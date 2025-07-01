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предполагает подъем на 17 вершин гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Это хорошая возможность заняться спортом на природе. После приятной нагрузки путешественник получает заслуженное вознаграждение – великолепный вид с горы на окрестности! Часть гор предусматривает элементы скалолазания, что еще увеличивает градус эмоционального напряжения! Отдельная благодарность замечательным гидам Александру и Марии за профессионализм, внимательность, отзывчивость! Гиды давали рекомендации по одежде, учитывали пожелания по сухому пайку, готовы были внести корректировки в программу. С ними было приятно и интересно. Самый существенный минус программы – проживание в отеле Бугарь, он не понравился совсем. Находится далеко от центра. Плохие завтраки (не шведский стол, выбор из 5 фиксированных наборов, на которые за 12 дней уже невозможно было смотреть). Медленный и отваливающийся интернет (со слов сотрудников отеля – его гасят из прилегающего отделения полиции). Напротив отеля стройка. В номере нет холодильника (только бар). И еще я бы изменила систему сухих пайков. Лучше не включать их в стоимость тура. Либо путешественники будут обедать после спуска с гор в городе (в моем случае это было 14-16 часов), либо сами купят необходимое количество и по своему вкусу, либо (для тех, кто не хочет заморачиваться) договорятся с гидами за плату.