На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе

Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Полюбоваться пейзажами на Бермамыт приезжали еще современники Лермонтова. И хотя добраться до этого чуда природы не так просто, с нами поездка пройдет гладко.

В пути наши гиды развлекут вас легендами нашего края, на месте — расскажут о происхождении Бермамыта.

Вы совершите прогулку по плато, сделаете множество фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
5
5 отзывов
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Красоты плато Бермамыт

Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займет около 2 часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).

На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов.

Наш гид расскажет о происхождении этого места. Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы». И раскроете легенды, которые окружают плато, как облака!

А еще сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе в прикуску с вкусными хычинами — и все это на фоне прекрасных панорам!

Кому подойдет экскурсия

Людям с любой физической подготовкой

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания по городам КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Д
22 авг 2023
Отличная экскурсия. Водитель Сергей забрал прям от хостела и по дороге рассказал много интересной информации о регионе. Виды на плато бомбические. Мне всё очень понравилось.
M
28 июля 2023
Место нам понравилось. Не понравилась качество дороги)) Водитель (Октай) опытный, приятный, с чувством юмора. Но как гид, совсем мало рассказывал про место, ни каких исторических фактов, легенд. Например, хотелось бы знать происхождение названия и прочую информацию связанную с плато.
м
22 июля 2023
Очень интересная получилась поездка! Никто не ждал экстрима, но погода решила иначе. Когда мы были на плато, опустился туман и полил дождь. Дорога обратно подарила много эмоций, машину то разворачивало, то застревали в грязи) Но все закончилось хорошо, было весело!
Очень интересная получилась поездка! Никто не ждал экстрима, но погода решила иначе. Когда мы были наОчень интересная получилась поездка! Никто не ждал экстрима, но погода решила иначе. Когда мы были на
Надежда
6 сен 2022
Не думала, что будет так красиво. Обязательно поезжайте, виды невероятные!
Не думала, что будет так красиво. Обязательно поезжайте, виды невероятные!Не думала, что будет так красиво. Обязательно поезжайте, виды невероятные!
А
22 авг 2022
Пожалуй ничего красивее в своей жизни я ещё не видела!)) всё прекрасно организовано, маленькая группа 7 человек. Забрали с адреса, потом вернули туда же) Всё чётко! На самом плато практически никого не было, никто не мешал наслаждаться видом. Однозначно рекомендую!

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