1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«Маршрут составит 2,5 км с набором высоты 600 метров: преодолеть его нам помогут две дружелюбные и энергичные хаски»
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«У водопадов создан туристический комплекс: здесь можно поесть, зайти в музей «Карачаевское подворье» и мини-зоопарк, закупиться гостинцами и полетать на самом длинном зиплайне в России»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
«Представьте себе: слева шелестит густой лес, справа возвышаются мощные горы, рядом рокочет речка, вдалеке гуляют лошади и коровы»
Сегодня в 01:00
13 июня в 00:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
«На тропе мы будем наслаждаться свежим горным воздухом, а вести нас будут опытные экскурсоводы-пейсеры (хаски)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Однодневная поездка на Терский конный завод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Благородные скакуны Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле»
12 июня в 13:45
19 июня в 13:45
900₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру
«Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
«К Дуккинским озерам в компании хаски Маршрут будет проходить вдоль речки Дукка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1300011 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
- ММарина27 мая 202427 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
- ММария20 мая 2024Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
- ЕЕлена15 мая 2024Треккиинг с хаски - пожалуй самое яркое впечатление этого отпуска. Классный формат: поднимаешься в темноте и только на вершине и
- ЕЕвгения14 мая 2024Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
- ММария7 мая 2024Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻
- ААня26 апреля 2024Чудесная экскурсия с завораживающими видами. Интересный маршрут, уверенный и опытный водитель, на каждой локации времени было достаточно, никто не торопил. Большое спасибо за экскурсию и эмоции!
- ЕЕлена17 апреля 2024Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
- ННаталья2 апреля 2024По погодным условиям моя поездка на Бермамыт в текущее время года была невозможна. Организаторы очень быстро предложили мне замену тура, я
- ООльга29 марта 2024Очень интересно рассказывал экскурсовод конезавода, как же гордо вели себя лошади 🐎 когда их представляли нам ☺️ Видно, что животных
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Животные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 900 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Животные», 114 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август