Что вас ожидает

Пятигорск и Кисловодск

Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем.

Организационные детали