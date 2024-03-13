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Авторский тур
5 дней
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Хотите, чтобы зимние каникулы запомнились»
1 янв в 10:00
от 27 480₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Зимние каникулы в Пскове»»
3 янв в 10:00
от 13 960₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
5 янв в 10:00
от 14 080₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Сверкающие на солнце купола многочисленных храмов и колокольный перезвон, веселые зимние развлечения и народное творчество, вдохновляющая атмосфера Михайловского — все это ждет Вас в данном туре»
5 янв в 10:00
от 18 630₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия13 марта 2024Все по расписанию.
- ССветлана14 февраля 2024Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ННаумова16 января 2024Большое спасибо за прекрасный тур.
- ННаумова16 января 2024Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень профессиональны и интересно рассказывают. Большое спасибо за прекрасную организация тура.
- ООльга16 января 2024Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень фотогеничный город). Радует, насколько
- ННаумова16 января 2024Всё очень понравилось, отель Арль соответствует цена - качество, чисто, уютно, персонал очень приветлив. Питание хорошее, очень вкусно, /кроме кафе Аврора - невкусно и солёно/. Экскурсоводы профессиональны, знающие всё и очень интересно дающие информацию. Организация на уровне - хорошо.
- ППавел6 ноября 2023Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.
- ДДмитрий31 октября 2023Все вполне хорошо - организация, транспорт, размещение. Даже погода в нашу пользу. Единственный (и обидный!) минус - экскурсовод по Пскову.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Зимние»
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