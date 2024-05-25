Джип-тур на плато Бермамыт

Приглашаю вас в поездку на плато Бермамыт.

Это настоящее природное чудо, с невероятно спокойной атмосферой и красивыми видами на горы Кавказского хребта. При желании, мы можем подняться на Малый Бермамыт или пройти Большой Бермамыт понизу.
5
2 отзыва
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Джип-тур на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Что вас ожидает:

  • Горы-лакколиты Пятигорска
  • Город Кисловодск
  • Гора Баран
  • Плато Большой Бермамыт
  • Плато Малый Бермамыт

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Бермамыт — это, пожалуй, одна из лучших локаций с видами на Эльбрус, который расположен всего в 30 километрах от плато. Дорога сюда занимает около двух часов и заслуживает отдельного внимания. Выехав ранним утром, мы остановимся на горе Баран, с которой открываются живописные виды Кисловодска — город раскинется перед вами как на ладони. Далее мы поднимемся на вершину плато, откуда вы сможете насладиться панорамами горных хребтов и, конечно, величественного Эльбруса. Кроме видов, впечатляют и скальные образования — амфитеатр и скалы Два монаха. Я расскажу вам легенды и истории, связанные с этими местами. Обратите внимание! Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы, платки на шею, удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус.

Ежедневно в 6.30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы-лакколиты Пятигорска
  • Город Кисловодск
  • Гора Баран
  • Плато Большой Бермамыт
  • Плато Малый Бермамыт
Что включено
  • Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6.30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы
  • Платки на шею
  • Удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
25 мая 2024
М
30 апр 2024
У нас был самый лучший экскурсовод!!!! А виды просто завораживают

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