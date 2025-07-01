Восхождение на Казбек 5047 м из России
Легендарный Казбек, легендарное Кармадонское ущелье и легендарные кармадонские радоновые ванны
«Восхождение на Казбек из России (с севера), можно рассматривать как следующую ступень после восхождения на Эльбрус»
2 сен в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
«Набор высоты — около 6 500 м, что сопоставимо с восхождением на вершину Эльбруса, высота которого составляет 5 642 м над уровнем моря»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 80 000 ₽ за человека
Хайкинг в Пятигорье
Начало: Г. Минеральные Воды
«Переезд в поселок Юца, для совершения восхождения на одноименную вершину»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
50 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга1 июля 2025Гид очень граммотный, много рассказывал, весёлый, все пожелания и просьбы выполнял, заботливый. Хочется вернуться в эти места.
- ТТатьяна10 июня 2025Большое спасибо за замечательные каникулы! Понравилось всё
- ЕЕлена9 июня 2025Спасибо за организацию тура "Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур". За подсказки об экипировке, за организованный трансфер. Не было ни каких не понятных ситуаций. Всё прошло хорошо. Вернулись домой наполненные прекрасными впечатлениями и кучей фотографий из путешествия.
- ККирилл14 мая 2025Здравствуйте! Это был первый опыт восхождений на какую бы то ни было высоту! Впечатления очень приятные, по трудозатратам конечно выкладывались, но все терпимо. Отдельная благодарность Гидам, которые сопровождали нас на маршруте, низкий поклон!
- ААлексадр11 апреля 2025Отличный тур для любителей пеших прогулок. На маршруте нет сложных преград требующих специальной подготовки. На вершинах отичные панорамные виды, некоторые восхождения
- ННаталья13 ноября 2023Хочется поделиться впечатлениями о туре «Архипелаг скалистых островов». Большое спасибо организаторам, что они готовы проводить тур даже при наличии единственного туриста! Программа
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Восхождения»
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Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Совершаем восхождения в Пятигорске на экскурсионных турах в 2025 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Пятигорска и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь