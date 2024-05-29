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очень любят, и они, в свою очередь, ориентированы на людей 🥰 территория чистая, ухоженные животные, можно сфотографироваться с Сердаром и прокатиться на Аполлоне за символическую плату. Я спокойно отношусь к лошадям, но это место с удовольствием посетила бы еще раз 👍 Спасибо за организацию поездки 🧡