SPAсибо, майский Псков! Тур на 3 дня

Подарите себе три дня релаксации в нашем туре в Псков с посещением спа-центра! Отдохните от повседневных забот и насладитесь процедурами для тела и души.

Вас ждет пребывание в уютной гостинице с комфортабельными номерами, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.

И, конечно, вы полюбуетесь красотами древнего города Пскова, его уникальными памятниками и живописной природой.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков. Экскурсия по историческому центру города

08:17 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Прибытие в Псков. Экскурсия по историческому центру города
2 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом.

Свободный день
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:15 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поездам №10 Псков – Москва и №834 Псков – Санкт-Петербург "Ласточка", отправлением в 19:34.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове.

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Покровский 4**16 90024 32010 60016 80010 500
OLD ESTATE 4**19 49031 14011 59019 29011 390

Скидка на детей до 14 лет – 100 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Old Estate Hotel» 4

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

  • Стандартный — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Улучшенный (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Полулюкс — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Студия — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс ("Президент","Славия","Казанова") — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах "Президент" и "Славия"), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Old Estate Hotel» 4
Гостиничный комплекс Покровский

2 ночи

Гостиничный комплекс «Покровский» расположился в городе Псков. Для своих гостей он подготовил не только комфортные номера, но и разнообразные услуги, которые поспособствуют отличному отдыху.

Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых обставлена удобной мебелью, имеет собственную ванную комнату и необходимые туалетные принадлежности.

В ресторане повара готовы приготовить самые изысканные блюда, чтобы отдыхающие были довольны и сыты. По утрам накрывают завтраки по типу «шведский стол», а обед и ужин можно заказать с доставкой.

Для тех, кто приехал в Псков по работе, имеется конференц-зал, оснащенный мультимедийным оборудованием.

Вблизи располагаются остановки общественного транспорта, музеи, памятники, парки, драматический театр им. А. С. Пушкина, монастыри и храмы, а также арбитражный суд Псковской области.

Гостиничный комплекс Покровский
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице с посещением спа-зоны отеля
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание (экскурсии, трансфер встреча/проводы)
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Гостиница "Октябрьская" - Встреча с гидом в холле гостиницы "Октябрьская" (гид встречает туристов и сопровождает до автобуса). Автобус паркуется за кинотеатром "Победа" (пешком от места парковки автобуса до гостиницы "Октябрьская" примерно 3-4 минуты).

Гостиница "Арль" - Встреча с гидом по воскресеньям в сквере гостиницы "Рижская" около памятника княгине Ольге (пешком примерно 3-4 минуты).

Место встречи туристов из гостиницы "Арль" в остальные дни тура встреча туристов около здания "Газпром" (Рижский пр-т, 20), пешком примерно 1-2 минуты).

В отеле “Покровский” гарантированное размещение в гостинице с 15:00.

В гостиницах:"Оазис","Арль","Old City","Каркушин Дом","Октябрьская","Рижская","Золотая Набережная","Барселона","Old Estate" - расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.

В гостиницах:"Двор Подзноева","Покровский" - расчетный час: заезд с 15:00, выезд до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

