2 день

Пушкинские горы (Михайловское, Тригорское, монастырь). Празднование Нового года

~08:30 Прибытие группы в Пушкинские горы.

Завтрак в кафе города.

Пушкинские горы, или Пушгоры, как принято называть этот поселок среди жителей Псковской области, — место силы всеми любимого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Большим спросом экскурсии в эту местность пользовались в советский период, но не снижается популярность Пушкиногорья и сегодня.

Во время экскурсии вы окунетесь в невероятную атмосферу спокойствия, царящую в заповеднике, насладитесь живописными видами местной природы и фауны.

Во время обзорной экскурсии по самым знаковым местам в жизни поэта вы сможете познакомиться с историей жизни Пушкина, всех перипетиях его судьбы.

Гиды расскажут, какие пейзажи стали вдохновением для написания «У Лукоморья», «Евгения Онегина» и прочих культовых произведений творца.

Посещение усадьбы Михайловское (главный дом, парк).

Ссылка А. С. Пушкина проходила в этой усадьбе, которая указом Елизаветы I была подарена А. Ганнибалу в XVIII веке.

Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким его видел поэт, и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов», через столовую, в которой играли в бильярд гости А. С. Пушкина, в его кабинет, где он создавал свои шедевры.

Домик няни и кухня-людская – пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи Арины Родионовны, – погрузят вас в атмосферу быта крестьян XIX века.

Посещение Святогорского монастыря.

Основанный в 1569 году по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список самых почитаемых.

Напоминания о царских подарках – остатки огромного колокола Горюна и евангелие – до сих пор хранятся в монастыре. А. С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона могилам предков или просто в периоды творческих поисков.

Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта.

Посещение усадьбы Тригорское (прогулка по парку).

Во время ссылки А. С. Пушкин считал это место своим вторым домом. В объектах, которые расположены на территории усадьбы, легко можно узнать знаменитую аллею онегинской Татьяны и скамью, на которой любил проводить время общеизвестный персонаж Онегин.

Тригорский парк – это образец романтического стиля в садово-парковом искусстве, который датируется второй половиной XVIII века. Прогулочные дорожки и аллеи в этом парке прекрасны в любое время года.

Обед в кафе города.

Переезд в Псков.

~16:30 Размещение в отеле «Рижская», г. Псков – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2026!

Дополнительно (по желанию): новогодний банкет в ресторане «Андромеда» (1 этаж, гостиница «Рижская»). Стоимость уточняется.

