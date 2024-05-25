Экскурсии на Бермамыт из Пятигорска

Найдено 25 экскурсий в категории «Плато Бермамыт» в Пятигорске, цены от 3 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
«Большой и Малый Бермамыт: прогулка над бездной»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«, почти как само плато Бермамыт»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Фантастические впечатления на плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
«Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы»»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900 за человека
Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
163 отзыва
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Программа: Плато Бермамыт Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Пятигорска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 7 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
186 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта»
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900 за человека
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Тур с посещением Гришкиной балки
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта»
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
«Что вас ожидает: Бермамыт — это, пожалуй, одна из лучших локаций с видами на Эльбрус, который расположен всего в 30 километрах от плато»
Расписание: Ежедневно в 6.30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
12 000 за всё до 4 чел.
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Начало: По договорённости
«По пути на плато вы увидите местную живность и полюбуетесь на красивейшие локации Бермамыта: смотровой мостик, амфитеатр, Скалы монахи, скала арфа»
Расписание: Каждый день в 7.00 и 13.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на плато Бермамыт
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: Пятигорск
«Плато Бермамыт – это одна из локаций, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и Эльбрус»
Расписание: Каждый день в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
«Путь к Джилы-Су и Бермамыту — один из самых интересных на Северном Кавказе»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500 за всё до 4 чел.
Бермамыт + Джилы-Су из городов КМВ
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Бермамыт + Джилы-Су из городов КМВ
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
«Что вас ожидает: Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
7 850 за человека
Джиппинг на Плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Джиппинг на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Из Пятигорска на плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска на плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От места вашего проживания
«Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
от 17 800 за всё до 6 чел.
Тур в горы на Плато Бермамыт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка»
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
«Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500 за человека
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Пятигорска
Начало: По вашему адресу
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3000027 000 за всё до 4 чел.
Волшебная природа Приэльбрусья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
Начало: По адресу вашего проживания
«Проникнитесь величием Кавказа в удивительном приключении из Пятигорска до плато Бермамыт, нарзанных источников и фермы альпак»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя
    читать дальше

    как за каменной стеной. Несмотря на выкрутасы погоды, наш гид сделал поездку максимально комфортной. А уж виды, открывающиеся с вершины, просто не передать словами. Лучший закат в жизни!

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе
    Все понравилось, спасибо Амиру за поездку!
  • И
    Илона
    24 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
    Ездили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху был сильный ветер и очень
    читать дальше

    холодно (нам дали пледы и это нас спасло, спасибо!). Но все эти трудности и неудобства просто исчезают, когда ты видишь такую нереальную красоту наверху. Одевайтесь очень тепло, берите с собой еду и воду, а лучше даже - термос с горячим чаем. Это было очень классное путешествие, которое мы запомним надолго. Спасибо нашему гиду Мурату, было весело и душевно!

    Ездили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху был
  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Экскурсия 24.05.24г. с Владимиром. Я осталась в полном восторге. Это лучшая экскурсия из Пятигорска из 4, на которые я съездила.
    читать дальше

    Все классные, но эта особенная. Красота природы, нетронутой человеком, завораживает. Плато Бермамыт я буду еще долго вспоминать и советовать своим друзьям там побывать! Благодарю! Одевайтесь теплее.

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе
    Очень интересная поездка, вокруг столько красоты, которую нам показывали по максимум и очень классный и весёлый гид/водитель
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем
    читать дальше

    гидом был Григорий, рассказывал много интересных фактов, было приятно его слушать. Он профессионально нас довозил до всех локаций, несмотря на грязь со снегом в некоторых местах. С погодой нам очень повезло, виды открывались просто космические. Экскурсия нам понравилась)

    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе
    Всё отлично! Водитель супер!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Отличный водитель! Экстрим в ночи в пургу со снегопадом! Горы завораживают! Жаль, валенки не взяли!). Локаций много! Было 3 машины.
    читать дальше

    Все водители супер! Наш Сергей самый лучший! Увидели все: и восход солнца, и туман, и облака, и капризный Эльбрус, побывали в зиме, спустились с гор в лето! Первый раз в горах, которые и близко и далеко….

  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Впечатления только положительные, хоть погода была и не совсем добра к нам) дороги развезло после дождя, плюс было очень холодно
    читать дальше

    (нужно обязательно надевать на себя максимум тёплых вещей). Но все это перекрыли великолепные виды, чувство юмора наших сопровождающих и чудесная компания других туристов) одна из моих давнишних мечт осуществилась, и это самое главное! Спасибо Семёну!

    Впечатления только положительные, хоть погода была и не совсем добра к нам) дороги развезло после дождя

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Плато Бермамыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
  2. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
  3. Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
  4. Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
  5. Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Плато Бермамыт" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 3 500 до 31 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 666 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Плато Бермамыт», 666 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам