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Деревня альпак и Долина нарзанов: душевное семейное путешествие из Пятигорска

Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Недалеко от урочища Джилы-Су в экодеревне обитают самые трогательные животные Кавминвод — поедем к ним в гости? И дети, и взрослые получат тонну удовольствия от общения с альпаками: кроткими, добрыми и очень пушистыми.

По пути мы проедем через величественное горное плато, прогуляемся по Долине нарзанов, а в зимнее время ещё и прокатимся на тюбингах по снежным склонам.
5
16 отзывов
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевное семейное путешествие из Пятигорска
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевное семейное путешествие из Пятигорска
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевное семейное путешествие из Пятигорска

Описание экскурсии

Захватывающие виды плато Шаджатмаз

Наш путь лежит через живописные горы Кавказа: обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок в дороге. Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью: «Счастье не за горами, оно в горах».

В гости к ласковым альпакам

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Вы узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из нее можно носить даже аллергикам. Сможете зайти в загон к альпакам, погладить их и даже обнять — особенно животные ладят с детьми! Пушистиков можно будет угостить яблоками и морковкой и даже устроить с ними мини-фотосессию.

Экопарк Долина нарзанов

На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать ее с собой в бутылочки.

Перед обратной дорогой мы остановимся на обед в местном кафе, а в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных внедорожниках. Мы можем начать с любого города КМВ — Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение парка с альпаками: взрослые — 700 ₽, детям до 5 лет — бесплатно
  • Посещение Долины нарзанов — 500 ₽ с чел., дети до 3 лет бесплатно
  • Катание на тюбинге — около 1000 ₽ с чел. на целый день, точную стоимость уточняйте у гида
  • Питание не включено в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1155 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Ольга
Отлично все организовано. очень понравилась поездка. Комфортная машина, очень внимательный аккуратный водитель. Маршрут красивейший.
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Ю
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.+1
Спасибо Лолите за такую замечательную экскурсию. Альпаки просто чудо. Рядом находится Долина Нарзанов, что очень удобно. Прекрасные виды.
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A
Замечательная экскурсия!
Вся семья очень довольна комфортной, интересной и безопасной поездкой! Дочка в восторге от альпак!
Благодарю 👍
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Дарья
Огромное спасибо чудесной Лолите за экскурсию! Ездим с ней второй раз - супер аккуратный водитель, интересный рассказчик, комфортный и приятный в общении человек. Отдельное спасибо, что выехали пораньше и застали идеальную видимость на Эльбрус:) и за рекомендации по Верхнему рынку:) Отличный маршрут для экскурсии с ребенком!
Огромное спасибо чудесной Лолите за экскурсию! Ездим с ней второй раз - супер аккуратный водитель, интересный
Огромное спасибо чудесной Лолите за экскурсию! Ездим с ней второй раз - супер аккуратный водитель, интересный
Огромное спасибо чудесной Лолите за экскурсию! Ездим с ней второй раз - супер аккуратный водитель, интересный
Огромное спасибо чудесной Лолите за экскурсию! Ездим с ней второй раз - супер аккуратный водитель, интересный
Огромное спасибо чудесной Лолите за экскурсию! Ездим с ней второй раз - супер аккуратный водитель, интересный
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А
Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров.
Побывали в Долине Нарзанов,ферме Альпак,смотровой площадке на перевале Шаджатмаз,на высоте 2081 м над уровнем
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моря.
Удобная машина, опытный водитель и гид одновременно.
Информацию преподносил по сути и с юмором)
Так же по пути можно заехать на перекус,где готовят домашние вкусные хычины и чай из облепихи.
Приятно, что есть возможность посетить великолепные места Кавказа без большого количества туристов.
Спасибо!

Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров.
Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров.
Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров.
Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров.
Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров.
Если Вы хотите совершить путешествие с комфортом и не спешностью, то Вам сюда к организаторам индивидуальных туров.
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С
Большое спасибо Лолите за экскурсию! Мы в восторге! Альпаки - прелесть, милые такие! У одной из них, рыжей красотки Коко, неделю назад появился малыш, лапочка! Его може можно погладить)))) А
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ещё на экоферме есть мини барашки, кролики, всех можно гладить, кормить, фотографироватся с ними. Очень добрые и гостеприимные хозяева фермы - Джамал и Оля. Спасибо им! Лолита очень интересно рассказывает, чувствуется профильное образование и любовь к родному краю. Шикарный вид плато Шадзатмаз, красивйшая дорога на Джилы-Су, экотропа Долины нарзанов, чистый горный воздух, милейший альпаки, комфортное вождение, лёгкость в общении, продуманный маршрут - всё это сделало экскурсию незабываемой!

Большое спасибо Лолите за экскурсию! Мы в восторге! Альпаки - прелесть, милые такие! У одной из
Большое спасибо Лолите за экскурсию! Мы в восторге! Альпаки - прелесть, милые такие! У одной из
Большое спасибо Лолите за экскурсию! Мы в восторге! Альпаки - прелесть, милые такие! У одной из
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