По прибытии в Псков вы встретитесь с гидом у вагона № 16 и отправитесь в кафе в центре города на завтрак. После вас ждёт знакомство с достопримечательностями города. Мы посетим Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор. Осмотрим фортификационное сооружение — захаб, Покровскую башню, церкви Покрова и Рождества Богородицы, Варлаамовскую башню. Пройдёмся вдоль стен окольного города. Вы увидите купеческие палаты, храмы, часовни, а также памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге.

Пообедав, в 13:30 поедем в деревню Большая Толба, откуда состоится трансфер на скоростных катерах на Талабские острова. Прогуляемся по острову Залита (Талабск), посетим храм Святого Николая 18 века, а также могилу протоиерея Николая Гурьянова.

В 18:00 вернёмся в Псков. Трансфер в гостиницу и размещение в номерах.