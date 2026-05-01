Вы побываете в музее-заповеднике в Пушкиных Горах, где Александр Сергеевич находился в ссылке, осмотрите его усадьбу Михайловское и пройдёте
Описание тура
Организационные детали
Участие в туре возможно с 3 лет.
Проживание. Будем жить в гостинице «Октябрьская» 3*, 2-местное размещение со всеми удобствами. За доплату возможно 1-местное проживание, а также повышение категории отеля или номера.
*Фото отеля предоставлены организатором.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Возраст участников. 3+.
Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское и Свято-Успенский Святогорский монастырь
Встретим вас на ж/д вокзале и отвезём в кафе в центре Пскова на завтрак. Затем отправимся в Пушкинские Горы, где вас ждёт экскурсия по музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское». Мы посетим усадьбы Михайловское, где поэт жил во время ссылки, и Тригорское, которая принадлежала друзьям Александра Сергеевича. Погуляем в парках и заглянем в Свято-Успенский Святогорский монастырь — здесь похоронен А. С. Пушкин.
Пообедаем и продолжим экскурсию по местам, где бывал поэт. В 19:00 вернёмся в Псков и отвезём вас в гостиницу.
Экскурсия по Пскову, поездка в Изборск и Печоры
После завтрака, в 9:00, начнём обзорную экскурсию «Очарование провинциального городка». Вы увидите Псковский кремль, Довмонтов город 13 века, Троицкий собор, захаб (фортификационное сооружение), крепостные стены и башни. Осмотрите Покровскую башню, церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, Варлаамовскую башню и стены Окольного города. Полюбуетесь купеческими палатами, храмами, часовнями и памятником княгине Ольге.
Переедем в Изборск. Посетим музей-заповедник «Изборск», где погрузимся в историю Труворова городища, археологического памятника, и Изборской крепости 14 века, побываем у Словенских ключей.
Следующая локация — Печоры. Пообедаем в кафе и побываем в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. В Псков вернёмся в 18:30 и отвезём вас на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 380 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Экскурсии по программе и услуги гида
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до Пскова и обратно
- Питание вне программы
- Повышение категории отеля или номера - цены по запросу
- 1-местное размещение - цены по запросу