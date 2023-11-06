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Авторский тур
3 дня
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
5 янв в 10:00
от 14 080₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Рождество в Пскове и Великом Новгороде"»
5 янв в 10:00
от 18 630₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел6 ноября 2023Организация хорошая, транспорт, гостиница, питание, экскурсии всё вовремя, удобно и качественно.
- ДДмитрий31 октября 2023Все вполне хорошо - организация, транспорт, размещение. Даже погода в нашу пользу. Единственный (и обидный!) минус - экскурсовод по Пскову.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 14 080 до 18 630. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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