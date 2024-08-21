Туры на новогодние праздники 2025 в Пскове

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Пскове, цены от 14 080 ₽, скидки до 2%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сердце земли русской. Новогодний тур в Псков и Великий Новгород
На автобусе
скидка
2%
3 отзыва
3 дня
Сердце земли русской. Новогодний тур в Псков и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
2 янв в 10:00
от 2000019 500 за человека
Рождество в Пскове
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
3 янв в 10:00
от 14 080 за человека
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Рождество в Пскове и Великом Новгороде"»
3 янв в 10:00
от 18 630 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    21 августа 2024
    Сердце земли русской. Новогодний тур в Псков и Великий Новгород
    Первый раз ездила с "Большой Страной", понравилась чёткая организация, полная информация по туру. Всегда были на связи, это важно. С учётом
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    того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!

  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Рождество в Пскове
    Просто супер! Всё замечательно организовано, везде встретили, проводили, только положительные впечатления. Отель Арль очень понравился: чисто, красиво, вкусно кормят, кондиционер, фен, чайник, ежедневная уборка со сменой полотенец.
  • И
    Ирина
    14 августа 2024
    Сердце земли русской. Новогодний тур в Псков и Великий Новгород
    Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
    Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    13 августа 2024
    Сердце земли русской. Новогодний тур в Псков и Великий Новгород
    Высокое качество!
  • В
    Вера
    13 августа 2024
    Рождество в Пскове
    Спасибо, всё было организовано прекрасно.
  • С
    Соловьева
    13 августа 2024
    Рождество в Пскове
    Отличная организация.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Новогодние туры 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сердце земли русской. Новогодний тур в Псков и Великий Новгород
  2. Рождество в Пскове
  3. Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Какие места ещё посмотреть в Пскове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Кремль
  4. Музей Пушкина
  5. Михайловское
  6. Новгородский кремль
  7. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 14 080 до 19 500 со скидкой до 2%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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