Если за одну поездку вы хотите увидеть разные по характеру, но живописные локации, то вы на правильном пути. Потому что Верхней Балкарии есть что показать: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. А завершим мы такой активный день расслаблением на горячих источниках.

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Описание

Что вас ожидает

Замок Шато Эркен. Откуда он взялся в этих краях на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы увидите виноградники, которыми он окружён, и понаблюдаете за лебедями. А также сможете выпить по чашечке кофе и воспользоваться уборной.

Церик-Кёль. В Верхней Балкарии есть 5 карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.

Черекская теснина. Одна из самых известных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Её протяженность — 3 км, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 м. Здесь же находится одна из самых эффектных смотровых площадок.

Тыжынты-Су. Небольшой, но очаровательный карстовый водопад. Сбоку от него проложена удобная, с естественными ступенями, тропа, по которой вы сможете подняться повыше и рассмотреть водопад с разных сторон.

Башня Абаевых, или Абай-Кала. Вы побываете в заброшенном селении Кюннюм-Эль и услышите историю древней постройки. Подняться к башне сможет каждый — дорога несложная.

Комплекс «Гедуко». Пора отдохнуть в тёплой воде термального источника с целебной силой. Посещение по желанию.

🍽 Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где вы отведаете кавказскую кухню.

Организационные детали