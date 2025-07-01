Восхождение на Казбек 5047 м из России
Легендарный Казбек, легендарное Кармадонское ущелье и легендарные кармадонские радоновые ванны
«Восхождение на Казбек из России (с севера), можно рассматривать как следующую ступень после восхождения на Эльбрус»
2 сен в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
«Современный треккинговый маршрут для туристов без специальной горной подготовки»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 80 000 ₽ за человека
Хайкинг в Пятигорье
Начало: Г. Минеральные Воды
«Современный пешеходно-треккинговый маршрут, входящий в программу «Архипелаг скалистых островов»»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
50 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга1 июля 2025Гид очень граммотный, много рассказывал, весёлый, все пожелания и просьбы выполнял, заботливый. Хочется вернуться в эти места.
- ТТатьяна10 июня 2025Большое спасибо за замечательные каникулы! Понравилось всё
- ЕЕлена9 июня 2025Спасибо за организацию тура "Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур". За подсказки об экипировке, за организованный трансфер. Не было ни каких не понятных ситуаций. Всё прошло хорошо. Вернулись домой наполненные прекрасными впечатлениями и кучей фотографий из путешествия.
- ККирилл14 мая 2025Здравствуйте! Это был первый опыт восхождений на какую бы то ни было высоту! Впечатления очень приятные, по трудозатратам конечно выкладывались, но все терпимо. Отдельная благодарность Гидам, которые сопровождали нас на маршруте, низкий поклон!
- ААлексадр11 апреля 2025Отличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовки. На вершинах отичные панорамные виды, некоторые восхождения
- ННаталья13 ноября 2023Хочется поделиться впечатлениями о туре «Архипелаг скалистых островов». Большое спасибо организаторам, что они готовы проводить тур даже при наличии единственного туриста! Программа
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Треккинг и походы»
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Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2025
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