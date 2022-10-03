Валентин проводит ещё 1 экскурсию

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Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска

Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Представьте, как вы стоите на краю глубокого каньона, а ветер играет с вашими волосами. Впереди - мощные скалы Два монаха, а за ними - величественный Эльбрус. Ваше сердце бьется в
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такт природе, а душа наполняется свободой.

Эта индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт из Пятигорска откроет вам красоту Северного Кавказа в комфорте внедорожника Toyota Land Cruiser 100.

Вы узнаете удивительные истории карачаевского народа, их культуру и традиции, попробуете целебные нарзаны прямо из источника и почувствуете настоящее величие природы.

Поездка возможна из любого города Кавминвод, а маршрут может быть адаптирован в зависимости от погоды.

Обед в местном кафе и чаепитие с горными травами добавят уюта вашему приключению, а входной билет в Долину Нарзанов лишь подчеркнет эксклюзивность маршрута

5
45 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Индивидуальное джип-приключение
  • 🏞️ Невероятные виды на Эльбрус
  • 🗿 Уникальные скалы Два монаха
  • 💧 Дегустация нарзанов из источников
  • 🌄 Возможность встретить рассвет или закат
  • 📚 Интересные рассказы о культуре и природе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для поездки на плато Бермамыт. В это время года пейзажи особенно живописны, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться видами и провести больше времени на свежем воздухе. Кроме того, лето предоставляет возможность увидеть Эльбрус во всей его красе. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, поездка также будет интересной. Эти месяцы отличаются мягкой погодой и меньшим количеством туристов, что позволяет спокойно наслаждаться природой и уединением в горах.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Скалы Два монаха
  • Каменный амфитеатр
  • Ущелье реки Хасаут
  • Долина нарзанов

Описание экскурсии

Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.

Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога

Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.

Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике Toyota Land Cruiser 100
  • Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
  • Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
  • Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
  • Входной билет в Долину нарзанов — 100 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Где удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
1
3
2
1
Елена
Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом Валентином в 7утра из г. Пятигорска. На первой остановке мы увидели во всей красе
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две белоснежные вершины Эльбруса. Погода была замечательная, солнечная,а белые облака, как «отары овец»,пробегали на горизонте. У скалы «Два монаха» завораживающие виды, воздух настолько свежий, что мы не могли надышаться. Поднявшись выше, нам открылся каменный амфитеатр, созданный природой,нам хватило смелости и безрассудства пройти по обрывистой скале и выступить на «сцене» на высоте 2600м. Дух захватывало!!! Спускались с плато впо ущелью по крутой горной труднопроходимой дороге, но страха мы не ощутили с таким очень аккуратным водителем. Валентин профессионал своего дела,он влюблён в эти горы,много знает и готов поделиться своими знаниями,интересный собеседник,отвечал на все вопросы, обладает прекрасным чувством юмора. Сделал нам серию красивых фото. На первом фото мы с нашим гидом Валентином. Однозначно рекомендуем!!!

Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом
Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом
Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом
Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом
Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом
Первый день октября мы встретили в фантастическом месте на плато Бермамыт. Мы выехали с нашим гидом
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О
Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым впечатлением, потому что удача сопутствовала нам. Гид был хорошим рассказчиком, а водителем очень аккуратным.
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Красивейшие пейзажи, отвесные скалы, погода, которая менялась от снега с дождём до яркого солнца и опять до сильной облачности. Но Эльбрус открылся для нас, только на верхушку надел папаху, чтобы не смогли видеть его рассечённую голову на две части его сыном Бештау. А это уже красивая легенда, с которой и пейзажи воспринимаются образней и живее.

Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым
Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым
Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым
Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым
Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым
Плато Большой Бермамыт посетили 9 октября 2022 г с водителем -гидом Валентином. Мы остались под незабываемым
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Елена
Заказали джип-тур на плато Бермамыт. Валентин с самого начала был на связи, отвечал на вопросы-предупредил одеться в удобную одежду и обувь, взять курточки, предложил выехать в 7.00 ( и благодаря
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этому мы смогли увидеть Эльбрус до того как его закрыли облака). Нас забрали от дома на прекрасной большой машине. Мы проезжали альпийские луга, мы пересекали дороги пастухов, мы слушали рассказы о местных обычаях. Если честно, я до сих пор под впечатлением той красоты, что мы видели. К сожалению погодные условия дали нам возможность полюбоваться Эльбрусом только первые 2 часа, зато потом нас ждал квест в стиле фильма "Мгла" -мы ехали, а за нами по пятам гнался туман))))) Но, мы успели и по фотографироваться и прогуляться пешком от одной точки до другой наслаждаясь видами, построить пирамидки, оценить высоту ущелья (сидя на краю), и от души покричать наслаждаясь сумасшедшим эхом. В самом конце нас все-таки догнал туман и окружил со всех сторон, добавив нашим приключениям немного сюрриализма))))))))
Мы остались в восторге и от поездки, и от видов, и от Валентина!!!!!! Спасибо огромное!!
Выложила только 5 фото- так сказать вам для затравочки, а за остальными приезжайте сами, не пожалеете!!!!!!!!! Мы вот точно еще собираемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Заказали джип-тур на плато Бермамыт. Валентин с самого начала был на связи, отвечал на вопросы-предупредил одеться
Заказали джип-тур на плато Бермамыт. Валентин с самого начала был на связи, отвечал на вопросы-предупредил одеться
Заказали джип-тур на плато Бермамыт. Валентин с самого начала был на связи, отвечал на вопросы-предупредил одеться
Заказали джип-тур на плато Бермамыт. Валентин с самого начала был на связи, отвечал на вопросы-предупредил одеться
Заказали джип-тур на плато Бермамыт. Валентин с самого начала был на связи, отвечал на вопросы-предупредил одеться
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Елена
Экскурсия очень понравилась, хотя мы и не увидели Эльбрус во всей его красе… Но на плато достаточно, чем любоваться! Можно сидеть часами и просто смотреть на окружающий мир и удивляться!
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Дорога на Бермамыт сложная. Но Валентин опытный водитель и знает эти места прекрасно! Можно полностью ему довериться! Безопасность и аккуратность вождения на высоте! Очень остались довольны экскурсией и рады, что гидом у нас был Валентин! Рекомендуем на 100%!

Экскурсия очень понравилась, хотя мы и не увидели Эльбрус во всей его красе… Но на плато
Экскурсия очень понравилась, хотя мы и не увидели Эльбрус во всей его красе… Но на плато
Экскурсия очень понравилась, хотя мы и не увидели Эльбрус во всей его красе… Но на плато
Экскурсия очень понравилась, хотя мы и не увидели Эльбрус во всей его красе… Но на плато
Экскурсия очень понравилась, хотя мы и не увидели Эльбрус во всей его красе… Но на плато
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П
Тур отличный, пришелся по душе.
Встретили на на комфортной машине, по пути слушали много интересного про горы, жителей, достопримечательности.
Весь маршрут составлен грамотно, места красивые, времени на каждый пункт более чем достаточно.
Также приятно порадовала вкусная кухня.
Благодарим за прекрасный тур!
Будем всем советовать!
Тур отличный, пришелся по душе.
Тур отличный, пришелся по душе.
Тур отличный, пришелся по душе.
Тур отличный, пришелся по душе.
Тур отличный, пришелся по душе.
Тур отличный, пришелся по душе.
Тур отличный, пришелся по душе.
Тур отличный, пришелся по душе.
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А
Поездка получилась очень насыщенной. Валентин обладает хорошими знаниями и охотно ими делится с отдыхающими. Мы посетили много красивых мест, такие как озеро Гижгит,старинное село Эльтюбю, посетили Чегемские водопады, а также перевал Актопрак. В течение всей дороги Валентин рассказывал много интересных фактов из истории, и при этом следил за дорогой. В-общем, мы остались довольны. Рекомендуем!
Поездка получилась очень насыщенной. Валентин обладает хорошими знаниями и охотно ими делится с отдыхающими. Мы посетили
Поездка получилась очень насыщенной. Валентин обладает хорошими знаниями и охотно ими делится с отдыхающими. Мы посетили
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