Путешествие по Верхней Балкарии

Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате

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Ответы на вопросы
Если за одну поездку вы хотите увидеть разные по характеру, но живописные локации, то вы на правильном пути.

Потому что Верхней Балкарии есть что показать: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. А завершим мы такой активный день расслаблением на горячих источниках.
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Путешествие по Верхней Балкарии
Ближайшие даты:
30
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31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Замок Шато Эркен. Откуда он взялся в этих краях на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы увидите виноградники, которыми он окружён, и понаблюдаете за лебедями. А также сможете выпить по чашечке кофе и воспользоваться уборной.

Церик-Кёль. В Верхней Балкарии есть 5 карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.

Черекская теснина. Одна из самых известных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Её протяженность — 3 км, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 м. Здесь же находится одна из самых эффектных смотровых площадок.

Тыжынты-Су. Небольшой, но очаровательный карстовый водопад. Сбоку от него проложена удобная, с естественными ступенями, тропа, по которой вы сможете подняться повыше и рассмотреть водопад с разных сторон.

Башня Абаевых, или Абай-Кала. Вы побываете в заброшенном селении Кюннюм-Эль и услышите историю древней постройки. Подняться к башне сможет каждый — дорога несложная.

Комплекс «Гедуко». Пора отдохнуть в тёплой воде термального источника с целебной силой. Посещение по желанию.

🍽 Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где вы отведаете кавказскую кухню.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
  • Дополнительно оплачивается: питание и посещение термальных источников: в будни — 300 руб. /чел., в выходные и праздничные дни — 400 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Верхняя Балкария
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Термальные источники
Смотровые площадки
Черекская Теснина
Голубые озёра

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