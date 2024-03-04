Приглашаем вас в увлекательную семейную поездку, которая понравится и взрослым, и детям. Вместе с нами вы прогуляетесь по Долине нарзанов и покатаетесь на тюбингах.
Мы заедем в гости к милым пушистым альпака и поднимемся на горное плато с живописными видами на Северо-Кавказский хребет.
Мы заедем в гости к милым пушистым альпака и поднимемся на горное плато с живописными видами на Северо-Кавказский хребет.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что вас ожидает:
- Долина нарзанов
- Плато Шатджатмаз
- Ферма Альпака
- Эко-парк
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы отправимся на дегустацию местных нарзанов (а в летнее время — еще и на купание в минеральной воде) и прогулку по живописным тропам эко-парка. Прокатимся на горном тюбинге, узнаем множество историй об образования нарзана, о быте местных жителей, о старинных и интересных легендах этих мест. Пообедаем блюдами местной кухней в кафе с видом на горы, подышим кристально-чистым воздухом и заедем на ферму, где живут прекрасные и очень дружелюбные Альпаки. Поднимемся к плато Шатджатмаз, откуда открываются виды Северо-Кавказского хребта во главе с Эльбрусом.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина нарзанов
- Плато Шатджатмаз
- Ферма Альпака
- Эко-парк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Организационные мероприятия
Что не входит в цену
- Питание
- Эко сбор
- Тюбинг
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Одежда - многослойная, обувь - закрытая, удобная
- Солнцезащитные очки/крем
- Для контрастных фото можно взять с собой красивые платья, шляпы, яркие пледы
- Кружки, бутылки для минеральной воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 мар 2024
Всё супер, кубанский волк огонь 😁 виды потрясающие, альпаки такие классные, главное эмоции, их словами не передать, а эмоции мы получили потрясающие, так держать!
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