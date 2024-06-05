1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Пятигорска - в долину Уштулу
Сказочно красивое путешествие для любителей дикой природы и горных панорам
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560₽ за человека
Групповая
12 часов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
В край каменных великанов, троллей и Голубых озер - Верхняя Балкария
Начало: Пятигорск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 900₽ за человека
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пятигорск: Язык Тролля и термальные воды
Откройте для себя тайны Пятигорска, наслаждаясь уникальными природными и культурными достопримечательностями
Начало: По адресу проживания гостя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Завораживающий тур по ущельям Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Начало: Адрес проживания гостя
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
от 13 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорск
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Джип-тур по живописным местам Нальчика и Верхней Балкарии
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по величественным горам, глубоким ущельям и древним аулам Нальчика
Начало: Забираем по указанному вами адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: чарующая Балкария и манящая Кабарда
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
- ККсения29 мая 2024Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
- ИИрина29 мая 202429 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
- ООлеся29 мая 2024Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
- ГГалина24 мая 202423 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
- ССветлана23 мая 2024Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть
- ЕЕлизавета15 мая 2024Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
- ЕЕлена10 мая 2024Все отлично. Наша заключительная экскурсия прошла на ура. Алексей очень внимательный, аккуратный и грамотный гид и водитель. И компания подобралась
- ввалентина,5 мая 2024Язык тролля-Скала предков, Загадочная Верхняя Балкария, Голубые озера, термыНашим гидом и водителем был Георгий, спасибо ему за интересные рассказы о крае, во время поездки, угостил нас кофе,и не
- ААлексей28 апреля 2024Интересная программа, занимательный рассказ, аккуратное вождение, внимание к запросам экскурсанта. Увидите труднодоступные места, подышите горным воздухом, сделаете редкие фотографии.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Верхняя Балкария»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Верхняя Балкария" можно забронировать 34 экскурсии от 2 700 до 27 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 710 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 34 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Верхняя Балкария», 710 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август