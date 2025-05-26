Мои заказы

Лама Альпака – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Лама Альпака» в Пятигорске, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
10 часов
-
20%
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
28 сен в 07:00
4000 ₽5000 ₽ за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
4 часа
-
20%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9600 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 мая 2025
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасные места. Очень хороший гид Александр. Всё нам доступно рассказал, повесилил, пофотографировал. Я осталась очень довольна и под впечатлением. Большое спасибо.
  • Е
    Елена
    21 мая 2025
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Нам очень повезло с гидом - Алан отлично организовал наше путешествие, показал красивейшие локации, создал атмосферу доброжелательности и гостеприимности, рассказал
    много интересного, очень хорошо организовал наше питание и санитарные стоянки, четкий тайминг позволил нам посетить много красивейших локаций, напоил нас вкуснейшим чаем и угостил сладостями. С удовольствием поедем с Аланом по другим маршрутам. Какой Кавказ красивый, настоящая жемчужина России!

  • Т
    Терещенко
    23 сентября 2024
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Замечательная поездка. Немного жаль, что-то не удалось увидеть ввиду капризов погоды… Но это абсолютно не испортило впечатления. Олег много рассказал про локации, мы немного скорректировать маршрут..
    Однозначно рекомендую.
  • А
    Александра
    12 сентября 2024
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Эти великолепные места должен посетить каждый! Таких потрясающих пейзажей я еще не видела. Ни одно фото и видео не передает
    всей красоты. Путешествовали по Джилы-Су мы на машине Land Rover с водителем-гидом Омаром. Ему огромная благодарность за экскурсию. Нам с мужем все понравилось. Мы в восторге! От души рекомендуем!

  • Э
    Элина
    28 августа 2024
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Благодарим за прекрасную экскурсию. Гид Артём сделал все по высшему разряду.
  • В
    Василий
    9 августа 2024
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Необыкновенной красоты пейзажи, потрясающие водопады, чистый горный воздух, спасибо нашему гиду Марату за проведённую потрясающию экскурсию
  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Всё было организовано на высшем уровне, начиная с комфортного транспорта и заканчивая насыщенной программой экскурсий.
    Альпаки просто невероятные создания! Не хотелось
    от них уходить! Получили невероятные эмоции от взаимодействия с ними!
    Долина Нарзанов - это совершенно особенное место. Чистейший воздух, живописные пейзажи и целебные источники - всё это делает поездку незабываемой. Мы прогулялись по окрестностям, наслаждаясь природой и кристально чистой водой.
    На медовых водопадах спустились на зиплайне, насладились видами водопадов! Остались в восторге!
    Особенно хочется отметить нашего гида Николая. Он был настоящим профессионалом: увлеченно и подробно рассказывал об истории и особенностях каждого места, отвечал на все вопросы и создавал дружелюбную атмосферу. Благодаря ему, поездка стала ещё более интересной и насыщенной.
    Мы остались очень довольны этой поездкой и с удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет провести время с пользой и получить море положительных эмоций!

  • А
    Анна
    20 июня 2024
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Чудесный день в компании с чудесным человеком! Нас сопровождал Андрей. Несмотря на облачность, настроение было очень солнечным. Роскошные виды, просторы,
    рассказы о природе, возможность ехать туда, куда хочется- все это немногое из преимуществ индивидуальных туров. Нам удалось посмотреть столько красот! И, послушав рекомендации гида, захотеть посетить много мест, на которые в эту поездку точно не хватить времени. А это значит, что мы еще вернёмся…. Альпаки смешные, стриженые. Покормить стоит 1000₽. А еще там есть кролики. И мини овечки. И двухдневный малыш, который родился у альпак. Мы ездили на семейную ферму в горах. Есть еще ферма альпак недалеко от медовых водопадов. Там менее уютно, больше заточено на туристов, судя по тому, что было видно с дороги. В долине нарзанов все обустроено, есть кафе с хычинами, сувенирные магазины, желающие могут искупаться в небольших ванных с нарзаном. Источников много, водички попить можно вволю. С туалетами проблем нет. Можно погулять в сторону дома-замка, с его крыши отличные фото получаются. Большая благодарность нашему гиду Андрею за внимательность, любовь к своему краю, рекомендации и готовность сделать поездку самой комфортной и интересной! Рекомендую экскурсию и гида.

  • Н
    Николай
    20 декабря 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍
  • К
    Ксения
    19 октября 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.
  • А
    Анастасия
    22 августа 2023
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Это экскурсия покорившая сердца всей нашей семьи. Альпаки и барашки очаровательные, и дети рассказывают о них всем!
    Гид! Просто потрясающий, любящий
    свой край, разносторонний и очень интересный человек! Легенды, истории, обычаи… Создалось впечатление, что приехали в гости к старому другу! Получили мастер-класс по завариванию чая, и много много позитива! Артём СПАСИБО!!!
    Экскурсия индивидуальная, дети переносят ее хорошо, при форс-мажорах возможна корректировка маршрута.

  • Г
    Георгий
    21 июля 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)
    Боюсь ошибиться, но вроде нашего гида звали Амин, очень старался преподнести нам экскурсию как можно интереснее, рассказывал про все посещаемые нами места и не только, ходил с нами по каждой локации, помогал фотографироваться и снимать видео. Водил машину аккуратно. Ездили на Патриоте вчетвером, комфортно. Только окна бы почище для фото из машины)

  • Я
    Янина
    18 июля 2023
    Плюшевое сердце | поездка на ферму альпак
    Отличная экскурсия к альпакам! Нам с дочкой очень понравилось! Спасибо Николаю за комфорную поездку, замечательную компанию! Однозначно, рекомендую!
  • О
    Ольга
    15 июля 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Мурат прекрасный гид. Большое спасибо за экскурсию:)
  • М
    Мурик
    27 июня 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Хочу выразить огромную благодарность за невероятную экскурсию в Джилы-су, нам все очень понравилось и отдельная благодарность нашим гидам 😁 очень воспитанные и всегда знали ответ на все наши вопросы, много нам интересного рассказывали. Места,которые мы посетили просто рай 😻
  • А
    Анна
    26 июня 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Все супер 👍👍👍❤️❤️❤️❤️
  • А
    Алим
    22 июня 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Мы бывали на многих экскурсиях. А здесь попали в иной мир. Сначала горы и ущелья и дорога самая красивая. Настоящая
    горная и на удивление ровная почти везде асфальт. Такую только в фильмах видели. А водопады такие мощные и ревущие. Источники прямо из под земли и ванна в скале и гейзер прямо как пушка. Все понравилось приедем ещё. Я ещё и с друзьями поеду. Еда настоящая прямо при тебе готовят. А водитель родился за рулём наверное. И так интересно рассказывал. Всю дорогу мы его слушали. Спасибо

  • А
    Александра
    22 июня 2023
    Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
    Блестящая экскурсия вышла конечно, я бы сказал нереальная. В июне, когда сплошные дожди, практически всё увидеть (хоть почти и не открылся Эльбрус), это афигенно) гиды профессионалы прям. Вообще честь им и хвала. Всё было очень круто, в восторге)))

