь

Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

Гостиница Рижская, г. ПсковГостиница Рижская, г. ПсковГостиница Рижская, г. ПсковГостиница Рижская, г. ПсковГостиница Рижская, г. ПсковГостиница Рижская, г. Псков
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 4 обеда)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1600 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Пскова

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