Заразилось 328 +20

Умерло 8

Выздоровело 67

Болеют сейчас 253 +20

Летальность 2.44% около 24 чел. на 1000 заболевших

В Псковской области, включая Псков, находится 0.14%, 328 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 67 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 253 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Пскове и Псковской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Псковской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.7 раза в Псковской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 24 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Псковской области

Карта распространения коронавируса в Псковской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Псковской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Псковской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 328 +20+6% 8 67 ▲ 253+20 11 мая 2020 308 +15+5% 8 67 +1+2% ▲ 233+14 10 мая 2020 293 +16+6% 8 66 +7+12% ▲ 219+9 9 мая 2020 277 +7+3% 8 59 +8+16% ▼ 210-1 8 мая 2020 270 +27+11% 8 51 +10+24% ▲ 211+17 7 мая 2020 243 +17+8% 8 41 +6+17% ▲ 194+11 6 мая 2020 226 +12+6% 8 35 +11+46% ▲ 183+1 5 мая 2020 214 +18+9% 8 24 +5+26% ▲ 182+13 4 мая 2020 196 +1+1% 8 19 ▲ 169+1 3 мая 2020 195 +18+10% 8 19 ▲ 168+18 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Псковской области по дням