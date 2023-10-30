Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Потому что Верхней Балкарии есть что показать: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. А завершим мы такой активный день расслаблением на горячих источниках.
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Описание
Что вас ожидает
Замок Шато Эркен. Откуда он взялся в этих краях на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы увидите виноградники, которыми он окружён, и понаблюдаете за лебедями. А также сможете выпить по чашечке кофе и воспользоваться уборной.
Церик-Кёль. В Верхней Балкарии есть 5 карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.
Черекская теснина. Одна из самых известных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Её протяженность — 3 км, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 м. Здесь же находится одна из самых эффектных смотровых площадок.
Тыжынты-Су. Небольшой, но очаровательный карстовый водопад. Сбоку от него проложена удобная, с естественными ступенями, тропа, по которой вы сможете подняться повыше и рассмотреть водопад с разных сторон.
Башня Абаевых, или Абай-Кала. Вы побываете в заброшенном селении Кюннюм-Эль и услышите историю древней постройки. Подняться к башне сможет каждый — дорога несложная.
Комплекс «Гедуко». Пора отдохнуть в тёплой воде термального источника с целебной силой. Посещение по желанию.
🍽 Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где вы отведаете кавказскую кухню.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас с любого адреса в пределах КМВ и после экскурсии доставим обратно
- Дополнительно оплачивается: питание и посещение термальных источников: в будни — 300 руб. /чел., в выходные и праздничные дни — 400 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.