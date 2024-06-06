1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
Начало: По адресу вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Обалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по пути мы делали остановки в
- ООльга5 июня 2024Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
- ВВадим8 мая 2024Мы остались очень довольны, поехав в предпоследний наш день в Пятигорске на Джилы Су. Экскурсия представляет собой поездку по асфальтированной
- SSVIATOSLAV23 апреля 2024Ездили семьей: трое взрослых и ребёнок. Понравилось абсолютно всем. Каждому свое, конечно же. Ребёнку - кролики и альпаки, папе -
- ЮЮлия23 апреля 2024С мужем и дочерью 5,5 лет посетили деревню альпак и долину нарзанов. Нашим экскурсоводом была прекрасная Лолита. Экскурсия очень насыщенная, но
- ТТатьяна4 марта 2024Всё супер, кубанский волк огонь 😁 виды потрясающие, альпаки такие классные, главное эмоции, их словами не передать, а эмоции мы получили потрясающие, так держать!
- ААлександр14 ноября 2023Замечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Особо отмечу комфортный стиль вождения. Самая экскурсия построенна отлично. Мы довольны. Фото не могут передать этой природы
- ААнастасия22 августа 2023Плюшевое сердце | поездка на ферму альпакЭто экскурсия покорившая сердца всей нашей семьи. Альпаки и барашки очаровательные, и дети рассказывают о них всем! Гид! Просто потрясающий, любящий
- ЯЯнина18 июля 2023Плюшевое сердце | поездка на ферму альпакОтличная экскурсия к альпакам! Нам с дочкой очень понравилось! Спасибо Николаю за комфорную поездку, замечательную компанию! Однозначно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Альпаки»
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