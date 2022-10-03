Валентин проводит ещё 1 экскурсию

Представьте, как вы стоите на краю глубокого каньона, а ветер играет с вашими волосами. Впереди - мощные скалы Два монаха, а за ними - величественный Эльбрус. Ваше сердце бьется в

такт природе, а душа наполняется свободой. Эта индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт из Пятигорска откроет вам красоту Северного Кавказа в комфорте внедорожника Toyota Land Cruiser 100. Вы узнаете удивительные истории карачаевского народа, их культуру и традиции, попробуете целебные нарзаны прямо из источника и почувствуете настоящее величие природы. Поездка возможна из любого города Кавминвод, а маршрут может быть адаптирован в зависимости от погоды. Обед в местном кафе и чаепитие с горными травами добавят уюта вашему приключению, а входной билет в Долину Нарзанов лишь подчеркнет эксклюзивность маршрута

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для поездки на плато Бермамыт. В это время года пейзажи особенно живописны, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться видами и провести больше времени на свежем воздухе. Кроме того, лето предоставляет возможность увидеть Эльбрус во всей его красе. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, поездка также будет интересной. Эти месяцы отличаются мягкой погодой и меньшим количеством туристов, что позволяет спокойно наслаждаться природой и уединением в горах.

Сейчас август — это идеальное время.