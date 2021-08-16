Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу

Через тернии к звездам
Экстремальный мультиактивный тур по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Увидим самые впечатляющие места в одном туре: горы, озера, водопады, плато, ущелья, урочища, минеральные источники, древние аланские храмы и астрофизическую обсерваторию. Опробуем сразу несколько туризма: авто- и пешие экскурсии, джиппинг, треккинг и ночевки в палатках. Для группы от 6 человек — заезд в любой день недели.
5
3 отзыва
Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Через тернии к звездам. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Минеральные Воды - Архыз

Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Групповой трансфер к месту размещения в 12:00 и в 18:00.

Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.

Прибытие. Минеральные Воды - АрхызПрибытие. Минеральные Воды - АрхызПрибытие. Минеральные Воды - АрхызПрибытие. Минеральные Воды - Архыз
2 день

Софийская долина

После завтрака мы отправляемся на внедорожниках в долину реки София, которой просто нет равных по совершенству гармонии.

В зависимости от состава и физической подготовленности группы, мы совершим треккинг к потокам кристальной ледяной воды Софийских водопадов (высота пика София — 3637 м), либо, полюбовавшись водопадами с долины — к одноименным озерам (2830 м).

Вид горных чаш разной формы, наполненных ярчайшей лазурью, ошеломляет взор.

После мы вернемся в гостиницу, отдохнем.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.

Софийская долинаСофийская долинаСофийская долинаСофийская долина
3 день

Домбай: Шоанинский и Сентинский храм. Нижнеархызское городище

Позавтракав, мы совершим путешествие во времени.

После экскурсии в древнейшую столицу Алании — Нижнеархызское городище — мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории (2070 м над уровнем моря).

Далее, переедем в Кубанское ущелье, пообедаем и отправимся через горы к аланским храмам X в. — Шоанинскому и Сентинскому.

С вершин гор открываются сказочные виды, которые вы не видели и во сне!

После спуска мы приедем в гостиницу Домбая для отдыха.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.

Домбай: Шоанинский и Сентинский храм. Нижнеархызское городищеДомбай: Шоанинский и Сентинский храм. Нижнеархызское городищеДомбай: Шоанинский и Сентинский храм. Нижнеархызское городищеДомбай: Шоанинский и Сентинский храм. Нижнеархызское городище
4 день

Домбай. Мухинские озера

Высоко в горах Карачаево-Черкесии находится много великолепных озер, доступных далеко не всем.

Но для вас откроется вся их роскошная, потрясающая воображение живопись!

После подъема и завтрака мы совершим крутой автоподъем по ущелью реки к Мухинским озерам (высота перевала Муху — 2764 м), пройдемся пешком по берегу.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Домбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озера
5 день

Туманлы-Кель. Алибекский водопад

Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м).

Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий!

Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае.

Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками.

Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул.

Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки.

На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад.

От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.

Туманлы-Кель. Алибекский водопадТуманлы-Кель. Алибекский водопадТуманлы-Кель. Алибекский водопадТуманлы-Кель. Алибекский водопад
6 день

Плато Бермамыт, Гумбаши

Сегодня после завтрака мы отправимся на знаменитое плато Бермамыт.

А путь наш будет проходить по перевалу Гумбаши с его невероятными смотровыми площадками.

Фантастика каменных завихрений — плато Бермамыт!

Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания — желать большего невозможно!

Нас ждет ночь в палатках, если погодные условия не соответствуют, то ночь в гостинице.

Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: походное питание/завтрак в гостинице.

Перепад высот: 560 м. Автомобильная часть маршрута: 148 км.

Плато Бермамыт, ГумбашиПлато Бермамыт, ГумбашиПлато Бермамыт, ГумбашиПлато Бермамыт, Гумбаши
7 день

Бермамыт, водопад Султан. Пятигорск

Главная слава Бермамыта – его фантастические рассветы!

Если повезет, мы встретим солнышко и просыпающийся Эльбрус.

Если погода будет неясная — сможем увидеть таинственный Брокенский призрак.

После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы совершим переезд к Северному Приэльбрусью, где нас ждет знаменитое урочище Джилы-Суу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1500 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 160 км.

Бермамыт, водопад Султан. ПятигорскБермамыт, водопад Султан. ПятигорскБермамыт, водопад Султан. ПятигорскБермамыт, водопад Султан. Пятигорск
8 день

Отъезд

Утром после завтрака начинаем собираться в обратную дорогу и готовиться к выезду в Минеральные Воды.

Мы освобождаем номера и отправляемся в путь.

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от места размещения.

Перепад высот: 530 м. Автомобильная часть маршрута: 53 км.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами и в палатках (1 ночь). Проживание в палатке будет в зависимости от погодных условий (если будет холодно, то возможно проживание в Пятигорске в гостинице). Подробности узнавайте при бронировании тура.

Минимальная цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека!

  • Доплата за 1-местное размещение — 9 700 руб. /весь период тура.
Стоимость тура:
  • при группе 1 человек — 229 650 руб. /чел.
  • при группе 2 человека — 145 700 руб. /чел.
  • при группе 3 человека — 117 700 руб. /чел.
  • при группе 4 человека — 103 700 руб. /чел.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Gold Star

3 ночи

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

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Палатка

1 ночь

Проживание в 2-х местных палатках.

ПалаткаПалаткаПалаткаПалатка

Бугарь

1 ночь

Новый отель расположенный на тихой улице в центре города Пятигорск. Отель расположен по адресу г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 5. Это небольшая улица на границе верхних кварталов части центрального района Пятигорска и кварталов, расположенных в долине реки Подкумок.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Интурист

1 ночь

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

Аллюр

2 ночи

Отдыхайте с комфортом на лоне первозданной природы Кавказского заповедника. Большая собственная территория в непосредственной близости от центра курорта в долине реки Архыз для спокойного и размеренного отдыха.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
  • Медицинская аптечка
  • Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
  • Питание: завтрак, при ночевках в палатках походное питание
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - Архыз, Кисловодск - Минеральные Воды
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экологические сборы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Полеты на парапланах
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 9 700 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:

  • ёмкость для воды;
  • КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • перчатки, шапку, кепку/панаму (по сезону);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • теплая куртка;
  • термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку».
Возможны ли другие даты тура?

Цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека!

Если вас больше или меньше – цены будут пересчитаны.

Для группы от 6 человек – заезд в любой день недели.

Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру. Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Тур подходит для туристов с хорошей физической подготовкой.

Для участия в туре допускаются дети с 12 лет, но только в сопровождении родителей, которые несут за них полную ответственность.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Встреча в 12:00 и в 18:00.

Трансфер в поселок Архыз (около 4 часов).

Место и время завершения тура:г. Пятигорск, трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или ж/д вокзал с 9:00 до 19:00.

На чем мы поедем?

Джипы (до 4 человек).

Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности!

Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии.

Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.

Может ли программа быть изменена?

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов! Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный
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Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши.
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!

Ю
11 авг 2021
Наш экстремальный джип тур по Северному Кавказу с «Большой страной» проходил с 31.07 по 07.08.2021. Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель,
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приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши.
Спасибо тебе огромное, Абдурахман!

В
29 окт 2024
Организация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробный рассказ и памятки в начале пути, информация и напоминалки во время самого тура, интересовались, как проходит отдых и есть ли вопросы, которые надо решить, нужна ли помощь. Я чувствовала заботу со всех сторон. Спасибо! ❤️
Организация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробный

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