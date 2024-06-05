Экскурсии по Верхней Балкарии из Пятигорска

Найдено 34 экскурсии в категории «Верхняя Балкария» в Пятигорске, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500 за человека
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в долину Уштулу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в долину Уштулу
Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560 за человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
47 отзывов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700 за человека
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Групповая
12 часов
1 отзыв
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Начало: Пятигорск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500 за человека
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 5 чел.
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 700 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900 за человека
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Пятигорска
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510 за человека
Язык тролля/Верхняя Балкария и термальные источники
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пятигорск: Язык Тролля и термальные воды
Откройте для себя тайны Пятигорска, наслаждаясь уникальными природными и культурными достопримечательностями
Начало: По адресу проживания гостя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Завораживающий тур по ущельям Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Завораживающий тур по ущельям Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Начало: Адрес проживания гостя
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
от 13 990 за всё до 3 чел.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000 за всё до 4 чел.
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Пятигорска
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорск
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур: Безенгийская стена, Язык Тролля, о. Церик-Кёль, Верхняя Балкария
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
Джип-тур по живописным местам Нальчика и Верхней Балкарии
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по величественным горам, глубоким ущельям и древним аулам Нальчика
Начало: Забираем по указанному вами адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700 за человека
Путешествие по Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500 за всё до 6 чел.
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
Кавказская жемчужина: чарующая Балкария и манящая Кабарда
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: чарующая Балкария и манящая Кабарда
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
    читать дальше

    (что крайне важно на таких дорогах). Особенно отметим шикарное музыкальное сопровождение, которое Артем тщательно подбирал под каждую локацию, сопровождение в виде личного фотографа/видеографа. Организация прекрасная, с гидом максимально комфортно, программа насыщенная, виды завораживающие. Спасибо еще раз!

    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
    читать дальше

    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
    читать дальше

    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    23 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
    читать дальше

    были в полном восторге! Начиная с того, что нас утром забрали от подъезда, мне посчастливилось получить место рядом с гидом и вся дорога была у меня как на ладони, величавые горы, великолепные виды и природа, просто взрыв мозга! Георгий очень аккуратно вел свой джип, хотя дорога в горах была сложной и местами даже опасной. Нам повезло и погода нас встретила солнышком и теплом, а горы как будто только нас и ждали, открылись во всей своей красе. Понравилось всё: экскурсия, кухня, компания. Советую эту экскурсию, не пожалеете.

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
    Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть
  • Е
    Елизавета
    15 мая 2024
    Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
    Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
    Все отлично. Наша заключительная экскурсия прошла на ура. Алексей очень внимательный, аккуратный и грамотный гид и водитель. И компания подобралась
    читать дальше

    адекватная. Очень легко и приятно прошла вся поездка. Конечно, за 5 дней пребывания нам не открылся ни один из пятитысячников, но это повод вернуться еще.

  • в
    валентина,
    5 мая 2024
    Язык тролля-Скала предков, Загадочная Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
    Нашим гидом и водителем был Георгий, спасибо ему за интересные рассказы о крае, во время поездки, угостил нас кофе,и не
    читать дальше

    только кофе,что было очень ко времени. Благодаря интересной информации время пролетело незаметно и очень быстро. Пощекотал немного нервы подъем к языку тролля, но бдагодаря Георгию, все прошло на ура. Много увидели,окунулись в источниках. Комфортный трансфер. Спасибо ему за прекрасное отношение.

  • А
    Алексей
    28 апреля 2024
    Из Пятигорска - в долину Уштулу
    Интересная программа, занимательный рассказ, аккуратное вождение, внимание к запросам экскурсанта. Увидите труднодоступные места, подышите горным воздухом, сделаете редкие фотографии.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Верхняя Балкария»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
  2. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
  3. Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
  4. Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
  5. Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Верхняя Балкария" можно забронировать 34 экскурсии от 2 700 до 27 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 710 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 34 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Верхняя Балкария», 710 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам