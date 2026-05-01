Встретим вас на ж/д вокзале и отвезём в кафе в центре Пскова на завтрак. Затем отправимся в Пушкинские Горы, где вас ждёт экскурсия по музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское». Мы посетим усадьбы Михайловское, где поэт жил во время ссылки, и Тригорское, которая принадлежала друзьям Александра Сергеевича. Погуляем в парках и заглянем в Свято-Успенский Святогорский монастырь — здесь похоронен А. С. Пушкин.

Пообедаем и продолжим экскурсию по местам, где бывал поэт. В 19:00 вернёмся в Псков и отвезём вас в гостиницу.