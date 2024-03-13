Туры подходящие для зимних прогулок по Пскову

Найдено 4 тура в категории «Зимние» в Пскове, цены от 13 960 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Хотите, чтобы зимние каникулы запомнились»
1 янв в 10:00
от 27 480 за человека
Зимние выходные в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Зимние каникулы в Пскове»»
3 янв в 10:00
от 13 960 за человека
Рождество в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
5 янв в 10:00
от 14 080 за человека
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Сверкающие на солнце купола многочисленных храмов и колокольный перезвон, веселые зимние развлечения и народное творчество, вдохновляющая атмосфера Михайловского — все это ждет Вас в данном туре»
5 янв в 10:00
от 18 630 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Зимние выходные в Пскове
    Все по расписанию.
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Зимние выходные в Пскове
    Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
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    профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Зимние выходные в Пскове
    Большое спасибо за прекрасный тур.
    Большое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный тур
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень профессиональны и интересно рассказывают. Большое спасибо за прекрасную организация тура.
    Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень фотогеничный город). Радует, насколько
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    обновляется город: набережные, парковые зоны, храмы, башни. Приятно прогуляться по центру города. Наконец-то увидели Кром практически без строительных лесов. И фрески в Мирожском монастыре. И многое, многое… Обязательно приедем ещё). В Великом Новгороде провели несколько часов, конечно, изучили город не так подробно, как Псков. Есть повод вернуться).

    Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее, очень вкусно, /кроме кафе Аврора - невкусно и солёно/. Экскурсоводы профессиональны, знающие всё и очень интересно дающие информацию. Организация на уровне - хорошо.
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  • П
    Павел
    6 ноября 2023
    Рождество в Пскове и Великом Новгороде
    Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.
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  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2023
    Рождество в Пскове и Великом Новгороде
    Все вполне хорошо - организация, транспорт, размещение. Даже погода в нашу пользу. Единственный (и обидный!) минус - экскурсовод по Пскову.
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    Ну наверняка можно говорить по делу, не отвлекаясь на случаи из жизни и пр. И главное - было сказано о Мирожском монастыре - очень интересно, но сегодня закрыт по погоде. После экскурсии позвонил - открыт! ладно бы сказала - езжайте сами, но вот так… просто как-то неприятно, при том, что это действительно must see. мы-то на всякий случай позвонили и съездили, а остальные?

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Зимние»

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  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Зимние" можно забронировать 4 тура от 13 960 до 27 480. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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