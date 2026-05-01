В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
Увидеть главные места Пскова, Изборска и Печор, погулять по усадебным паркам и прокатиться на катере
Откройте для себя историю и атмосферу Пскова, Пушкинских Гор, Изборска и Печор всего за одни выходные! Мы посетим Псковский Кром, осмотрим мощные стены, башни и храмы.
Прокатимся на скоростном катере до
Талабских островов, где вы познакомитесь со старинными традициями и увидите храм Святого Николая 18 века. Окунёмся в мир великого поэта и его семьи в Пушкинских Горах и побываем у его последнего пристанища.
Экскурсия в Изборск раскроет загадки древнего Труворова городища, а посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря подарит ощущение умиротворения.
Возьмите с собой удобные одежду и обувь по сезону.
Программа тура по дням
1 день
Псков и Талабские острова
По прибытии в Псков вы встретитесь с гидом у вагона № 16 и отправитесь в кафе в центре города на завтрак. После вас ждёт знакомство с достопримечательностями города. Мы посетим Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор. Осмотрим фортификационное сооружение — захаб, Покровскую башню, церкви Покрова и Рождества Богородицы, Варлаамовскую башню. Пройдёмся вдоль стен окольного города. Вы увидите купеческие палаты, храмы, часовни, а также памятники князю Александру Невскому и княгине Ольге.
Пообедав, в 13:30 поедем в деревню Большая Толба, откуда состоится трансфер на скоростных катерах на Талабские острова. Прогуляемся по острову Залита (Талабск), посетим храм Святого Николая 18 века, а также могилу протоиерея Николая Гурьянова.
В 18:00 вернёмся в Псков. Трансфер в гостиницу и размещение в номерах.
2 день
Пушкинские Горы
После завтрака, в 9:00 отправимся в Пушкинские Горы, где состоится экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Вы посетите усадьбы Михайловское и Тригорское. Прогуляетесь по усадебным паркам и увидите Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт.
В 19:00 вернёмся в Псков. Трансфер в гостиницу.
3 день
Изборск и Печоры
Позавтракав и освободив номера, в 11:00 едем в Изборск, где вас ждёт прогулка по одноимённому музею-заповеднику. Вы познакомьтесь с историей древнего Труворова городища и Изборской крепости, а также с чудотворными Словенскими ключами.
После переедем в Печоры, пообедаем в кафе и отправимся на экскурсию в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.
В 18:30 — возвращение в Псков. Трансфер на вокзал к поезду № 10 Псков — Москва в 19:23.
Участник
27 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезда № 10 Москва-Псков в 8:16
Завершение: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на отправление поезда № 10 Псков-Москва в 19:23
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2493 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.
