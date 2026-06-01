Программа тура по дням
Вышний Волочек - Валдай
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка: просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Вышний Волочек (~320 км, 4 часа). Путевая информация.
Вышний Волочек – столица тверской Венеции, город узких каналов, ажурных горбатых мостиков и каскадов плотин. Тихие живописные каналы, извилистые реки и речушки буквально «изрезали» весь город и создают особенную атмосферу в любое время года.
Во время обзорной экскурсии Вы прогуляетесь вдоль первого в России судоходного канала, полюбуетесь знаменитым Цнинским бейшлотом – старинным шлюзом-плотиной, построенным в 1722 году и практически не изменившимся за 250 лет, увидите памятник создателям Вышневолоцкой водной системы М. И. Сердюкову и Петру I, насладитесь тихой прелестью гранитных набережных екатерининских времен и горбатых мостиков, полюбуетесь подсвеченным Казанским монастырем и живописными островками прямо в центре города.
Услышите историю Вышнего Волочка, узнаете о происхождении его интересного названия, узнаете о талантливом инженере-самоучке Михаиле Сердюкове, которому удалось перещеголять иноземных «слюзных дел мастеров» и, с благословения Петра Великого, проложить великий Вышневолоцкий водный путь от Балтики до Волги.
Переезд на Валдай (~80 км, 1,5 часа).
Обед в кафе города.
Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей. Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.
Посещение с экскурсией Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского мужского монастыря – главного символа Валдайского края, основанному в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.
Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.
Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.
Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.
Во время прогулки по монастырю мы полюбуемся его прекрасным архитектурным ансамблем и живописными пейзажами.
Переезд в Старую Руссу (~170 км, 3 часа).
~20:00 Размещение в отеле «Полисть» 3*, г. Старая Русса – 1 ночь.
Старая Русса
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Старая Русса – один из древнейших русских городов, единственный в России, сохранивший в своем названии наименование племени руссов, возник в 1167 году на Великом водном пути «Из варяг в греки».
Вы проедете мимо Путевого дворца, расположенного в д. Коростынь, которая является старинным славянским поселением на берегу озера Ильмень — в писцовых книгах упоминание ведется с 14-17 вв. 11 августа 1471 г. в д. Коростынь был подписан мирный договор после Шелонской битвы, по которому Великий Новгород был подчинен Москве (11 августа 1471 г.). История памятника тесно связана с историей периода военных поселений.
Проект путевого дворца архитектора В. П. Стасова был утвержден Аракчеевым в сентябре 1824 г.
На территории д. Коростынь находится Успенская церковь (построенная по проекту итальянского архитектора Гаэтано Киавери по велению Екатерины II).
Представляет собой ценный образец архитектуры петровского барокко, в ней хранятся иконы 16-17 века.
Еще одно уникальное место в д. Коростынь — это Ильменьский глинт, памятник природы, расположенный на юго-западном берегу озера Ильмень, является самым протяженным обнажением Девонского щита на Русской равнине.
09:00 Обзорная экскурсия по городу: посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в.), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в.); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века — Спасо-Преображенским монастырем.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России — курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского.
Скромный двухэтажный дом на берегу реки Порусьи некогда служил дачей великому русскому писателю Ф. М. Достоевскому, здесь были написаны одни из лучших работ автора.
В доме полностью воссоздана обстановка комнат, в которых жила семья писателя, благодаря чему здесь сохранился дух дореволюционной провинции, которая так часто просматривается на страницах его книг.
Обед в кафе города.
Посещение музея «Усадьба средневекового рушанина».
Окунуться в атмосферу жизни древних солеваров поможет экскурсия по музею под открытым небом — «Усадьба рушанина».
Музей является реконструкцией типичной усадьбы XII века. Здесь восстановили такие сооружения, как скотный двор, дровник, баня по-черному, частокол, мостовые и хоромы. Главной частью этого места является солеварня.
В музее можно не только получить информацию, но и прикоснуться к предметам, взаимодействовать с выставкой. Ну и конечно же, у вас будет возможность посетить сувенирную часть усадьбы и приобрести настоящее соляное мыло — верх роскоши Средневековья.
Переезд в Псков (~215 км, 3,5 часа).
~19:30 Размещение в отеле «Рижская», г. Псков — 1 ночь (резервный отель «Олд Сити», г. Псков).
Сигово - Изборск - Псков
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Сето, д. Сигово (~45 км, 1 час).
Музей-усадьба народа сето в д. Сигово – единственный в России музей малого финно-угорского народа, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру.
Вы услышите интересную экскурсию о быте и культуре народа сето, сможете погрузиться в уютную атмосферу деревенского дома, а также полакомиться блюдами национальной кухни.
В завершении программы гостям предлагают мастер-класс по приготовлению вкусного сетоского сыра, который станет основным блюдом дружного чаепития с пирогами.
Переезд в Изборск (~45 км, 1 час).
Экскурсия по Изборской крепости с посещением Словенских ключей, Труворова креста и Труворова Городища.
Группа во время экскурсии сможет подняться на боевой ход крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки башни Луковка.
Обед в кафе города.
Возвращение в Псков.
Экскурсионная программа по Пскову, который начиная с X века был одним из крупнейших городов Киевской Руси.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с Псковским кремлем (прогулка по территории), Троицким собором (внешний осмотр), Ольгинской часовней (внешний осмотр), монастырями и множественными храмами города.
Увидите реки Пскову и Великую, на которых был основан город.
Переезд в Великий Новгород (~215 км, 3,5 часа).
~21:30 Размещение в отеле «Садко», г. Великий Новгород – 1 ночь (резервные отели: «Welcome inn», «Интурист» / «Парк Инн» / «АМАКС Россия»).
Великий Новгород
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Великий Новгород — один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны.
Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, в Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.
Благодаря своему выгодному географическому положению Новгород всегда был центром торговли, здесь проходил путь «из варяг в греки», город входил в состав Ганзы и славился богатым речным портом.
Купеческое начало отразилось даже на территориальном делении города — исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.
Новгородский кремль (прогулка по территории), основанный еще в середине 11 века, расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов.
В бытность Новгородской республики в кремле проходили вече — собрания местного народа для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.
На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.
Памятник выполнен из бронзы и гранита и представляет собой державу как символ государственности, установленную на постамент. По периметру расположены фигуры выдающихся исторических деятелей — от Дмитрия Донского до Петра Первого.
Софийский собор (посещение) — один из символов Новгорода, он был возведен в начале 11 века по образу и подобию одноимённого собора в Киеве, однако получился настолько уникальным, что сам стал ярким образцом новгородского архитектурного стиля.
Собор белокаменный, с пятью высокими куполами, напоминающими по форме русские шлемы, четыре из которых серые и только один сверкает золотом.
В свое время в стенах собора в тайниках хранили золото князья и новгородская знать. Внутри стоит обратить внимание на Сигтунские ворота — яркий и редкий образчик европейского литейного мастерства 12 века.
Ворота были вывезены новгородцами из Швеции во время одной из войн. Внутри вы найдете сохранившиеся фрески, датируемые 13 веком, иконы и иконостас, относящиеся к 14-16 векам.
Ярославо дворище и Древний торг (прогулка по территории) расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля.
Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых 12-16 веками. В Никольском соборе, например, сохранились фрески и резные иконостасы 12 века.
Обед в кафе города.
Отправление домой (~570 км, 7 часов).
23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.
03:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 8 900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
«Полисть» 3*, г. Старая Русса
Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры.
Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой — то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.
Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.
Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Гостиница Садко, Великий Новгород
Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
Гостиница Рижская, г. Псков
Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 4 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.