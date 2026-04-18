Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Пятигорска)
Отправляйтесь в гастротур на плато Бермамыт и попробуйте хычины, наслаждаясь живописными видами. Узнайте больше о традициях и культуре региона
Гастротур на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность попробовать несколько видов хычинов и узнать секреты их приготовления. По пути на плато вы услышите интересные истории о любовном треугольнике Эльбруса, Бештау и Машука.
На горе Баран и самом плато вас ждут карачаевские и балкарские хычины, а также возможность самостоятельно их приготовить. Впечатляющие виды на Эльбрус и другие природные достопримечательности сделают поездку незабываемой
Июль и август - идеальные месяцы для поездки на плато Бермамыт. В это время можно насладиться комфортной температурой и ясными днями, что делает виды на Эльбрус и окружающие горы особенно впечатляющими. Летние месяцы позволяют полностью погрузиться в атмосферу путешествия, наслаждаясь национальной кухней и великолепными пейзажами. Весной и осенью также стоит посетить плато. Май и июнь радуют цветущими лугами, а сентябрь и октябрь - золотыми красками осени. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньший поток туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Малый Бермамыт
Большой Бермамыт
Скалы-монахи
Амфитеатр
Мост над пропастью
Лавочка счастья
Описание экскурсии
Нескучная дорога и хычины на горе Баран
По пути из Пятигорска на плато мы расскажем много интересных фактов о традициях и национальной кухне. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.
Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.
Плато Бермамыт
Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус.
Если захотите, за дополнительную плату покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.
Организационные детали
Стоимость указана за дневную или вечернюю поездку, если хотите посмотреть рассвет, доплата составит 500 ₽ с чел.
Поездка проходит на автомобиле УАЗ «Патриот» или другом комфортабельном внедорожнике
Дорога на плато занимает около 3-4 часов в одну сторону из Пятигорска
Дополнительные расходы: питание (дегустации) — 500–600 ₽ за чел., катание на лошади (по желанию) — 500 ₽ за 30 мин., экологический сбор на смотровых площадках — 100 ₽ с чел.
Возможно провести экскурсию индивидуально: для компании до 4 человек — 16 000 ₽, для компании 5-6 человек — 23 500 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8143 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Любовь
Поездка понравилась, несмотря на то что всё шло не по плану. Погода в апреле внесла свои коррективы, но Бермамыт я всё-таки увидела — и это того стоило. Если едете в апреле читать дальшеуменьшить
— будьте готовы к приключениям. Это не поездка для тех, кто хочет гарантированный вид и идеальное фото. Это для тех, кто не боится трудностей и хочет настоящего. Гид Ахмат — замечательный. Добрый, весёлый, находчивый. В нештатной ситуации не растерялся ни на секунду — нашёл выход легко и спокойно. В таких местах и таких моментах очень чувствуется кавказский менталитет и особая атмосфера — тёплая, живая, настоящая. Спасибо Ахмату за поездку. Вернусь обязательно.
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н
наталья
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Исламу за незабываемую экскурсию! Его душевность и искренняя увлечённость своим делом сделали путешествие на плато Бермамыт особенно тёплым и атмосферным. Человек с тонким чувством юмора, железным читать дальшеуменьшить
терпением (пока мы делали фото съёмку на каждом уголке этого потрясающего места), отличное умелое вождение в условиях бездорожья и мы чувствовали себя в полной безопасности. Ислам - это тот гид, с которым можно с удовольствием ездить в путешествие.
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С
Светлана
Поездка бомба, честно говоря! Спасибо Арафату за возможность увидеть неземную красоту 😇
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Б
Булгакова
Отличная экскурсия! С небольшой долей экстрима! Поскольку поехали еще до начала официального открытия маршрута, то дорога оказалась достаточно сложной, но водитель Ислам настоящий профессионал!! Также рассказывал много историй! Хычины самые вкусные из всех, что удалось попробовать! И конечно Эльбрус!! Отличная локация! Вид на Эльбрус впечатляет, эмоции просто переполняют!! Настоящий восторг! Обязательно рекомендую данный маршрут!
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Г
Галина
Выбрала поездку во второй половине дня, к закату. Погода выдалась пасмурная, на конечных точках маршрута вообще шел снег, но ни разу не пожалела, ещё и покатали по бездорожью, просто класс))) Чувство, что ты находишься вдали от всех и вся, один на один с прекрасными пейзажами, что ещё нужно?
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Ирина
Поездка супер! Водитель - ас! Арафат - молодец! Организация поездки на высоте. Забрали с адреса, привезли обратно. Аккуратно. Сначала был туман в горах. Успели огорчиться, но когда приехали на плато, солнце вышло, небо очистилось. Всё увидели, везде сфоткались. Подружились с другими людьми из других машин. Очень позитивная поездка!!!
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