Групповая экскурсия в Домбай: полюбуйтесь красотами Тебердинского заповедника
Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай.
Край синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников.
Край синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников.
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Что вас ожидает:
- Один из самых красивых перевалов — Гумбаши
- Древние храмы — Шоанинский и Сентийский
- Горная река Уллу-Муруджу
- Озеро Кара-кёль
- Тебердинский заповедник
- Домбай/Подъём на канатной дороге
Описание
ДОМБАЙ Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Край синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников. Экскурсия проходит по Карачаево-Черкесской республике. Наш гид заберёт каждого гостя по их адресу. - Поедем через перевал Гум-Баши, это невероятно красивая дорога, которая проходит через ущелье. - Посетим древний храм Шоанинский — одно из немногих архитектурных свидетельств древнего христианства. - Так же древний храм Сентийский, возведённый в 965 году - Увидим красивейшую горную реку Уллу-Муруджу, которая образуется слиянием двух истоков. - По дороге полюбуемся озером Кара-Кёль, с водой, как зеркало. - И конечно заедем в знаменитый Тебердинский заповедник. - Ну и конечно Домбай и канатная дорога! В Домбае Вы сможете вдоволь нагуляться и полюбоваться красотой гор, насладиться местной кухней, сделать невероятные фото и купить сувениры на местном рынке. Проезд на подготовленных внедорожниках до 7 человек с опытным годом-водителем, который не даст скучать по дороге и расскажет всё самое интересное про эти места.
Индивидуально
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Один из самых красивых перевалов — Гумбаши
- Древние храмы — Шоанинский и Сентийский
- Горная река Уллу-Муруджу
- Озеро Кара-кёль
- Тебердинский заповедник
- Домбай/Подъём на канатной дороге
Что входит
- "Проезд по выбранному маршруту"
- "Услуги гида"
Что не входит
- Питание
- "Заповедник (400р)"
- "Канатная дорога (от 1200-1600)"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заезжает по адресам
Завершение: По адресам туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуально
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой тёплые вещи, погода в горах непредсказуема)
- Паспорт, на детей свидетельство о рождении (можно копию)
- Лучше брать деньги наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
12 фев 2023
Очень понравилась экскурсия. Красивые, живописные виды.
Э
Эльвира
29 янв 2023
Супер экскурсия! Наш гид Андрей все рассказывал и показывал, время пролетело весело и продуктивного! Домбай останется на всегда в нашем сердце! 😄👍👍👍
В
Владислав
28 янв 2023
А
Анастасия
11 янв 2023
П
Павлова
3 янв 2023
Все понравилось! Спасибо экскурсоводу - водителю! Все рассказал, давал время на осмотр. Советую.
Е
Елена
10 ноя 2022
Ездили с гидом Павлом, Отличная экскурсия!!! Море впечатлений и куча фотографий!!!)) Посетили очень много локаций, передвигались на комфортабельном автомобиле, гид много рассказывал о местных обычиях и культуре. Очень рекомендую экскурсию.
S
Sergey-a
10 ноя 2022
Прекраснейшие пейзажи, невероятные горы, погода нам сопутствовала)
Незабываемое путешествие!
Незабываемое путешествие!
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