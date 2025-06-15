Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в поездку на плато Бермамыт.



Описание экскурсии Что вас ожидает: Бермамыт — это, пожалуй, одна из лучших локаций с видами на Эльбрус, который расположен всего в 30 километрах от плато. Дорога сюда занимает около двух часов и заслуживает отдельного внимания. Выехав ранним утром, мы остановимся на горе Баран, с которой открываются живописные виды Кисловодска — город раскинется перед вами как на ладони. Далее мы поднимемся на вершину плато, откуда вы сможете насладиться панорамами горных хребтов и, конечно, величественного Эльбруса. Кроме видов, впечатляют и скальные образования — амфитеатр и скалы Два монаха. Я расскажу вам легенды и истории, связанные с этими местами. Обратите внимание! Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы, платки на шею, удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус.

Плато Малый Бермамыт Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание Место начала и завершения? Ваш адрес в Пятигорске Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 6.30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.