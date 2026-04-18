Июль и август - идеальные месяцы для поездки на плато Бермамыт. В это время можно насладиться комфортной температурой и ясными днями, что делает виды на Эльбрус и окружающие горы особенно впечатляющими. Летние месяцы позволяют полностью погрузиться в атмосферу путешествия, наслаждаясь национальной кухней и великолепными пейзажами. Весной и осенью также стоит посетить плато. Май и июнь радуют цветущими лугами, а сентябрь и октябрь - золотыми красками осени. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньший поток туристов.

Гастротур на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность попробовать несколько видов хычинов и узнать секреты их приготовления. По пути на плато вы услышите интересные истории о любовном треугольнике Эльбруса, Бештау и Машука. На горе Баран и самом плато вас ждут карачаевские и балкарские хычины, а также возможность самостоятельно их приготовить. Впечатляющие виды на Эльбрус и другие природные достопримечательности сделают поездку незабываемой

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Описание экскурсии

Нескучная дорога и хычины на горе Баран

По пути из Пятигорска на плато мы расскажем много интересных фактов о традициях и национальной кухне. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.

Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.

Плато Бермамыт

Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус.

Если захотите, за дополнительную плату покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.

Организационные детали