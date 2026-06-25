Недалеко от урочища Джилы-Су в экодеревне обитают самые трогательные животные Кавминвод — поедем к ним в гости? И дети, и взрослые получат тонну удовольствия от общения с альпаками: кроткими, добрыми и очень пушистыми. По пути мы проедем через величественное горное плато, прогуляемся по Долине нарзанов, а в зимнее время ещё и прокатимся на тюбингах по снежным склонам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Захватывающие виды плато Шаджатмаз

Наш путь лежит через живописные горы Кавказа: обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок в дороге. Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью: «Счастье не за горами, оно в горах».

В гости к ласковым альпакам

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Вы узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из нее можно носить даже аллергикам. Сможете зайти в загон к альпакам, погладить их и даже обнять — особенно животные ладят с детьми! Пушистиков можно будет угостить яблоками и морковкой и даже устроить с ними мини-фотосессию.

Экопарк Долина нарзанов

На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать ее с собой в бутылочки.

Перед обратной дорогой мы остановимся на обед в местном кафе, а в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали

Поедем на комфортабельных внедорожниках. Мы можем начать с любого города КМВ — Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков

С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы