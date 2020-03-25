Последние новости коронавируса в Псковской области на сегодня со статистикой
Заразилось 328+20
Умерло 8
Выздоровело 67
Болеют сейчас 253+20
Летальность 2.44%около 24 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Псковской области, включая Псков, находится 0.14%, 328 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 67 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 253 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Пскове и Псковской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Псковской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Псковской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Псковской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Псковской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
328+20+6%
8
67
▲253+20
11 мая 2020
308+15+5%
8
67+1+2%
▲233+14
10 мая 2020
293+16+6%
8
66+7+12%
▲219+9
9 мая 2020
277+7+3%
8
59+8+16%
▼210-1
8 мая 2020
270+27+11%
8
51+10+24%
▲211+17
7 мая 2020
243+17+8%
8
41+6+17%
▲194+11
6 мая 2020
226+12+6%
8
35+11+46%
▲183+1
5 мая 2020
214+18+9%
8
24+5+26%
▲182+13
4 мая 2020
196+1+1%
8
19
▲169+1
3 мая 2020
195+18+10%
8
19
▲168+18
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Псковской области по дням
Псковская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Псковской области
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
Более тысячи безработных жителей Псковской области получили дополнительные выплаты в размере пять тысяч рублей. На эти средства могут претендовать те, кто был уволен в связи с пандемией коронавируса до 1 марта 2020 года. Они могут получить выплаты в апреле, мае и июне, сообщила член Совета Федерации Елена Бибикова.
Моногород Печоры в Псковской области впервые получит в 2020 году средства на развитие малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Объем выделенных средств составит 3 миллиона рублей.
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
За сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом. Так, в Москве умерли пять человек, в Московской области — один, в Псковской области также один человек. В штабе уточнили, что по всей стране уже 24 летальных случая. Всего за сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения.
В Псковской области умер второй пациент с коронавирусом. Как рассказал губернатор региона Михаил Ведеников, умерла женщина 45 лет. Врачи выявили у нее болезнь легких. Первый пациент с коронавирусом умер в Псковской области 31 марта, в оперативном штабе так же сообщили о наличии у него проблем с легкими.
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число зараженных в стране составило 1836 случаев. За все время пандемии скончались 9 россиян, за последние сутки зафиксирован еще один летальный случай в Псковской области.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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