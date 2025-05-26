читать дальше

рассказы о природе, возможность ехать туда, куда хочется- все это немногое из преимуществ индивидуальных туров. Нам удалось посмотреть столько красот! И, послушав рекомендации гида, захотеть посетить много мест, на которые в эту поездку точно не хватить времени. А это значит, что мы еще вернёмся…. Альпаки смешные, стриженые. Покормить стоит 1000₽. А еще там есть кролики. И мини овечки. И двухдневный малыш, который родился у альпак. Мы ездили на семейную ферму в горах. Есть еще ферма альпак недалеко от медовых водопадов. Там менее уютно, больше заточено на туристов, судя по тому, что было видно с дороги. В долине нарзанов все обустроено, есть кафе с хычинами, сувенирные магазины, желающие могут искупаться в небольших ванных с нарзаном. Источников много, водички попить можно вволю. С туалетами проблем нет. Можно погулять в сторону дома-замка, с его крыши отличные фото получаются. Большая благодарность нашему гиду Андрею за внимательность, любовь к своему краю, рекомендации и готовность сделать поездку самой комфортной и интересной! Рекомендую экскурсию и гида.