Домбай — душа Кавказских гор

Реки, озера, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии

Домбай — курортный поселок у подножия Кавказских гор.

Он запомнится вам доброжелательной атмосферой и фантастическими панорамами заснеженных вершин.

Не менее интересен, чем сам курорт, путь к нему! Вы преодолеете перевал Гумбаши, полюбуетесь озером Кара-Кель и рекой Теберда.

А мы расскажем, какие племена и народности жили на Кавказе на протяжении столетий.
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор
Домбай — душа Кавказских гор

Что вас ожидает

Горы, реки и ущелья

Мы посетим места, где проходили караваны Великого шелкового пути. Рассмотрим похожую на сыр пещеру, проедем перевал Гумбаши и оценим величие Главного Кавказского хребта. Кроме того, вы увидите гору Кольцо, ущелье реки Теберда и озеро Кара-Кель, насчитывающее 10 тысяч лет. Услышите о временах, когда в этих местах обитали целые стада зубров, а путники утоляли жажду чистейшей водой, стекающей с ледников.

Волшебный Домбай

Прибыв на знаменитую Домбайскую поляну, мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая. А также по желанию поднимемся на канатной дороге на склон Мусса-Ачитара. На обратном пути попробуем национальную кухню карачаевцев и заедем отдохнуть в горячих термальных источниках.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): термальный комплекс — 450 р. с человека, канатная дорога — около 1400 р. с человека, цена зависит от сезона
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу мы можем добавить в маршрут Гоначхирское ущелье и Шоанинский храм. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я живу на Северном Кавказе почти 30 лет, из них шесть занимаюсь организацией и проведением экскурсий. Наша дружная команда гидов с огромным удовольствием покажет вам заповедные уголки региона и расскажет о нем нешаблонные факты.
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