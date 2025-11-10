Новый год в Пскове — это не просто праздник, это волшебное время, когда старинные улочки, заснеженные крыши и яркие огни создают атмосферу, которую невозможно забыть.
Вас ждет знакомство с древней культурой, красивейшими памятниками архитектуры Пскова, посещение Пушкинских гор, Печор и древнего Изборска.
дек
Программа тура по дням
Отправление
17:45-18:00 Сбор туристов во Владимире, ул. Осьмова, д. 2.
22:00-22:30 Сбор группы в Москве, ст. метро «ВДНХ».
Пушкинские горы (Михайловское, Тригорское, монастырь). Празднование Нового года
~08:30 Прибытие группы в Пушкинские горы.
Завтрак в кафе города.
Пушкинские горы, или Пушгоры, как принято называть этот поселок среди жителей Псковской области, — место силы всеми любимого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Большим спросом экскурсии в эту местность пользовались в советский период, но не снижается популярность Пушкиногорья и сегодня.
Во время экскурсии вы окунетесь в невероятную атмосферу спокойствия, царящую в заповеднике, насладитесь живописными видами местной природы и фауны.
Во время обзорной экскурсии по самым знаковым местам в жизни поэта вы сможете познакомиться с историей жизни Пушкина, всех перипетиях его судьбы.
Гиды расскажут, какие пейзажи стали вдохновением для написания «У Лукоморья», «Евгения Онегина» и прочих культовых произведений творца.
Посещение усадьбы Михайловское (главный дом, парк).
Ссылка А. С. Пушкина проходила в этой усадьбе, которая указом Елизаветы I была подарена А. Ганнибалу в XVIII веке.
Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким его видел поэт, и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов», через столовую, в которой играли в бильярд гости А. С. Пушкина, в его кабинет, где он создавал свои шедевры.
Домик няни и кухня-людская – пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи Арины Родионовны, – погрузят вас в атмосферу быта крестьян XIX века.
Посещение Святогорского монастыря.
Основанный в 1569 году по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список самых почитаемых.
Напоминания о царских подарках – остатки огромного колокола Горюна и евангелие – до сих пор хранятся в монастыре. А. С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона могилам предков или просто в периоды творческих поисков.
Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта.
Посещение усадьбы Тригорское (прогулка по парку).
Во время ссылки А. С. Пушкин считал это место своим вторым домом. В объектах, которые расположены на территории усадьбы, легко можно узнать знаменитую аллею онегинской Татьяны и скамью, на которой любил проводить время общеизвестный персонаж Онегин.
Тригорский парк – это образец романтического стиля в садово-парковом искусстве, который датируется второй половиной XVIII века. Прогулочные дорожки и аллеи в этом парке прекрасны в любое время года.
Обед в кафе города.
Переезд в Псков.
~16:30 Размещение в отеле «Рижская», г. Псков – 2 ночи.
Подготовка к празднованию Нового года 2026!
Дополнительно (по желанию): новогодний банкет в ресторане «Андромеда» (1 этаж, гостиница «Рижская»). Стоимость уточняется.
Псков
С Новым 2026 годом!
Поздний завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
Обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии с Псковом гид расскажет о главных его достопримечательностях: Окольном городе и Покровской башне – самой мощной крепостной башне Пскова, покажет Мирожский монастырь и памятник княгине Ольге, небесной покровительнице города.
Также вы услышите о знаменитых купеческих палатах Пскова, о ярких представителях купеческих династий и о судьбе храмов, взятых под охрану всемирной организацией ЮНЕСКО.
Экскурсия по территории Псковского кремля.
Псковский кремль, или Кром, как называют его псковичи, вместе с Довмонтовым городом и Троицким собором составляют единый историко-архитектурный ансамбль и являются сердцем города.
В былые времена Кром был средоточием политической, общественной и религиозной жизни города.
Довмонтов город заслуживает особого внимания. Его часто называют «псковские Помпеи».
Это сооружение было построено в XIII веке для защиты от нападений. На его территории располагалось множество церквей.
В наши дни мы можем увидеть лишь остатки города, которые изучаются историками по сей день. Вы сможете прикоснуться к древним фундаментам церквей и послушать их историю.
Свято-Троицкий кафедральный собор, расположенный на территории Крома, – символ Псковской земли. Основание собора Святой Троицы приписывается равноапостольной княгине Ольге.
Собор хранит в себе такие святыни, как мощи Николая Псковского, частицу ризы Пресвятой Богородицы и икону с частицей мощей Серафима Саровского.
Возвращение в отель или свободное время в центре города.
Печоры - Изборск
Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
09:00 Переезд в Печоры.
Свято-Успенский Псково-Печорский мужской монастырь называют жемчужиной Псковской земли, духовной сокровищницей России.
Его название связывают с пещерами, которые находятся на территории монастыря.
«Богом зданные» пещеры – это некрополь, в подземных стенах которого покоится более десяти тысяч человек. Уникальный микроклимат пещер способствует сохранению мощей.
Также благодаря животворящему воздуху многие монахи и богомольцы получали здесь исцеление по молитвам своим от недугов.
По пути в монастырь наш гид расскажет вам об основании монастыря, о Свято-Успенской церкви, Печорской крепости и многом другом, ведь монастырь – уникальный, единственный в своем роде и имеет многовековую историю.
В наши дни он является самым западным в стране и имеет два святых источника.
Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.
Экскурсия по монастырю с осмотром храмов, крепости, с посещением смотровой площадки.
Монастырь является жемчужиной Псковской земли, свое молитвенное служение Господу ведет с 1473 года. Особенное, благодатное место. Посещение Ближних пещер монастыря по возможности самостоятельно.
Переезд в Изборск.
Экскурсия по Изборской крепости с посещением Словенских ключей, Труворова креста и Труворова гороща. Крепость Изборск – место, знаковое для всей России.
Со времен Древней Руси здесь существовало укрепленное поселение славян-кривичей. Позднее на месте деревянной крепости была выстроена каменная.
Вы узнаете о средневековой фортификации и о славной истории крепости, которая поучаствовала в нескольких битвах и помнит самого Александра Невского.
Обед в кафе города «На посошок».
~17:30 Отправление домой.
Завершение тура
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Рижская», г. Псков и ночные автобусные переезды.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 4000 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница Рижская, г. Псков
Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет в ресторане "Андромеда" (гостиница "Рижская", 1 этаж) + развлекательная программа. Взрослый с 18 лет
- Новогодний банкет в ресторане "Андромеда" (гостиница "Рижская", 1 этаж) + развлекательная программа (по общему меню без спиртных напитков). Ребенок до 17 лет включительно. Стоимость уточняется
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Стоимость новогоднего банкета в гостинице «Рижская» (ресторан «Андромеда») – взрослый / ребенок (до 17 лет вкл.) – 11000 / 9000 руб.
Меню банкета:
- застольное блюдо с праздничными закусками (мясной рулет с орехами, буженина, язык, рулетики из ветчины, колбаса с/к, баклажаны с грецким орехом и творожным сыром; хрен, горчица);
- салат "Новогодний Оливье" (говядина, буженина, отварные картофель и морковь, солёные и свежие огурчики, консервированный горошек, яйцо. Заправка на основе майонеза и хрена);
- салат "Гранатовый браслет" (картофель отварной, морковь отварная, лук жареный, кура запечённая, свекла отварная, яйцо, грецкий орех, зёрна граната);
- сырное ассорти с виноградом, оливками и мёдом;
- скумбрия пряного посола с ароматной зеленью;
- судак жареный с пикантным соусом;
- корзиночка с салатом "Гнёздышко" (куриное филе отварное, ветчина, грибы маринованные, сыр, яйца, майонез);
- корзиночка с творожным сыром, авокадо и королевской креветкой;
- тосты с красной рыбкой.
Индивидуально: Заливное из трех видов мяса (язык, говядина, кура).
Горячее на выбор гостя: Карбонат мясной с грибным жюльеном или стейк из красной рыбы.
На гарнир маринованные картофельные дольки с зелёным салатом, хлебушки, пирожки с капустой, с мясом из собственной кондитерской.
Десерт «Сюрприз новогодней ночи».
Фрукты (виноград, мандарины).
Напитки:
- шампанское, водка или вино на выбор (1/2 бутылки на человека), можно приносить свой алкоголь;
- морс ягодный 300г. на человека;
- минеральная вода 1 бутылка (0,5 л) на человека.