Альпаки – экскурсии в Пятигорске

Найдено 6 экскурсий в категории «Альпаки» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000 за человека
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 5 чел.
Волшебная природа Приэльбрусья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
Начало: По адресу вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    Обалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по пути мы делали остановки в
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    красивейших местах, погуляли, наобнимались с альпаками, попили Нарзана, заглянули в Замок. Детки в восторге, и мы тоже!!! Огромное спасибо Вам Лолита, если на экскурсию то только к Вам!!!

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  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
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    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • В
    Вадим
    8 мая 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Мы остались очень довольны, поехав в предпоследний наш день в Пятигорске на Джилы Су. Экскурсия представляет собой поездку по асфальтированной
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    дороге на чистом внедорожнике Тойота среди гор с альпийскими лугами,остановками у водопадов, на ферме альпаки (по желанию, так вход на одного стоит 500 руб), долине нарзанов, и завершается на верхней точке с видом на Эльбрус. Альпашек не пропускайте, там живые эмоции получают и взрослые,и дети, Вы неё пожалеете. Впечатления от Романа, как сопровождающего нас и сидевшего за рулем выше всяких похвал, хотим в следующий наш отпуск на Кавказе ещё поехать в горы с ним. Однозначно рекомендую и маршрут, и организатора!

  • S
    SVIATOSLAV
    23 апреля 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Ездили семьей: трое взрослых и ребёнок. Понравилось абсолютно всем. Каждому свое, конечно же. Ребёнку - кролики и альпаки, папе -
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    мощный водопад Каракая-су, маме - потрясающие виды на маршруте, а бабушке - ну вообще всё. Отдельно хотелось бы отметить нашего гида-водителя Романа. Он не только нам рассказывал множество интересных фактах об этих потрясающих местах, но и помогал выбрать лучший ракурс для фото, фотографировал нас, помогал в трудных местах на маршруте, и делал всё, чтобы наша поездка была комфортной. Спасибо организаторам!

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    С мужем и дочерью 5,5 лет посетили деревню альпак и долину нарзанов. Нашим экскурсоводом была прекрасная Лолита. Экскурсия очень насыщенная, но
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    вместе с тем, не слишком утомительная, ребёнок прекрасно выдержала темп. Альпаки очаровательные и очень добродушные, виды - просто космос, кафе в долине нарзанов с отменными блюдами… Нам понравилось всё) Благодаря Лолите, мы всегда знали с какого ракурса снять лучший кадр, какие блюда обязательно нужно попробовать, на что обращать внимание. Рекомендуем всем, особенно путешественникам с детьми!

  • Т
    Татьяна
    4 марта 2024
    Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
    Всё супер, кубанский волк огонь 😁 виды потрясающие, альпаки такие классные, главное эмоции, их словами не передать, а эмоции мы получили потрясающие, так держать!
  • А
    Александр
    14 ноября 2023
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    Замечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Особо отмечу комфортный стиль вождения. Самая экскурсия построенна отлично. Мы довольны. Фото не могут передать этой природы
    Замечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал наЗамечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал наЗамечательная экскурсия, Роман завез нас в пару мест, которые не были указаны, интересно рассказывал, отвечал на
  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Это экскурсия покорившая сердца всей нашей семьи. Альпаки и барашки очаровательные, и дети рассказывают о них всем! Гид! Просто потрясающий, любящий
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    свой край, разносторонний и очень интересный человек! Легенды, истории, обычаи… Создалось впечатление, что приехали в гости к старому другу! Получили мастер-класс по завариванию чая, и много много позитива! Артём СПАСИБО!!! Экскурсия индивидуальная, дети переносят ее хорошо, при форс-мажорах возможна корректировка маршрута.

  • Я
    Янина
    18 июля 2023
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Отличная экскурсия к альпакам! Нам с дочкой очень понравилось! Спасибо Николаю за комфорную поездку, замечательную компанию! Однозначно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Альпаки»

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  1. Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
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  3. Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
  4. Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Альпаки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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