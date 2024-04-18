Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Сбор группы и выезд на маршрут ~ 06:00-07:00 утра.

Что вас ожидает: Язык Тролля: Место для отважных и памятных фотографий Наше захватывающее путешествие начинается с остановки у знаменитого Языка Тролля. Здесь самые отважные из нас смогут сделать памятные фотографии, запечатлев уникальные вида и потрясающие моменты. Черекская теснина: Пешая прогулка в ущелье После наслаждения видами на снежные пятитысячники, мы отправляемся в сторону Черекской теснины, где нас ждет захватывающая пешая прогулка по ущелью. Здесь мы окунемся в природу, наслаждаясь ее красотой и уникальными пейзажами. Карстовое озеро Церик-Кёль: Глубина величия Следующая локация — карстовое озеро Церик-Кёль, одно из самых глубоких в мире! Понаблюдав за его величественными просторами, мы почувствуем себя частью необъятной природы. Верхняя Балкария и Древний аул Кюнлюм: Место истории и красоты Мы отправимся в место истории и красоты — Верхнюю Балкарию, где нас ждут руины Древнего аула Кюнлюм и родовые башни Абаевых. Здесь мы окунемся в древние легенды и исторические события, оживляя прошлое в своем воображении. Высокогорные качели и завораживающий вид В этом месте истории и красоты, мы сможем насладиться не только его культурным богатством, но и атмосферой радости и веселья. Попробуем покататься на высокогорных качелях, расположенных рядом с уютным кафе, и насладимся завораживающим видом на родовые башни и могучие горы! Прикосновение к национальной кухне и возвращение домой Отведав национальную кухню, которая богата вкусами и ароматами региона, мы отправляемся в сторону дома. Наши сердца наполнены воспоминаниями о природной красоте этого места, его истории и местных обычаях. Наше путешествие закончится, но его впечатления останутся с нами навсегда! Важная информация: