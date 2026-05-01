Псковский уик-энд - автобусный тур: Пушкинские Горы, Печоры и Изборск

Посетить Пушкинские места, увидеть Труворово городище и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Приглашаем вас провести выходные в Псковской области и совершить путешествие в прошлое.

Вы побываете в музее-заповеднике в Пушкиных Горах, где Александр Сергеевич находился в ссылке, осмотрите его усадьбу Михайловское и пройдёте
по следам творца. Посетите Свято-Успенский Святогорский монастырь — здесь поэт был похоронен.

Полюбуетесь уютными улочками Пскова, увидите Псковский кремль, Довмонтов город 13 века, Троицкий собор и Покровскую башню. Продолжите погружение в историю — на очереди Изборск. Здесь вы побываете у Труворова городища, которое основали в 7-8 веках кривичи. Именно сюда в 862 году прибыл на княжение Трувор, брат Рюрика. Завершим тур посещением Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Описание тура

Организационные детали

Участие в туре возможно с 3 лет.

Проживание. Будем жить в гостинице «Октябрьская» 3*, 2-местное размещение со всеми удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание, а также повышение категории отеля или номера.

*Фото отеля предоставлены организатором.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Возраст участников. 3+.

Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское и Свято-Успенский Святогорский монастырь

Встретим вас на ж/д вокзале и отвезём в кафе в центре Пскова на завтрак. Затем отправимся в Пушкинские Горы, где вас ждёт экскурсия по музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское». Мы посетим усадьбы Михайловское, где поэт жил во время ссылки, и Тригорское, которая принадлежала друзьям Александра Сергеевича. Погуляем в парках и заглянем в Свято-Успенский Святогорский монастырь — здесь похоронен А. С. Пушкин.

Пообедаем и продолжим экскурсию по местам, где бывал поэт. В 19:00 вернёмся в Псков и отвезём вас в гостиницу.

2 день

Экскурсия по Пскову, поездка в Изборск и Печоры

После завтрака, в 9:00, начнём обзорную экскурсию «Очарование провинциального городка». Вы увидите Псковский кремль, Довмонтов город 13 века, Троицкий собор, захаб (фортификационное сооружение), крепостные стены и башни. Осмотрите Покровскую башню, церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, Варлаамовскую башню и стены Окольного города. Полюбуетесь купеческими палатами, храмами, часовнями и памятником княгине Ольге.

Переедем в Изборск. Посетим музей-заповедник «Изборск», где погрузимся в историю Труворова городища, археологического памятника, и Изборской крепости 14 века, побываем у Словенских ключей.

Следующая локация — Печоры. Пообедаем в кафе и побываем в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. В Псков вернёмся в 18:30 и отвезём вас на вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Экскурсии по программе и услуги гида
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до Пскова и обратно
  • Питание вне программы
  • Повышение категории отеля или номера - цены по запросу
  • 1-местное размещение - цены по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поездов из Москвы в 8:16 и из Санкт-Петербург в 10:25
Завершение: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на отправление поездов в Москву в 19:30 и в Санкт-Петербург в 19:34
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2390 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.

