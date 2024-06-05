1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся его исследовать на внедорожниках, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ-патриот»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«Поездка проходит на внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Путешествие проходит на внедорожнике УАЗ Патриот 2015 года»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero IV»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
«Всё это ждет вас в нашем джип-туре»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике с опытным водителем-гидом»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Гришкина балка (спуск на джипе доступен только в сухую погоду) — ущелье, скрытое от глаз в долине реки Эшкакон»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Мини-группа
12 часов
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Автомобиль — кроссовер или подготовленный внедорожник»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом свободном внедорожнике»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом свободном авто 4х4»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
«Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«• трансфер до дома на комфортном внедорожнике, • услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
«Бурные водопады и древние крепости среди альпийских лугов и горных вершин — всё это ждёт вас во время нашего джип-тура»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
- ДДмитрий5 июня 2024Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
- ИИван5 июня 2024Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
- ААнастасия5 июня 2024Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
- ДДмитрий5 июня 2024Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ЕЕлена4 июня 202415 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
- ВВладимир4 июня 2024Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
- ВВероника3 июня 2024Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ
- ММарина3 июня 2024Поездка великолепная, масса впечатлений прекрасного настроения! Спасибо Кириллу,нашему гиду, благодаря его эрудиции,профессионализму и незабываемой харизме получили незабываемые впечатления! Будем рады встретиться с ним ещё и освоить новые маршруты!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Джиппинг»
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