Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами. Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее. А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!
Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.
Гора Кольцо и Медовые водопады
Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем!
Организационные детали
Все авто — представительского класса
Билеты на Медовые водопады не включены в стоимость — 300 ₽ с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Катание на зип-лайне по желанию. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 981 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Шикарнейший гид! Все прошло на великолепном уровне! Чётко, своевременно, легко! Обязательно ещё обратимся! Советую всем не тратить время на поиск гида по этому региону, а сразу обращаться к ПРОФИ!
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Вераника
Отличный вариант обзорной экскурсии по Пятигорску, Кисловодску и его окрестностям, еще и Медовые водопады. Информацией не перегружено, при этом познавательно и интересно, Виталий отвечал на все дополнительные вопросы. Красоты края, конечно, читать дальшеуменьшить
потрясают, но их можно было бы увидеть и на других экскурсиях, поэтому хотелось бы отдельно отметить комфорт именно в этом путешествии во всех его проявлениях: чистый просторный автомобиль, аккуратное вождение, индивидуальный подход - если мы где-то останавливались или задерживались, Виталий не торопил, при этом мы все успели, очень интеллигентное общение и позитив. Спасибо, Виталий, путешествие удалось на славу!
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Ирина
Экскурсия очень понравилась, увидели все основные места Пятигорска, поднялись на Машук, заехали в Кисловодск и даже на Медовые водопады в Карачаево Черкесию. Все очень красиво, о каждом месте Виталий рассказал, на все вопросы ответил. Большое спасибо. Экскурсию однозначно рекомендую!
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Светлана
Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
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Елена
Большое спасибо Виталию за организацию поездки! Побывали именно в тех местах, которые нам были интересны (не совсем по основной программе). С нами был ребенок 5 лет, для него было предоставлено детское кресло. Машина комфортная (минивэн), с кондиционером, чистая, места всем хватило, просторно. Виталий вежливый и внимательный гид, отвечал на все вопросы. Благодарим за отличный день!
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Е
Екатерина
Как, человек работающий в туризме больше 15 лет, скажу что экскурсия на очень высоком уровне. Виталий прекрасный рассказчик, все интересно и по существу. Машина комфортная, водитель прекрасный) Очень много успели посмотреть, и именно то что хотели. Буду рекомендовать всем своим туристам)
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