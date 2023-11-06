Встречаем Новый Год 2025 в Пскове

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2025» в Пскове, цены от 14 080 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождество в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
5 янв в 10:00
от 14 080 за человека
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Рождество в Пскове и Великом Новгороде"»
5 янв в 10:00
от 18 630 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    6 ноября 2023
    Рождество в Пскове и Великом Новгороде
    Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.
    Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественноОрганизация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно
  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2023
    Рождество в Пскове и Великом Новгороде
    Все вполне хорошо - организация, транспорт, размещение. Даже погода в нашу пользу. Единственный (и обидный!) минус - экскурсовод по Пскову.
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    Ну наверняка можно говорить по делу, не отвлекаясь на случаи из жизни и пр. И главное - было сказано о Мирожском монастыре - очень интересно, но сегодня закрыт по погоде. После экскурсии позвонил - открыт! ладно бы сказала - езжайте сами, но вот так… просто как-то неприятно, при том, что это действительно must see. мы-то на всякий случай позвонили и съездили, а остальные?

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Рождество в Пскове
  2. Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Кремль
  4. Михайловское
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 14 080 до 18 630. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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