Что вас ожидает

Горы, реки и ущелья

Мы посетим места, где проходили караваны Великого шелкового пути. Рассмотрим похожую на сыр пещеру, проедем перевал Гумбаши и оценим величие Главного Кавказского хребта. Кроме того, вы увидите гору Кольцо, ущелье реки Теберда и озеро Кара-Кель, насчитывающее 10 тысяч лет. Услышите о временах, когда в этих местах обитали целые стада зубров, а путники утоляли жажду чистейшей водой, стекающей с ледников.

Волшебный Домбай

Прибыв на знаменитую Домбайскую поляну, мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая. А также по желанию поднимемся на канатной дороге на склон Мусса-Ачитара. На обратном пути попробуем национальную кухню карачаевцев и заедем отдохнуть в горячих термальных источниках.

Организационные детали