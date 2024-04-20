Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Минеральных Вод. Джип-тур включает в себя посещение руин крепости Дорбунла, восхождение на перевал Гум-Баши - самый высокогорный перевал России, где открываются завораживающие виды на Кавказские горы и Эльбрус. Также в программе посещение водопада Виктория, нарзанных источников и Сырных пещер. Не менее интересным будет визит к Шоанинскому храму, возвышающемуся на горе Шоана. Этот тур станет идеальным выбором для любителей природы, истории и активного отдыха. Зарядите камеры, впереди много удивительных моментов для фотографий

Описание

Руины крепости Дорбунла Выезжаем на маршрут, и первая локация — руины крепости Дорбунла, где в 80х годах было кафе для туристов, а сейчас это забытое место привлекает своими необычными постройками любопытных путешественников! Перевал Гум-Баши Вас ждет очень красивая дорога через перевал Гум-Баши, самый высокогорный перевал России, разнотравье субальпийских лугов. Поднимитесь до высоты 2144 метров на смотровую площадку перевала. Полюбуетесь открывающимися видами на плато Бечасын, пред вами откроются вершины Кавказского хребта и взор на великий могучий Эльбрус! Водопад, источники и пещеры По пути сделаете остановку и посетите водопад, с красивым названием Виктория, путь к которому лежит через небольшой лес, по тропинке. Водопад имеет два каскада, шумный, мощный, особенно после обильных дождей. Конечно же, как без нарзанных источников, и Сырных пещер? Мы это вам обязательно покажем! Шоанинский храм На горе Шоана, среди живописных скал прямо над пропастью возвышается уникальный памятник истории и архитектуры — Шоанинский храм, один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом. Вас так же ждет это загадочное место. Важная информация: ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДОВ: -Пятигорск -Кисловодск Ессентуки -Железноводск