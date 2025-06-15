Приглашаю вас в поездку на плато Бермамыт.
Это настоящее природное чудо, с невероятно спокойной атмосферой и красивыми видами на горы Кавказского хребта. При желании, мы можем подняться на Малый Бермамыт или пройти Большой Бермамыт понизу.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Бермамыт — это, пожалуй, одна из лучших локаций с видами на Эльбрус, который расположен всего в 30 километрах от плато. Дорога сюда занимает около двух часов и заслуживает отдельного внимания. Выехав ранним утром, мы остановимся на горе Баран, с которой открываются живописные виды Кисловодска — город раскинется перед вами как на ладони. Далее мы поднимемся на вершину плато, откуда вы сможете насладиться панорамами горных хребтов и, конечно, величественного Эльбруса. Кроме видов, впечатляют и скальные образования — амфитеатр и скалы Два монаха. Я расскажу вам легенды и истории, связанные с этими местами. Обратите внимание! Высота на плато составляет около 2600 метров. Обязательно возьмите с собой головные уборы, платки на шею, удобную обувь. Захватите питьевую воду и перекус.
Ежедневно в 6.30
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы-лакколиты Пятигорска
- Город Кисловодск
- Гора Баран
- Плато Большой Бермамыт
- Плато Малый Бермамыт
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6.30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 июн 2025
Это захватывающее путешествие! Очень советую попасть в эти места! И еще, очень советую, сделать это с профессионалами, тк дорога очень сложная и слабо проходимая.
Юрий, наш гид. Был на высоте. профессионализм, как водителя, как гида, как человека! Наша поездка, удалась и наша мечта побывать на плато Бермамыт осуществилась!
Л
Леонид
10 мая 2025
Самые яркие впечатления, спасибо Юрию за превосходно организованную экскурсию. Однозначно рекомендуем, до этого самостоятельно ездили с семьей в Джилы-Су, понравилось, но виды с Бермамыта завораживают и впечатываются в память. Третий
Е
Елена
6 мая 2025
Е
Екатерина
16 авг 2024
Юрий прекрасный водитель и экскурсовод! Замечательно с подругами съездили на плато Бермамыт, узнали много нового, насмотрелись на Эльбрус и открывающиеся виды! Спасибо большое!!
К
Капитонов
4 авг 2024
Э
Элеонора
3 авг 2024
Поездка на плато Бермамыт удалась на все 100 процентов, благодаря предусмотрительности нашего гида Юрия. Он учел погодные особенности этого места и нам удалось увидеть плато во всей его красе. Юрий
И
Ирина
23 июл 2024
Юрий провёл замечательный тур. И рассказал много интересного, и показал красивейшие места, и дал достаточно свободы для самостоятельных исследований. Всё очень понравилось!
Е
Евгений
11 июн 2024
Отличный экскурсовод. Забрал вовремя, очень много интересного рассказал. Вид потрясающий. Поездка была комфортной, нас не торопили, успели насладиться видами и сделать много фото. Рекомендую 👍🏼. Ставлю оценку 5, так как нет возможности поставить выше.
Л
Лариса
25 мая 2024
М
Марина
30 апр 2024
У нас был самый лучший экскурсовод!!!! А виды просто завораживают
