читать дальше того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!

Первый раз ездила с "Большой Страной", понравилась чёткая организация, полная информация по туру. Всегда были на связи, это важно. С учётом