Покататься на джипах в Пятигорске

Найдено 106 экскурсий в категории «Джиппинг» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся его исследовать на внедорожниках, в мини-группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«На комфортном внедорожнике УАЗ Патриот в группе до 7 человек»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ-патриот»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«Поездка проходит на внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Путешествие проходит на внедорожнике УАЗ Патриот 2015 года»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero IV»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
38 отзывов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Это Швейцария? Это Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
12 отзывов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735 за человека
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
«Всё это ждет вас в нашем джип-туре»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200 за человека
Из Пятигорска - в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике с опытным водителем-гидом»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Гришкина балка (спуск на джипе доступен только в сухую погоду) — ущелье, скрытое от глаз в долине реки Эшкакон»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200 за человека
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Автомобиль — кроссовер или подготовленный внедорожник»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом свободном внедорожнике»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ PATRIOT либо другом свободном авто 4х4»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
«Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
484 отзыва
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«• трансфер до дома на комфортном внедорожнике, • услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
«Бурные водопады и древние крепости среди альпийских лугов и горных вершин — всё это ждёт вас во время нашего джип-тура»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
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    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
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    нас горы, хребты и возвышенности, про их происхождение и состав пород. Отлично помнит десятки дат и высот. Сделал все от него зависящее, чтобы мы смогли увидеть безоблачный Эльбрус. Во время поездки мы посетили несколько обзорных площадок с прекрасными видами. Так же хочется отметить огромное количество сусликов которые смело подходили к нашей группе и кормились прямо с рук. Очень впечатлил водопад Каракая-Су, к которому мы спускались.

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
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    надо видеть вживую. Алексей, наш гид, был профессионален и отлично справлялся и с заторами из баранов, и с развлечением нас, туристов. Рассказывал много интересных особенностей мест. Однозначно рекомендую и этот маршрут, и Алексея, тем, кто хочет провести незабываемый день, полный ярких впечатлений!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    15 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
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    за несколько дней до экскурсии, находясь в Пятигорске, удалось забронировать путешествие. Быстро и по существу организатор отвечала на вопросы, все устроило. Водитель Владимир, прекрасно ориентируется на маршруте и знает лучшие локации. Необыкновенные виды, лучшие фотографии! Нам повезло с разнообразной погодой предгорья, было и солнце и туман и даже немного снега и все это в течении дня. Отличная поездка, нам понравилась, рекомендуем.

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды
  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Поездка великолепная, масса впечатлений прекрасного настроения! Спасибо Кириллу,нашему гиду, благодаря его эрудиции,профессионализму и незабываемой харизме получили незабываемые впечатления! Будем рады встретиться с ним ещё и освоить новые маршруты!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
  2. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
  3. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
  4. Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
  5. Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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