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3 дня
Сердце земли русской. Новогодний тур в Псков и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
2 янв в 10:00
от 2000019 500₽ за человека
3 дня
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
3 янв в 10:00
от 14 080₽ за человека
3 дня
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
«Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Рождество в Пскове и Великом Новгороде"»
3 янв в 10:00
от 18 630₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия21 августа 2024Первый раз ездила с "Большой Страной", понравилась чёткая организация, полная информация по туру. Всегда были на связи, это важно. С учётом
- ИИрина15 августа 2024Просто супер! Всё замечательно организовано, везде встретили, проводили, только положительные впечатления. Отель Арль очень понравился: чисто, красиво, вкусно кормят, кондиционер, фен, чайник, ежедневная уборка со сменой полотенец.
- ИИрина14 августа 2024Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
- ЕЕлена13 августа 2024Высокое качество!
- ВВера13 августа 2024Спасибо, всё было организовано прекрасно.
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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Новогодние туры 2025»
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