5 день

Туманлы-Кель. Алибекский водопад

Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м).

Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий!

Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае.

Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками.

Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул.

Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки.

На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад.

От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.