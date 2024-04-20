Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Минеральным Водам. Откройте для себя величие перевала Гум-Баши и красоту водопада Виктория
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Минеральных Вод.
Джип-тур включает в себя посещение руин крепости Дорбунла, восхождение на перевал Гум-Баши - самый высокогорный перевал России, где открываются завораживающие виды на Кавказские горы и Эльбрус. Также в программе посещение водопада Виктория, нарзанных источников и Сырных пещер. Не менее интересным будет визит к Шоанинскому храму, возвышающемуся на горе Шоана. Этот тур станет идеальным выбором для любителей природы, истории и активного отдыха. Зарядите камеры, впереди много удивительных моментов для фотографий
Джип-тур включает в себя посещение руин крепости Дорбунла, восхождение на перевал Гум-Баши - самый высокогорный перевал России, где открываются завораживающие виды на Кавказские горы и Эльбрус. Также в программе посещение водопада Виктория, нарзанных источников и Сырных пещер. Не менее интересным будет визит к Шоанинскому храму, возвышающемуся на горе Шоана. Этот тур станет идеальным выбором для любителей природы, истории и активного отдыха. Зарядите камеры, впереди много удивительных моментов для фотографий
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Красивейшие панорамные виды
- Вид на Эльбрус
- Водопад
- Горные реки
- Вкуснейшие хычины
- Шоанинский Храм
- Сырные пещеры
- Нарзанные источники
Описание
Руины крепости Дорбунла Выезжаем на маршрут, и первая локация — руины крепости Дорбунла, где в 80х годах было кафе для туристов, а сейчас это забытое место привлекает своими необычными постройками любопытных путешественников! Перевал Гум-Баши Вас ждет очень красивая дорога через перевал Гум-Баши, самый высокогорный перевал России, разнотравье субальпийских лугов. Поднимитесь до высоты 2144 метров на смотровую площадку перевала. Полюбуетесь открывающимися видами на плато Бечасын, пред вами откроются вершины Кавказского хребта и взор на великий могучий Эльбрус! Водопад, источники и пещеры По пути сделаете остановку и посетите водопад, с красивым названием Виктория, путь к которому лежит через небольшой лес, по тропинке. Водопад имеет два каскада, шумный, мощный, особенно после обильных дождей. Конечно же, как без нарзанных источников, и Сырных пещер? Мы это вам обязательно покажем! Шоанинский храм На горе Шоана, среди живописных скал прямо над пропастью возвышается уникальный памятник истории и архитектуры — Шоанинский храм, один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом. Вас так же ждет это загадочное место. Важная информация: ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДОВ: -Пятигорск -Кисловодск Ессентуки -Железноводск
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красивейшие панорамные виды
- Вид на Эльбрус
- Водопад
- Горные реки
- Вкуснейшие хычины
- Шоанинский Храм
- Сырные пещеры
- Нарзанные источники
Что включено
- Трансфер
- Работа и сопровождение водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Место окончания и место сбора туристов обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Свяжитесь с организатором для уточнения города выезда!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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