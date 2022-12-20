Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия

Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах

Недалеко от урочища Джилы-Су в экодеревне обитают самые трогательные животные Кавминвод — поедем к ним в гости? И дети, и взрослые получат тонну удовольствия от общения с альпаками: кроткими, добрыми и очень пушистыми.

По пути мы проедем через величественное горное плато, прогуляемся по Долине нарзанов, а в зимнее время еще и прокатимся на тюбингах по снежным склонам.
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Захватывающие виды плато Шаджатмаз

Наш путь лежит через живописные горы Кавказа: обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок в дороге. Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью: «Счастье не за горами, оно в горах». А наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей.

В гости к ласковым альпакам

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Вы узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из нее можно носить даже аллергикам. Сможете зайти в загон к альпакам, погладить их и даже обнять — особенно животные ладят с детьми! Пушистиков можно будет угостить яблоками и морковкой и даже устроить с ними мини-фотосессию.

Экопарк Долина нарзанов

На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать ее с собой в бутылочки.

Перед обратной дорогой мы остановимся на обед в местном кафе, а в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельных внедорожниках. Мы можем начать с любого города КМВ — Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение парка с альпаками: взрослые — 500 руб., дети с 5 до 17 лет — 250 руб., детям до 5 лет — бесплатно
  • Посещение Долины нарзанов — 100 руб. с человека, дети до 3 лет бесплатно
  • Катание на тюбинге — около 700 руб. с человека на целый день, точную стоимость уточняйте у гида в зимний период
  • Питание не включено в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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