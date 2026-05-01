Мои заказы

В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова

Увидеть главные места Пскова, Изборска и Печор, погулять по усадебным паркам и прокатиться на катере
Откройте для себя историю и атмосферу Пскова, Пушкинских Гор, Изборска и Печор всего за одни выходные! Мы посетим Псковский Кром, осмотрим мощные стены, башни и храмы.

Прокатимся на скоростном катере до
читать дальшеуменьшить

Талабских островов, где вы познакомитесь со старинными традициями и увидите храм Святого Николая 18 века. Окунёмся в мир великого поэта и его семьи в Пушкинских Горах и побываем у его последнего пристанища.

Экскурсия в Изборск раскроет загадки древнего Труворова городища, а посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря подарит ощущение умиротворения.

В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь по сезону.

Программа тура по дням

1 день

Псков и Талабские острова

По прибытии в Псков вы встретитесь с гидом у вагона № 16 и отправитесь в кафе в центре города на завтрак. После вас ждёт знакомство с достопримечательностями города. Мы посетим Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор. Осмотрим фортификационное сооружение — захаб, Покровскую башню, церкви Покрова и Рождества Богородицы, Варлаамовскую башню. Пройдёмся вдоль стен окольного города. Вы увидите купеческие палаты, храмы, часовни, а также памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге.

Пообедав, в 13:30 поедем в деревню Большая Толба, откуда состоится трансфер на скоростных катерах на Талабские острова. Прогуляемся по острову Залита (Талабск), посетим храм Святого Николая 18 века, а также могилу протоиерея Николая Гурьянова.

В 18:00 вернёмся в Псков. Трансфер в гостиницу и размещение в номерах.

Псков и Талабские островаПсков и Талабские островаПсков и Талабские островаПсков и Талабские островаПсков и Талабские островаПсков и Талабские острова
2 день

Пушкинские Горы

После завтрака, в 9:00 отправимся в Пушкинские Горы, где состоится экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Вы посетите усадьбы Михайловское и Тригорское. Прогуляетесь по усадебным паркам и увидите Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт.

В 19:00 вернёмся в Псков. Трансфер в гостиницу.

Пушкинские ГорыПушкинские ГорыПушкинские ГорыПушкинские ГорыПушкинские ГорыПушкинские Горы
3 день

Изборск и Печоры

Позавтракав и освободив номера, в 11:00 едем в Изборск, где вас ждёт прогулка по одноимённому музею-заповеднику. Вы познакомьтесь с историей древнего Труворова городища и Изборской крепости, а также с чудотворными Словенскими ключами.

После переедем в Печоры, пообедаем в кафе и отправимся на экскурсию в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

В 18:30 — возвращение в Псков. Трансфер на вокзал к поезду № 10 Псков — Москва в 19:23.

Изборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и ПечорыИзборск и Печоры

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник27 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 3 обеда
  • Транспортное обслуживание (комфортабельный автобус)
  • Трансфер на Талабские острова
  • Экскурсии по программе и услуги гида
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Ужины
  • Повышение категории отеля или номера (по запросу)
  • 1-местное размещение (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезда № 10 Москва-Псков в 8:16
Завершение: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на отправление поезда № 10 Псков-Москва в 19:23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2493 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.

Тур входит в следующие категории Пскова

Похожие туры на «В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова»

Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
На автобусе
3 дня
5 отзывов
Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Увидеть Труворово городище, посетить Псково-Печерский монастырь и побывать в «Михайловском»
Начало: Встретим вас на ж/д вокзале Пскова в 8:16 (прибыти...
29 мая в 08:15
30 мая в 08:15
22 800 ₽ за человека
В Псков, Изборск и Печоры на внедорожнике: поездка только для вашей компании
На машине
Джиппинг
2 дня
2 отзыва
В Псков, Изборск и Печоры на внедорожнике: поездка только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, точное место по договорённости, 10:00
31 мая в 08:00
26 июл в 08:00
15 500 ₽ за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 38 850 ₽ за человека
Откуда пошла Русская земля. Летний тур в В. Новгород и Псков
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Откуда пошла Русская земля. Летний тур в В. Новгород и Псков
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
от 61 248 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова
27 050 ₽ за человека