1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
«Большой и Малый Бермамыт: прогулка над бездной»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«, почти как само плато Бермамыт»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Фантастические впечатления на плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
«Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы»»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Программа: Плато Бермамыт Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Пятигорска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта»
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта»
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
«Что вас ожидает: Бермамыт — это, пожалуй, одна из лучших локаций с видами на Эльбрус, который расположен всего в 30 километрах от плато»
Расписание: Ежедневно в 6.30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бермамыт - дневная прогулка по каньону
Начало: По договорённости
«По пути на плато вы увидите местную живность и полюбуетесь на красивейшие локации Бермамыта: смотровой мостик, амфитеатр, Скалы монахи, скала арфа»
Расписание: Каждый день в 7.00 и 13.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на плато Бермамыт
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: Пятигорск
«Плато Бермамыт – это одна из локаций, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и Эльбрус»
Расписание: Каждый день в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
«Путь к Джилы-Су и Бермамыту — один из самых интересных на Северном Кавказе»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Бермамыт + Джилы-Су из городов КМВ
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
«Что вас ожидает: Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность»
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
7 850₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Джиппинг на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска на плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От места вашего проживания
«Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
от 17 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка»
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
«Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Пятигорска
Начало: По вашему адресу
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3000027 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
Начало: По адресу вашего проживания
«Проникнитесь величием Кавказа в удивительном приключении из Пятигорска до плато Бермамыт, нарзанных источников и фермы альпак»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 мая 2024Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя
- ААнастасия25 мая 2024Все понравилось, спасибо Амиру за поездку!
- ИИлона24 мая 2024Ездили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху был сильный ветер и очень
- ННаталия24 мая 2024Экскурсия 24.05.24г. с Владимиром. Я осталась в полном восторге. Это лучшая экскурсия из Пятигорска из 4, на которые я съездила.
- ССергей20 мая 2024Очень интересная поездка, вокруг столько красоты, которую нам показывали по максимум и очень классный и весёлый гид/водитель
- ННиколай19 мая 2024Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем
- ММарина19 мая 2024Всё отлично! Водитель супер!
- ННаталья19 мая 2024Отличный водитель! Экстрим в ночи в пургу со снегопадом! Горы завораживают! Жаль, валенки не взяли!). Локаций много! Было 3 машины.
- ЕЕвгения14 мая 2024Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
- ЕЕлена12 мая 2024Впечатления только положительные, хоть погода была и не совсем добра к нам) дороги развезло после дождя, плюс было очень холодно
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Плато Бермамыт»
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