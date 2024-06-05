🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 32 отзыва Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам Начало: По адресу вашего проживания Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 12 часов 2 отзыва Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями Начало: По вашему адресу в Пятигорске Расписание: ежедневно в 07:30 5000 4 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых Начало: У места вашего проживания 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Пятигорска - в долину Уштулу Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам Начало: У вашего отеля 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 6 отзывов Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце Начало: у вашего отеля 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 13 часов 3 отзыва Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг... Расписание: ежедневно в 07:30 5700 4 560 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Групповая 12 часов 341 отзыв Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Из Пятигорска - к Верхней Балкарии Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках Начало: На проспекте Кирова Расписание: в среду и субботу в 06:45 2 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 47 отзывов Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе) Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 3 отзыва Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины Начало: по договорённости Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00 5 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 228 отзывов Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро 2 700 ₽ за человека

Групповая 12 часов 1 отзыв В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария Начало: Пятигорск. Мы заберем вас от места проживания Расписание: Ежедневно в 7:00 4 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 12 часов 2 отзыва Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении Начало: Пятигорск 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память Начало: У автовокзала Пятигорска Расписание: ежедневно в 08:00 4 500 ₽ за человека

4% скидка Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00. 15600 14 976 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 12 часов 3 отзыва Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 5 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 9 отзывов Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 900 ₽ за человека

18% скидка Мини-группа 12 часов Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Пятигорска Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска Расписание: ежедневно 5500 4 510 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Пятигорск: Язык Тролля и термальные воды Откройте для себя тайны Пятигорска, наслаждаясь уникальными природными и культурными достопримечательностями Начало: По адресу проживания гостя от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Завораживающий тур по ущельям Кабардино-Балкарии из Пятигорска Начало: Адрес проживания гостя Расписание: Ежедневно с 7:00 до 19:00 от 13 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 5% скидка Индивидуальная 8 часов Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су Начало: У вашего отеля 16050 15 248 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Верхняя Балкария: авторская экскурсия Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце Начало: По адресу проживания 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе «Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен Начало: От места вашего проживания в городах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 4 900 ₽ за человека

Индивидуальная 14 часов Колыбель Балкарии: максимально горный тур Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Пятигорска Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорск Расписание: ежедневно от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Тур в горы на Язык Тролля с кальяном Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 8:30 27 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 12 часов Джип-тур по живописным местам Нальчика и Верхней Балкарии Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по величественным горам, глубоким ущельям и древним аулам Нальчика Начало: Забираем по указанному вами адресу 4 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов Путешествие по Верхней Балкарии Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате Начало: в удобном вам месте 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края Начало: В любом городе КМВ 18750 16 875 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска Расписание: Ежедневно 24 000 ₽ за всё до 6 чел.