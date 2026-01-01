Вас ждет пребывание в уютной гостинице с комфортабельными номерами, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.
И, конечно, вы полюбуетесь красотами древнего города Пскова, его уникальными памятниками и живописной природой.
Программа тура по дням
Прибытие в Псков. Экскурсия по историческому центру города
08:17 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поездам №10 Псков – Москва и №834 Псков – Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:34.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Покровский 4**
|16 900
|24 320
|10 600
|16 800
|10 500
|OLD ESTATE 4**
|19 490
|31 140
|11 590
|19 290
|11 390
Скидка на детей до 14 лет – 100 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Old Estate Hotel» 4
Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
- Стандартный — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Улучшенный (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
- Полулюкс — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
- Студия — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
- Люкс ("Президент","Славия","Казанова") — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах "Президент" и "Славия"), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Гостиничный комплекс Покровский
Гостиничный комплекс «Покровский» расположился в городе Псков. Для своих гостей он подготовил не только комфортные номера, но и разнообразные услуги, которые поспособствуют отличному отдыху.
Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых обставлена удобной мебелью, имеет собственную ванную комнату и необходимые туалетные принадлежности.
В ресторане повара готовы приготовить самые изысканные блюда, чтобы отдыхающие были довольны и сыты. По утрам накрывают завтраки по типу «шведский стол», а обед и ужин можно заказать с доставкой.
Для тех, кто приехал в Псков по работе, имеется конференц-зал, оснащенный мультимедийным оборудованием.
Вблизи располагаются остановки общественного транспорта, музеи, памятники, парки, драматический театр им. А. С. Пушкина, монастыри и храмы, а также арбитражный суд Псковской области.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице с посещением спа-зоны отеля
- Питание (3 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание (экскурсии, трансфер встреча/проводы)
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
Гостиница "Октябрьская" - Встреча с гидом в холле гостиницы "Октябрьская" (гид встречает туристов и сопровождает до автобуса). Автобус паркуется за кинотеатром "Победа" (пешком от места парковки автобуса до гостиницы "Октябрьская" примерно 3-4 минуты).
Гостиница "Арль" - Встреча с гидом по воскресеньям в сквере гостиницы "Рижская" около памятника княгине Ольге (пешком примерно 3-4 минуты).
Место встречи туристов из гостиницы "Арль" в остальные дни тура встреча туристов около здания "Газпром" (Рижский пр-т, 20), пешком примерно 1-2 минуты).
В отеле “Покровский” гарантированное размещение в гостинице с 15:00.
В гостиницах:"Оазис","Арль","Old City","Каркушин Дом","Октябрьская","Рижская","Золотая Набережная","Барселона","Old Estate" - расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
В гостиницах:"Двор Подзноева","Покровский" - расчетный час: заезд с 15:00, выезд до 12:00.