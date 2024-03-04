Приглашаем вас в увлекательную семейную поездку, которая понравится и взрослым, и детям. Вместе с нами вы прогуляетесь по Долине нарзанов и покатаетесь на тюбингах. Мы заедем в гости к милым пушистым альпака и поднимемся на горное плато с живописными видами на Северо-Кавказский хребет.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы отправимся на дегустацию местных нарзанов (а в летнее время — еще и на купание в минеральной воде) и прогулку по живописным тропам эко-парка. Прокатимся на горном тюбинге, узнаем множество историй об образования нарзана, о быте местных жителей, о старинных и интересных легендах этих мест. Пообедаем блюдами местной кухней в кафе с видом на горы, подышим кристально-чистым воздухом и заедем на ферму, где живут прекрасные и очень дружелюбные Альпаки. Поднимемся к плато Шатджатмаз, откуда открываются виды Северо-Кавказского хребта во главе с Эльбрусом.