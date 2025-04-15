Синее небо, мощные горы и быстрые реки делают Домбай местом, которое стоит посетить.
Путешествие по перевалу Гумбаши, знакомство с Кавказским хребтом и Эльбрусом, посещение храма 10 века и подъем на гору Мусса-Ачитара - это лишь часть программы.
Путешественники узнают историю Карачаевского района, услышат рассказы о Второй мировой войне на Кавказе и происхождении поселка Домбай. Впечатляющие виды и уникальная природа ждут каждого гостя
Путешествие по перевалу Гумбаши, знакомство с Кавказским хребтом и Эльбрусом, посещение храма 10 века и подъем на гору Мусса-Ачитара - это лишь часть программы.
Путешественники узнают историю Карачаевского района, услышат рассказы о Второй мировой войне на Кавказе и происхождении поселка Домбай. Впечатляющие виды и уникальная природа ждут каждого гостя
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные горные пейзажи
- 🏰 Посещение древнего храма
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌲 Природные красоты и свежий воздух
- 🎿 Горнолыжный курорт Домбай
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Домбая - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В это время можно насладиться всеми природными красотами без ограничений. В октябре и ноябре тоже можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более прохладной. Зимой, с декабря по февраль, Домбай превращается в популярный горнолыжный курорт, привлекая любителей зимних видов спорта.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Гора Мусса-Ачитара
Описание экскурсии
Отправляемся покорять высокогорные озёра, изумрудные леса и наслаждаться живительным воздухом! По лучшим местам Карачаево-Черкесии вы прокатитесь на комфортабельном автомобиле — наши гиды не дадут вам скучать в дороге. Они расскажут историю Карачаевского района и покорения Эльбруса, поведают о Второй мировой войне на Кавказе, и о том, как образовался посёлок Домбай и что означает его название.
- Наш путь пройдёт через перевал Гумбаши. Вы непременно оцените фантастические панорамы дороги, проходящей через ущелье
- После заедем в пещеру Сквозняк (Сырная пещера) с узкими таинственными коридорами. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр
- Посетим древний Шоанинский храм — одну из немногих сохранившихся христианских обителей в этих местах
- Горная красавица — чистейшая река Уллу-Муруджу — также будет на маршруте. Это место привлекает ценителей сказочных пейзажей и оригинальных кадров
- По дороге насладимся очарованием озера Кара-Кёль. Вы увидите, насколько впечатляют здешние виды, а вода похожа на нерукотворное зеркало
- И конечно, вас ждёт сам прекрасный Домбай с подъёмником к вершине Мусса-Ачитары! На этом знаменитом горнолыжном курорте вы от души погуляете среди горных красот, познакомитесь с блюдами национальной кухни и запасётесь сувенирами на местном рынке
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Трансфер осуществляется на подготовленных внедорожниках или минивэнах (Toyota и Mercedes) с опытным гидом-водителем
- Пешая часть маршрута простая и не требует физической подготовки
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет, если они хорошо переносят дорогу. Возьмите с собой паспорт, а на детей — свидетельства о рождении
- Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу — 1600 ₽ взрослый, 1050 ₽ детский и питание — от 300 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 837 туристов
Мы рады приветствовать вас на Северном Кавказе! Меня зовут Оксана — организация туров, бронирование и любые вопросы по маршрутам на мне!:) Мы организуем для вас лучшие экскурсии по самым ярким,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающий по насыщенности красоты и впечатлений маршрут, обязательно прокатитесь!
Гиду Дмитрию отдельное спасибо за интересное сопровождение и комфортабельный транспорт. Невероятно приятно, когда организатор внимателен к своим подопечным ♥️
Гиду Дмитрию отдельное спасибо за интересное сопровождение и комфортабельный транспорт. Невероятно приятно, когда организатор внимателен к своим подопечным ♥️
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Домбай прекрасен! Спасибо за такую прекрасную экскурсию и возможность увидеть красоту природы! Гид Павел очень профессионально провел экскурсию, не дал скучать в дороге, рассказывал много истории и легенд, было очень интересно. Внимательно относился, не подгонял, как бывает галопом по Европам))) организаторы молодцы, программа составлена грамотно, очень всё понравилось! Рекомендую!
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