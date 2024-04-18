Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по величественным горам, глубоким ущельям и древним аулам Нальчика
Представляем вашему вниманию захватывающий джип-тур, который перенесет вас в мир норвежских пейзажей и Кавказских Гималаев.
Вас ожидает встреча с Языком Тролля, скальным выступом, где можно сделать незабываемые фотографии на фоне снежных вершин.
Путешествие продолжится прогулкой по Черекской теснине, где каждый шаг открывает новые удивительные виды. Затем вы посетите карстовое озеро Церик-Кёль, величие которого поражает воображение.
Историческая часть экскурсии пройдет в Верхней Балкарии, где вы узнаете о древнем ауле Кюнлюм и родовых башнях Абаевых. После культурного обогащения вас ждет радость высокогорных качелей и вкусов национальной кухни. Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и знания о культуре и природе Кавказа
Вас ожидает встреча с Языком Тролля, скальным выступом, где можно сделать незабываемые фотографии на фоне снежных вершин.
Путешествие продолжится прогулкой по Черекской теснине, где каждый шаг открывает новые удивительные виды. Затем вы посетите карстовое озеро Церик-Кёль, величие которого поражает воображение.
Историческая часть экскурсии пройдет в Верхней Балкарии, где вы узнаете о древнем ауле Кюнлюм и родовых башнях Абаевых. После культурного обогащения вас ждет радость высокогорных качелей и вкусов национальной кухни. Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и знания о культуре и природе Кавказа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Язык Тролля
- Безенгийская Стена
- Черекская теснина
- Голубое озеро
- Башня Абаевых
- Руины аула Кюнлюм
Описание
Что вас ожидает: Язык Тролля: Место для отважных и памятных фотографий Наше захватывающее путешествие начинается с остановки у знаменитого Языка Тролля. Здесь самые отважные из нас смогут сделать памятные фотографии, запечатлев уникальные вида и потрясающие моменты. Черекская теснина: Пешая прогулка в ущелье После наслаждения видами на снежные пятитысячники, мы отправляемся в сторону Черекской теснины, где нас ждет захватывающая пешая прогулка по ущелью. Здесь мы окунемся в природу, наслаждаясь ее красотой и уникальными пейзажами. Карстовое озеро Церик-Кёль: Глубина величия Следующая локация — карстовое озеро Церик-Кёль, одно из самых глубоких в мире! Понаблюдав за его величественными просторами, мы почувствуем себя частью необъятной природы. Верхняя Балкария и Древний аул Кюнлюм: Место истории и красоты Мы отправимся в место истории и красоты — Верхнюю Балкарию, где нас ждут руины Древнего аула Кюнлюм и родовые башни Абаевых. Здесь мы окунемся в древние легенды и исторические события, оживляя прошлое в своем воображении. Высокогорные качели и завораживающий вид В этом месте истории и красоты, мы сможем насладиться не только его культурным богатством, но и атмосферой радости и веселья. Попробуем покататься на высокогорных качелях, расположенных рядом с уютным кафе, и насладимся завораживающим видом на родовые башни и могучие горы! Прикосновение к национальной кухне и возвращение домой Отведав национальную кухню, которая богата вкусами и ароматами региона, мы отправляемся в сторону дома. Наши сердца наполнены воспоминаниями о природной красоте этого места, его истории и местных обычаях. Наше путешествие закончится, но его впечатления останутся с нами навсегда! Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Сбор группы и выезд на маршрут ~ 06:00-07:00 утра.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Язык Тролля
- Безенгийская Стена
- Черекская теснина
- Голубое озеро
- Башня Абаевых
- Руины аула Кюнлюм
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Работа и сопровождение водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по указанному вами адресу
Завершение: Привозим по указанному вами адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
- Свяжитесь с организатором для уточнения времени и адреса выезда
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Сбор группы и выезд на маршрут ~ 06:00-07:00 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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