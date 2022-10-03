Валентин проводит ещё 1 экскурсию

Представьте, как вы стоите на краю глубокого каньона, а ветер играет с вашими волосами. Впереди - мощные скалы Два монаха, а за ними - величественный Эльбрус. Ваше сердце бьется в
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Индивидуальное джип-приключение
- 🏞️ Невероятные виды на Эльбрус
- 🗿 Уникальные скалы Два монаха
- 💧 Дегустация нарзанов из источников
- 🌄 Возможность встретить рассвет или закат
- 📚 Интересные рассказы о культуре и природе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для поездки на плато Бермамыт. В это время года пейзажи особенно живописны, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться видами и провести больше времени на свежем воздухе. Кроме того, лето предоставляет возможность увидеть Эльбрус во всей его красе. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, поездка также будет интересной. Эти месяцы отличаются мягкой погодой и меньшим количеством туристов, что позволяет спокойно наслаждаться природой и уединением в горах.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Скалы Два монаха
- Каменный амфитеатр
- Ущелье реки Хасаут
- Долина нарзанов
Описание экскурсии
Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.
Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога
Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.
Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.
Организационные детали
- В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике Toyota Land Cruiser 100
- Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
- Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)
Что входит в стоимость, а что — нет
- Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
- Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
- Входной билет в Долину нарзанов — 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Где удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом Валентином в 7утра из г. Пятигорска. На первой остановке мы увидели во всей красе
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О
Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым впечатлением, потому что удача сопутствовала нам. Гид был хорошим рассказчиком, а водителем очень аккуратным.
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Заказали джип-тур на плато Бермамыт. Валентин с самого начала был на связи, отвечал на вопросы-предупредил одеться в удобную одежду и обувь, взять курточки, предложил выехать в 7.00 ( и благодаря
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Экскурсия очень понравилась, хотя мы и не увидели Эльбрус во всей его красе… Но на плато достаточно, чем любоваться! Можно сидеть часами и просто смотреть на окружающий мир и удивляться!
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П
Тур отличный, пришелся по душе.
Встретили на на комфортной машине, по пути слушали много интересного про горы, жителей, достопримечательности.
Весь маршрут составлен грамотно, места красивые, времени на каждый пункт более чем достаточно.
Также приятно порадовала вкусная кухня.
Благодарим за прекрасный тур!
Будем всем советовать!
Встретили на на комфортной машине, по пути слушали много интересного про горы, жителей, достопримечательности.
Весь маршрут составлен грамотно, места красивые, времени на каждый пункт более чем достаточно.
Также приятно порадовала вкусная кухня.
Благодарим за прекрасный тур!
Будем всем советовать!
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А
Поездка получилась очень насыщенной. Валентин обладает хорошими знаниями и охотно ими делится с отдыхающими. Мы посетили много красивых мест, такие как озеро Гижгит,старинное село Эльтюбю, посетили Чегемские водопады, а также перевал Актопрак. В течение всей дороги Валентин рассказывал много интересных фактов из истории, и при этом следил за дорогой. В-общем, мы остались довольны. Рекомендуем!
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