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Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам

Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами. Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее. А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!
5
36 отзывов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам

Описание экскурсии

Пятигорск и Кисловодск

Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем!

Организационные детали

  • Все авто — представительского класса
  • Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 300 ₽ с чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 981 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся!
Советую всем не тратить время на поиск гида по этому региону, а сразу обращаться к ПРОФИ!
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся!
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся!
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся!
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся!
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся!
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся!
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Вераника
Отличный вариант обзорной экскурсии по Пятигорску, Кисловодску и его окрестностям, еще и Медовые водопады. Информацией не перегружено, при этом познавательно и интересно, Виталий отвечал на все дополнительные вопросы.
Красоты края, конечно,
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потрясают, но их можно было бы увидеть и на других экскурсиях, поэтому хотелось бы отдельно отметить комфорт именно в этом путешествии во всех его проявлениях: чистый просторный автомобиль, аккуратное вождение, индивидуальный подход - если мы где-то останавливались или задерживались, Виталий не торопил, при этом мы все успели, очень интеллигентное общение и позитив.
Спасибо, Виталий, путешествие удалось на славу!

Отличный вариант обзорной экскурсии по Пятигорску, Кисловодску и его окрестностям, еще и Медовые водопады. Информацией не
Отличный вариант обзорной экскурсии по Пятигорску, Кисловодску и его окрестностям, еще и Медовые водопады. Информацией не
Отличный вариант обзорной экскурсии по Пятигорску, Кисловодску и его окрестностям, еще и Медовые водопады. Информацией не
Отличный вариант обзорной экскурсии по Пятигорску, Кисловодску и его окрестностям, еще и Медовые водопады. Информацией не
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Ирина
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже на Медовые водопады в Карачаево Черкесию. Все очень красиво, о каждом месте Виталий рассказал, на все вопросы ответил. Большое спасибо. Экскурсию однозначно рекомендую!
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже
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Светлана
Замечательная экскурсия!
Отличный гид Анастасия!
Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать.
Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации.
Очень понравилось всей нашей семье:
особенно моей взрослой маме и моим дочкам!
Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
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Елена
Большое спасибо Виталию за организацию поездки! Побывали именно в тех местах, которые нам были интересны (не совсем по основной программе). С нами был ребенок 5 лет, для него было предоставлено детское кресло. Машина комфортная (минивэн), с кондиционером, чистая, места всем хватило, просторно. Виталий вежливый и внимательный гид, отвечал на все вопросы. Благодарим за отличный день!
Большое спасибо Виталию за организацию поездки! Побывали именно в тех местах, которые нам были интересны (не
Большое спасибо Виталию за организацию поездки! Побывали именно в тех местах, которые нам были интересны (не
Большое спасибо Виталию за организацию поездки! Побывали именно в тех местах, которые нам были интересны (не
Большое спасибо Виталию за организацию поездки! Побывали именно в тех местах, которые нам были интересны (не
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Е
Как, человек работающий в туризме больше 15 лет, скажу что экскурсия на очень высоком уровне. Виталий прекрасный рассказчик, все интересно и по существу. Машина комфортная, водитель прекрасный) Очень много успели посмотреть, и именно то что хотели. Буду рекомендовать всем своим туристам)
Как, человек работающий в туризме больше 15 лет, скажу что экскурсия на очень высоком уровне. Виталий
Как, человек работающий в туризме больше 15 лет, скажу что экскурсия на очень высоком уровне. Виталий
Как, человек работающий в туризме больше 15 лет, скажу что экскурсия на очень высоком уровне. Виталий
Как, человек работающий в туризме больше 15 лет, скажу что экскурсия на очень высоком уровне. Виталий
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