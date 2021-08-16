Увидим самые впечатляющие места в одном туре: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, минеральные источники, древние аланские храмы и астрофизическую обсерваторию. Опробуем сразу несколько туризма: авто- и пешие экскурсии, джиппинг, треккинг и ночевки в палатках. Для группы от 6 человек — заезд в любой день недели.
Программа тура по дням
Прибытие. Минеральные Воды - Архыз
Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых.
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Групповой трансфер к месту размещения в 12:00 и в 18:00.
Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.
Софийская долина
После завтрака мы отправляемся на внедорожниках в долину реки София, которой просто нет равных по совершенству гармонии.
В зависимости от состава и физической подготовленности группы, мы совершим треккинг к потокам кристальной ледяной воды Софийских водопадов (высота пика София — 3637 м), либо, полюбовавшись водопадами с долины — к одноименным озерам (2830 м).
Вид горных чаш разной формы, наполненных ярчайшей лазурью, ошеломляет взор.
После мы вернемся в гостиницу, отдохнем.
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.
Домбай: Шоанинский и Сентинский храм. Нижнеархызское городище
Позавтракав, мы совершим путешествие во времени.
После экскурсии в древнейшую столицу Алании — Нижнеархызское городище — мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории (2070 м над уровнем моря).
Далее, переедем в Кубанское ущелье, пообедаем и отправимся через горы к аланским храмам X в. — Шоанинскому и Сентинскому.
С вершин гор открываются сказочные виды, которые вы не видели и во сне!
После спуска мы приедем в гостиницу Домбая для отдыха.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.
Домбай. Мухинские озера
Высоко в горах Карачаево-Черкесии находится много великолепных озер, доступных далеко не всем.
Но для вас откроется вся их роскошная, потрясающая воображение живопись!
После подъема и завтрака мы совершим крутой автоподъем по ущелью реки к Мухинским озерам (высота перевала Муху — 2764 м), пройдемся пешком по берегу.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.
Туманлы-Кель. Алибекский водопад
Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м).
Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий!
Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае.
Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками.
Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул.
Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки.
На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад.
От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.
Плато Бермамыт, Гумбаши
Сегодня после завтрака мы отправимся на знаменитое плато Бермамыт.
А путь наш будет проходить по перевалу Гумбаши с его невероятными смотровыми площадками.
Фантастика каменных завихрений — плато Бермамыт!
Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания — желать большего невозможно!
Нас ждет ночь в палатках, если погодные условия не соответствуют, то ночь в гостинице.
Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: походное питание/завтрак в гостинице.
Перепад высот: 560 м. Автомобильная часть маршрута: 148 км.
Бермамыт, водопад Султан. Пятигорск
Главная слава Бермамыта – его фантастические рассветы!
Если повезет, мы встретим солнышко и просыпающийся Эльбрус.
Если погода будет неясная — сможем увидеть таинственный Брокенский призрак.
После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы совершим переезд к Северному Приэльбрусью, где нас ждет знаменитое урочище Джилы-Суу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1500 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 160 км.
Отъезд
Утром после завтрака начинаем собираться в обратную дорогу и готовиться к выезду в Минеральные Воды.
Мы освобождаем номера и отправляемся в путь.
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от места размещения.
Перепад высот: 530 м. Автомобильная часть маршрута: 53 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами и в палатках (1 ночь). Проживание в палатке будет в зависимости от погодных условий (если будет холодно, то возможно проживание в Пятигорске в гостинице). Подробности узнавайте при бронировании тура.
Минимальная цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека!
- Доплата за 1-местное размещение — 9 700 руб. /весь период тура.
- при группе 1 человек — 229 650 руб. /чел.
- при группе 2 человека — 145 700 руб. /чел.
- при группе 3 человека — 117 700 руб. /чел.
- при группе 4 человека — 103 700 руб. /чел.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Gold Star
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
Палатка
Проживание в 2-х местных палатках.
Бугарь
Новый отель расположенный на тихой улице в центре города Пятигорск. Отель расположен по адресу г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5. Это небольшая улица на границе верхних кварталов части центрального района Пятигорска и кварталов, расположенных в долине реки Подкумок.
Интурист
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
Аллюр
Отдыхайте с комфортом на лоне первозданной природы Кавказского заповедника. Большая собственная территория в непосредственной близости от центра курорта в долине реки Архыз для спокойного и размеренного отдыха.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
- Медицинская аптечка
- Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
- Питание: завтрак, при ночевках в палатках походное питание
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - Архыз, Кисловодск - Минеральные Воды
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- Подъемы по канатным дорогам
- Экологические сборы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Полеты на парапланах
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 9 700 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:
- ёмкость для воды;
- КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- перчатки, шапку, кепку/панаму (по сезону);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплая куртка;
- термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку».
Возможны ли другие даты тура?
Цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека!
Если вас больше или меньше – цены будут пересчитаны.
Для группы от 6 человек – заезд в любой день недели.
Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру. Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Тур подходит для туристов с хорошей физической подготовкой.
Для участия в туре допускаются дети с 12 лет, но только в сопровождении родителей, которые несут за них полную ответственность.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.
Встреча в 12:00 и в 18:00.
Трансфер в поселок Архыз (около 4 часов).
Место и время завершения тура:г. Пятигорск, трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или ж/д вокзал с 9:00 до 19:00.
На чем мы поедем?
Джипы (до 4 человек).
Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности!
Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии.
Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.
Может ли программа быть изменена?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).