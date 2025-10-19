Кавказские Минеральные Воды запомнятся вам умиротворяющей курортной атмосферой, старинной архитектурой, утопающими в зелени городами и окружающими их горами. Мы покажем самые интересные места Кисловодска и Пятигорска, поможем раскрыть их прошлое и настоящее. А еще ненадолго заглянем в Карачаево-Черкесию, чтобы увидеть Медовые водопады!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пятигорск и Кисловодск

Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся исследовать Кисловодск — самый южный город Ставропольского края. Прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку с фантастическими видами.

Гора Кольцо и Медовые водопады

Во второй части путешествия сделаем акцент на природных сокровищах региона. Вы увидите необычную гору Кольцо и живописные Медовые водопады, расположенные в соседней Карачаево-Черкесии. Пройдете по оборудованной тропинке вдоль речки, наслаждаясь видами, заглянете в аутентичное кафе и оцените местную кухню. Самые бесстрашные смогут прокатиться на зип-лайне над ущельем!

Организационные детали