Описание

ДОМБАЙ Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Край синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников. Экскурсия проходит по Карачаево-Черкесской республике. Наш гид заберёт каждого гостя по их адресу. - Поедем через перевал Гум-Баши, это невероятно красивая дорога, которая проходит через ущелье. - Посетим древний храм Шоанинский — одно из немногих архитектурных свидетельств древнего христианства. - Так же древний храм Сентийский, возведённый в 965 году - Увидим красивейшую горную реку Уллу-Муруджу, которая образуется слиянием двух истоков. - По дороге полюбуемся озером Кара-Кёль, с водой, как зеркало. - И конечно заедем в знаменитый Тебердинский заповедник. - Ну и конечно Домбай и канатная дорога! В Домбае Вы сможете вдоволь нагуляться и полюбоваться красотой гор, насладиться местной кухней, сделать невероятные фото и купить сувениры на местном рынке. Проезд на подготовленных внедорожниках до 7 человек с опытным годом-водителем, который не даст скучать по дороге и расскажет всё самое интересное про эти места.