Валентин проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Люди и природа Северного Кавказа

Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами. На их фоне я расскажу о том, как карачаевский народ долго кочевал по Кавказу и обосновался в этих местах, об их культуре и обычаях. А еще о флоре и фауне заповедного края. По пути к главной цели, плато Бермамыт, вы спуститесь в розовые пещеры — их удивительные сталактиты спрятаны на дне Гришкиной балки, в зеленых скалах прямо за водопадами.

Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога

Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.

Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.