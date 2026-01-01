Гостиничный комплекс «Покровский» расположился в городе Псков. Для своих гостей он подготовил не только комфортные номера, но и разнообразные услуги, которые поспособствуют отличному отдыху.

Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых обставлена удобной мебелью, имеет собственную ванную комнату и необходимые туалетные принадлежности.

В ресторане повара готовы приготовить самые изысканные блюда, чтобы отдыхающие были довольны и сыты. По утрам накрывают завтраки по типу «шведский стол», а обед и ужин можно заказать с доставкой.

Для тех, кто приехал в Псков по работе, имеется конференц-зал, оснащенный мультимедийным оборудованием.

Вблизи располагаются остановки общественного транспорта, музеи, памятники, парки, драматический театр им. А. С. Пушкина, монастыри и храмы, а также арбитражный суд Псковской области.