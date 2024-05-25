Описание экскурсии

Что вас ожидает: Бермамыт — это, пожалуй, одна из лучших локаций с видами на Эльбрус, который расположен всего в 30 километрах от плато. Дорога сюда занимает около двух часов и заслуживает отдельного внимания. Выехав ранним утром, мы остановимся на горе Баран, с которой открываются живописные виды Кисловодска — город раскинется перед вами как на ладони. Далее мы поднимемся на вершину плато, откуда вы сможете насладиться панорамами горных хребтов и, конечно, величественного Эльбруса. Кроме видов, впечатляют и скальные образования — амфитеатр и скалы Два монаха. Я расскажу вам легенды и истории, связанные с этими местами. Обратите внимание! Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы, платки на шею, удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус.