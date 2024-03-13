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Ну наверняка можно говорить по делу, не отвлекаясь на случаи из жизни и пр. И главное - было сказано о Мирожском монастыре - очень интересно, но сегодня закрыт по погоде. После экскурсии позвонил - открыт! ладно бы сказала - езжайте сами, но вот так… просто как-то неприятно, при том, что это действительно must see. мы-то на всякий случай позвонили и съездили, а остальные?