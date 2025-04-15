Синее небо, мощные горы и быстрые реки делают Домбай местом, которое стоит посетить.



Путешествие по перевалу Гумбаши, знакомство с Кавказским хребтом и Эльбрусом, посещение храма 10 века и подъем на гору Мусса-Ачитара - это лишь часть программы.



Путешественники узнают историю Карачаевского района, услышат рассказы о Второй мировой войне на Кавказе и происхождении поселка Домбай. Впечатляющие виды и уникальная природа ждут каждого гостя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Домбая - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В это время можно насладиться всеми природными красотами без ограничений. В октябре и ноябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более прохладной. Зимой, с декабря по февраль, Домбай превращается в популярный горнолыжный курорт, привлекая любителей зимних видов спорта.

Сейчас август — это идеальное время.