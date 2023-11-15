Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)

Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе

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Приглашаем отдохнуть на природе, насладиться завораживающими горными пейзажами, попробовать несколько видов хычинов и узнать секреты их приготовления.

По пути на плато Бермамыт вы узнаете, почему отношения Эльбруса, Бештау и Машука называют любовным треугольником.

На горе Баран и самом плато отведаете карачаевские и балкарские хычины и по желанию сделаете их самостоятельно.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Нескучеая дорога и хычины на горе Баран

По пути из Пятигорска к плато мы расскажем старинную легенду о любовном треугольнике между Эльбрусом, Бештау и горой Машук. Объясним, как плато Бермамыт получило своё название и почему оно пользуется большой популярностью у путешественников.

Первую остановку сделаем в кафе на горе Баран. Вы оцените вкус карачаевских и балкарских хычинов, а также попробуете горный чай, люля-кебаб, шашлык, шурпу. Далее направимся на плато, по пути делая фото на смотровых площадках с видом на Учкекен, Кисловодск, Аликоновку, Хасаут и Эльбрус.

Плато Бермамыт и приготовление хычинов (по желанию)

Добравшись до плато, вы полюбуетесь видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья. Также перед вами откроется шикарный вид на Эльбрус. Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками.

Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле. Перед поездкой обязательно пройдёте инструктаж.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике
  • Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону
  • Дополнительные расходы: питание (дегустации) — 500–600 руб. /чел., катание на лошади (по желанию) — 500 руб. /30 мин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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