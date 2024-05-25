Приглашаю вас в поездку на плато Бермамыт.
Это настоящее природное чудо, с невероятно спокойной атмосферой и красивыми видами на горы Кавказского хребта. При желании, мы можем подняться на Малый Бермамыт или пройти Большой Бермамыт понизу.
Это настоящее природное чудо, с невероятно спокойной атмосферой и красивыми видами на горы Кавказского хребта. При желании, мы можем подняться на Малый Бермамыт или пройти Большой Бермамыт понизу.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Что вас ожидает:
- Горы-лакколиты Пятигорска
- Город Кисловодск
- Гора Баран
- Плато Большой Бермамыт
- Плато Малый Бермамыт
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Бермамыт — это, пожалуй, одна из лучших локаций с видами на Эльбрус, который расположен всего в 30 километрах от плато. Дорога сюда занимает около двух часов и заслуживает отдельного внимания. Выехав ранним утром, мы остановимся на горе Баран, с которой открываются живописные виды Кисловодска — город раскинется перед вами как на ладони. Далее мы поднимемся на вершину плато, откуда вы сможете насладиться панорамами горных хребтов и, конечно, величественного Эльбруса. Кроме видов, впечатляют и скальные образования — амфитеатр и скалы Два монаха. Я расскажу вам легенды и истории, связанные с этими местами. Обратите внимание! Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы, платки на шею, удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус.
Ежедневно в 6.30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы-лакколиты Пятигорска
- Город Кисловодск
- Гора Баран
- Плато Большой Бермамыт
- Плато Малый Бермамыт
Что включено
- Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6.30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы
- Платки на шею
- Удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
25 мая 2024
М
Марина
30 апр 2024
У нас был самый лучший экскурсовод!!!! А виды просто завораживают
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