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холодно (нам дали пледы и это нас спасло, спасибо!). Но все эти трудности и неудобства просто исчезают, когда ты видишь такую нереальную красоту наверху. Одевайтесь очень тепло, берите с собой еду и воду, а лучше даже - термос с горячим чаем. Это было очень классное путешествие, которое мы запомним надолго. Спасибо нашему гиду Мурату, было весело и душевно!