1 день

Вышний Волочек - Валдай

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка: просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Вышний Волочек (~320 км, 4 часа). Путевая информация.

Вышний Волочек – столица тверской Венеции, город узких каналов, ажурных горбатых мостиков и каскадов плотин. Тихие живописные каналы, извилистые реки и речушки буквально «изрезали» весь город и создают особенную атмосферу в любое время года.

Во время обзорной экскурсии Вы прогуляетесь вдоль первого в России судоходного канала, полюбуетесь знаменитым Цнинским бейшлотом – старинным шлюзом-плотиной, построенным в 1722 году и практически не изменившимся за 250 лет, увидите памятник создателям Вышневолоцкой водной системы М. И. Сердюкову и Петру I, насладитесь тихой прелестью гранитных набережных екатерининских времен и горбатых мостиков, полюбуетесь подсвеченным Казанским монастырем и живописными островками прямо в центре города.

Услышите историю Вышнего Волочка, узнаете о происхождении его интересного названия, узнаете о талантливом инженере-самоучке Михаиле Сердюкове, которому удалось перещеголять иноземных «слюзных дел мастеров» и, с благословения Петра Великого, проложить великий Вышневолоцкий водный путь от Балтики до Волги.

Переезд на Валдай (~80 км, 1,5 часа).

Обед в кафе города.

Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей. Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.

Посещение с экскурсией Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского мужского монастыря – главного символа Валдайского края, основанному в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.

Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.

Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.

Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.

Во время прогулки по монастырю мы полюбуемся его прекрасным архитектурным ансамблем и живописными пейзажами.

Переезд в Старую Руссу (~170 км, 3 часа).

~20:00 Размещение в отеле «Полисть» 3*, г. Старая Русса – 1 ночь.

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