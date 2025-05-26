Индивидуальная
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Прекрасные места. Очень хороший гид Александр. Всё нам доступно рассказал, повесилил, пофотографировал. Я осталась очень довольна и под впечатлением. Большое спасибо.
- ЕЕлена21 мая 2025Нам очень повезло с гидом - Алан отлично организовал наше путешествие, показал красивейшие локации, создал атмосферу доброжелательности и гостеприимности, рассказал
- ТТерещенко23 сентября 2024Замечательная поездка. Немного жаль, что-то не удалось увидеть ввиду капризов погоды… Но это абсолютно не испортило впечатления. Олег много рассказал про локации, мы немного скорректировать маршрут..
Однозначно рекомендую.
- ААлександра12 сентября 2024Эти великолепные места должен посетить каждый! Таких потрясающих пейзажей я еще не видела. Ни одно фото и видео не передает
- ЭЭлина28 августа 2024Благодарим за прекрасную экскурсию. Гид Артём сделал все по высшему разряду.
- ВВасилий9 августа 2024Необыкновенной красоты пейзажи, потрясающие водопады, чистый горный воздух, спасибо нашему гиду Марату за проведённую потрясающию экскурсию
- ДДарья25 июля 2024Всё было организовано на высшем уровне, начиная с комфортного транспорта и заканчивая насыщенной программой экскурсий.
Альпаки просто невероятные создания! Не хотелось
- ААнна20 июня 2024Чудесный день в компании с чудесным человеком! Нас сопровождал Андрей. Несмотря на облачность, настроение было очень солнечным. Роскошные виды, просторы,
- ННиколай20 декабря 2023Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍
- ККсения19 октября 2023Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.
- ААнастасия22 августа 2023Это экскурсия покорившая сердца всей нашей семьи. Альпаки и барашки очаровательные, и дети рассказывают о них всем!
Гид! Просто потрясающий, любящий
- ГГеоргий21 июля 2023Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)
- ЯЯнина18 июля 2023Отличная экскурсия к альпакам! Нам с дочкой очень понравилось! Спасибо Николаю за комфорную поездку, замечательную компанию! Однозначно, рекомендую!
- ООльга15 июля 2023Мурат прекрасный гид. Большое спасибо за экскурсию:)
- ММурик27 июня 2023Хочу выразить огромную благодарность за невероятную экскурсию в Джилы-су, нам все очень понравилось и отдельная благодарность нашим гидам 😁 очень воспитанные и всегда знали ответ на все наши вопросы, много нам интересного рассказывали. Места,которые мы посетили просто рай 😻
- ААнна26 июня 2023Все супер 👍👍👍❤️❤️❤️❤️
- ААлим22 июня 2023Мы бывали на многих экскурсиях. А здесь попали в иной мир. Сначала горы и ущелья и дорога самая красивая. Настоящая
- ААлександра22 июня 2023Блестящая экскурсия вышла конечно, я бы сказал нереальная. В июне, когда сплошные дожди, практически всё увидеть (хоть почти и не открылся Эльбрус), это афигенно) гиды профессионалы прям. Вообще честь им и хвала. Всё было очень круто, в восторге)))
