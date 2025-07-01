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Треккинг в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Пятигорске, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Восхождение на Казбек 5047 м из России
10 дней
2 отзыва
Восхождение на Казбек 5047 м из России
Легендарный Казбек, легендарное Кармадонское ущелье и легендарные кармадонские радоновые ванны
«Восхождение на Казбек из России (с севера), можно рассматривать как следующую ступень после восхождения на Эльбрус»
2 сен в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Пешая
12 дней
3 отзыва
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
«Современный треккинговый маршрут для туристов без специальной горной подготовки»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 80 000 ₽ за человека
Хайкинг в Пятигорье
Пешая
5 дней
3 отзыва
Хайкинг в Пятигорье
Начало: Г. Минеральные Воды
«Современный пешеходно-треккинговый маршрут, входящий в программу «Архипелаг скалистых островов»»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
50 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    1 июля 2025
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Гид очень граммотный, много рассказывал, весёлый, все пожелания и просьбы выполнял, заботливый. Хочется вернуться в эти места.
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2025
    Хайкинг в Пятигорье
    Большое спасибо за замечательные каникулы! Понравилось всё
    Большое спасибо за замечательные каникулы! Понравилось всёБольшое спасибо за замечательные каникулы! Понравилось всёБольшое спасибо за замечательные каникулы! Понравилось всё
  • Е
    Елена
    9 июня 2025
    Хайкинг в Пятигорье
    Спасибо за организацию тура "Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур". За подсказки об экипировке, за организованный трансфер. Не было ни каких не понятных ситуаций. Всё прошло хорошо. Вернулись домой наполненные прекрасными впечатлениями и кучей фотографий из путешествия.
  • К
    Кирилл
    14 мая 2025
    Хайкинг в Пятигорье
    Здравствуйте! Это был первый опыт восхождений на какую бы то ни было высоту! Впечатления очень приятные, по трудозатратам конечно выкладывались, но все терпимо. Отдельная благодарность Гидам, которые сопровождали нас на маршруте, низкий поклон!
    Здравствуйте! Это был первый опыт восхождений на какую бы то ни было высоту! Впечатления очень приятныеЗдравствуйте! Это был первый опыт восхождений на какую бы то ни было высоту! Впечатления очень приятныеЗдравствуйте! Это был первый опыт восхождений на какую бы то ни было высоту! Впечатления очень приятные
  • А
    Алексадр
    11 апреля 2025
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Отличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовки. На вершинах отичные панорамные виды, некоторые восхождения
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    с очень живописными тропами по пути. Свободный день в середине тура позволяет передохнуть и посетить соседние города и республики (я съездил авто-экскурсией к Эльбрусу).

    Отличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовкиОтличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовки
  • Н
    Наталья
    13 ноября 2023
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Хочется поделиться впечатлениями о туре «Архипелаг скалистых островов». Большое спасибо организаторам, что они готовы проводить тур даже при наличии единственного туриста! Программа
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    предполагает подъем на 17 вершин гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Это хорошая возможность заняться спортом на природе. После приятной нагрузки путешественник получает заслуженное вознаграждение – великолепный вид с горы на окрестности! Часть гор предусматривает элементы скалолазания, что еще увеличивает градус эмоционального напряжения! Отдельная благодарность замечательным гидам Александру и Марии за профессионализм, внимательность, отзывчивость! Гиды давали рекомендации по одежде, учитывали пожелания по сухому пайку, готовы были внести корректировки в программу. С ними было приятно и интересно. Самый существенный минус программы – проживание в отеле Бугарь, он не понравился совсем. Находится далеко от центра. Плохие завтраки (не шведский стол, выбор из 5 фиксированных наборов, на которые за 12 дней уже невозможно было смотреть). Медленный и отваливающийся интернет (со слов сотрудников отеля – его гасят из прилегающего отделения полиции). Напротив отеля стройка. В номере нет холодильника (только бар). И еще я бы изменила систему сухих пайков. Лучше не включать их в стоимость тура. Либо путешественники будут обедать после спуска с гор в городе (в моем случае это было 14-16 часов), либо сами купят необходимое количество и по своему вкусу, либо (для тех, кто не хочет заморачиваться) договорятся с гидами за плату.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Треккинг и походы»

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  1. Восхождение на Казбек 5047 м из России
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Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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