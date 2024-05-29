Экскурсии с животными в Пятигорске

Найдено 19 экскурсий в категории «Животные» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«Маршрут составит 2,5 км с набором высоты 600 метров: преодолеть его нам помогут две дружелюбные и энергичные хаски»
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 500 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«У водопадов создан туристический комплекс: здесь можно поесть, зайти в музей «Карачаевское подворье» и мини-зоопарк, закупиться гостинцами и полетать на самом длинном зиплайне в России»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900 за человека
Романтическое путешествие в горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000 за всё до 4 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
«Представьте себе: слева шелестит густой лес, справа возвышаются мощные горы, рядом рокочет речка, вдалеке гуляют лошади и коровы»
Сегодня в 01:00
13 июня в 00:00
24 000 за всё до 4 чел.
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
«На тропе мы будем наслаждаться свежим горным воздухом, а вести нас будут опытные экскурсоводы-пейсеры (хаски
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Долина Целебных вод и ферма альпак в мини-группе
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000 за человека
Однодневная поездка на Терский конный завод
🐴 Конные прогулки
Групповая
4 часа
7 отзывов
Однодневная поездка на Терский конный завод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Благородные скакуны Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле»
12 июня в 13:45
19 июня в 13:45
900 за человека
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру
«Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
«К Дуккинским озерам в компании хаски Маршрут будет проходить вдоль речки Дукка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1300011 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
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    лучше пройти! Рассвет на высоте 1400 метров это волшебство! Прекрасный пейзаж, чувство свободы и красоты мира! Но конечно надо понимать что это не подъем на канатке, а подъем своими ножками с крутыми подъёмами и спусками, которые легко даются если на тебе треккинговые кроссовки:)

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
    27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
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    все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!

  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
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    хаски Тони, который мне очень помогал при подъеме в гору. Нужно конечно рассчитывать свои силы, дорога не легкая. Спасибо проводнику Артему, хаски Тони и девочкам которые были в группе. Такое точно не забудешь:)

    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Треккиинг с хаски - пожалуй самое яркое впечатление этого отпуска. Классный формат: поднимаешься в темноте и только на вершине и
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    спуске видишь, какой путь получилось преодолеть. Нам было не просто, но оно однозначно того стоило. Тони и Элвин очень помогают, но и задают темп - иногда приходилось тормозить помощников, чтобы отдышаться. Спасибо Юрию за четкую организацию, поддержку в пути и вкусный чай. Мы обязательно вернемся:)

  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Романтическое путешествие в горы
    Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻
  • А
    Аня
    26 апреля 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Чудесная экскурсия с завораживающими видами. Интересный маршрут, уверенный и опытный водитель, на каждой локации времени было достаточно, никто не торопил. Большое спасибо за экскурсию и эмоции!
  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
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    воли, духа и тела. Хаски это просто чудо. Моей дочери (10 лет) Тони помог подняться почти на одном дыхании. Она в огромном восторге! Спасибо Вам Юрий и Артём за эти эмоции, виды, душевную компанию. Вы лучшие! Очень рекомендую!

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    По погодным условиям моя поездка на Бермамыт в текущее время года была невозможна. Организаторы очень быстро предложили мне замену тура, я
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    выбрала Осетию. Путешествовали в мини-группе из 4х человек, все из разных городов. Наш экскурсовод-водитель, Владимир, по дороге показал нам очень много достопримечательностей, обо всем рассказывал, во всем помогал. Мы купили сувениры, попробовали местную кухню и напитки. Поездка была безопасной.

  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Однодневная поездка на Терский конный завод
    Очень интересно рассказывал экскурсовод конезавода, как же гордо вели себя лошади 🐎 когда их представляли нам ☺️ Видно, что животных
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    очень любят, и они, в свою очередь, ориентированы на людей 🥰 территория чистая, ухоженные животные, можно сфотографироваться с Сердаром и прокатиться на Аполлоне за символическую плату. Я спокойно отношусь к лошадям, но это место с удовольствием посетила бы еще раз 👍 Спасибо за организацию поездки 🧡

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
  2. Этногастрономический тур из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
  3. Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
  4. Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
  5. Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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