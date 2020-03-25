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Последние новости коронавируса в Псковской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 328+20
  • Умерло 8
  • Выздоровело 67
  • Болеют сейчас 253+20
  • Летальность 2.44%около 24 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Псковской области, включая Псков, находится 0.14%, 328 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 67 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 253 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Пскове и Псковской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Псковской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.7 разав Псковской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
24 человекав среднем умирает в Псковской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Псковской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Псковской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Псковской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020328+20+6%867253+20
11 мая 2020308+15+5%867+1+2%233+14
10 мая 2020293+16+6%866+7+12%219+9
9 мая 2020277+7+3%859+8+16%210-1
8 мая 2020270+27+11%851+10+24%211+17
7 мая 2020243+17+8%841+6+17%194+11
6 мая 2020226+12+6%835+11+46%183+1
5 мая 2020214+18+9%824+5+26%182+13
4 мая 2020196+1+1%819169+1
3 мая 2020195+18+10%819168+18
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Псковской области по дням

Псковская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Псковской области

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
lenta.ru
10.05.2020 18:59
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
Более тысячи безработных Псковской области получили дополнительные выплаты
Более тысячи безработных Псковской области получили дополнительные выплаты
lenta.ru
07.05.2020 16:04
Более тысячи безработных жителей Псковской области получили дополнительные выплаты в размере пять тысяч рублей. На эти средства могут претендовать те, кто был уволен в связи с пандемией коронавируса до 1 марта 2020 года. Они могут получить выплаты в апреле, мае и июне, сообщила член Совета Федерации Елена Бибикова.
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
РБК
06.05.2020 03:28
Открытие непродовольственных магазинов власти Псковской области увязали с рядом требований
Российский моногород впервые получит средства на развитие бизнеса
Российский моногород впервые получит средства на развитие бизнеса
lenta.ru
30.04.2020 15:35
Моногород Печоры в Псковской области впервые получит в 2020 году средства на развитие малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Объем выделенных средств составит 3 миллиона рублей.
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
27.04.2020 11:23
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
lenta.ru
01.04.2020 10:54
За сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом. Так, в Москве умерли пять человек, в Московской области — один, в Псковской области также один человек. В штабе уточнили, что по всей стране уже 24 летальных случая. Всего за сутки в России зарегистрировали 440 новых случаев заражения.
В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом
В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом
РБК
31.03.2020 17:11
В российском регионе умер второй пациент с коронавирусом
В российском регионе умер второй пациент с коронавирусом
lenta.ru
31.03.2020 15:02
В Псковской области умер второй пациент с коронавирусом. Как рассказал губернатор региона Михаил Ведеников, умерла женщина 45 лет. Врачи выявили у нее болезнь легких. Первый пациент с коронавирусом умер в Псковской области 31 марта, в оперативном штабе так же сообщили о наличии у него проблем с легкими.
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
lenta.ru
30.03.2020 12:02
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число зараженных в стране составило 1836 случаев. За все время пандемии скончались 9 россиян, за последние сутки зафиксирован еще один летальный случай в Псковской области.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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