Деревня альпак и Долина нарзанов: душевное семейное путешествие из Пятигорска
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Недалеко от урочища Джилы-Су в экодеревне обитают самые трогательные животные Кавминвод — поедем к ним в гости? И дети, и взрослые получат тонну удовольствия от общения с альпаками: кроткими, добрыми и очень пушистыми.
По пути мы проедем через величественное горное плато, прогуляемся по Долине нарзанов, а в зимнее время ещё и прокатимся на тюбингах по снежным склонам.
Наш путь лежит через живописные горы Кавказа: обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок в дороге. Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью: «Счастье не за горами, оно в горах».
В гости к ласковым альпакам
В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Вы узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из нее можно носить даже аллергикам. Сможете зайти в загон к альпакам, погладить их и даже обнять — особенно животные ладят с детьми! Пушистиков можно будет угостить яблоками и морковкой и даже устроить с ними мини-фотосессию.
Экопарк Долина нарзанов
На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать ее с собой в бутылочки.
Перед обратной дорогой мы остановимся на обед в местном кафе, а в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.
Организационные детали
Поедем на комфортабельных внедорожниках. Мы можем начать с любого города КМВ — Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков
С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
Посещение парка с альпаками: взрослые — 700 ₽, детям до 5 лет — бесплатно
Посещение Долины нарзанов — 500 ₽ с чел., дети до 3 лет бесплатно
Катание на тюбинге — около 1000 ₽ с чел. на целый день, точную стоимость уточняйте у гида
Питание не включено в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1155 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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3
–
2
–
1
–
Ольга
Отлично все организовано. очень понравилась поездка. Комфортная машина, очень внимательный аккуратный водитель. Маршрут красивейший.
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Ю
Юлия
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
+1
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A
Anton
Замечательная экскурсия! Вся семья очень довольна комфортной, интересной и безопасной поездкой! Дочка в восторге от альпак! Благодарю 👍
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Дарья
Огромное спасибо чудесной Лолите за экскурсию! Ездим с ней второй раз - супер аккуратный водитель, интересный рассказчик, комфортный и приятный в общении человек. Отдельное спасибо, что выехали пораньше и застали идеальную видимость на Эльбрус:) и за рекомендации по Верхнему рынку:) Отличный маршрут для экскурсии с ребенком!
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А
Анастасия
Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров. Побывали в Долине Нарзанов,ферме Альпак,смотровой площадке на перевале Шаджатмаз,на высоте 2081 м над уровнем читать дальшеуменьшить
моря. Удобная машина, опытный водитель и гид одновременно. Информацию преподносил по сути и с юмором) Так же по пути можно заехать на перекус,где готовят домашние вкусные хычины и чай из облепихи. Приятно, что есть возможность посетить великолепные места Кавказа без большого количества туристов. Спасибо!
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С
Светлана
Большое спасибо Лолите за экскурсию! Мы в восторге! Альпаки - прелесть, милые такие! У одной из них, рыжей красотки Коко, неделю назад появился малыш, лапочка! Его може можно погладить)))) А читать дальшеуменьшить
ещё на экоферме есть мини барашки, кролики, всех можно гладить, кормить, фотографироватся с ними. Очень добрые и гостеприимные хозяева фермы - Джамал и Оля. Спасибо им! Лолита очень интересно рассказывает, чувствуется профильное образование и любовь к родному краю. Шикарный вид плато Шадзатмаз, красивйшая дорога на Джилы-Су, экотропа Долины нарзанов, чистый горный воздух, милейший альпаки, комфортное вождение, лёгкость в общении, продуманный маршрут - всё это сделало экскурсию незабываемой!
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