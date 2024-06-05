Перевал Гум-Баши – экскурсии в Пятигорске

Найдено 29 экскурсий в категории «Перевал Гум-Баши» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Прокатитесь по перевалу Гум-Баши и насладитесь захватывающими дух видами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«Мы проедем по живописнейшему ущелью реки Подкумок через перевал Гум-Баши (2040 м»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гум-Баши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Это Швейцария? Это Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
12 отзывов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Перевал Гум-Баши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735 за человека
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
«Перевал Гум-Баши — дыхание дикой природы»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
«1️⃣ Первая остановка — перевал Гум-Баши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
«Первую остановку сделаем на смотровой площадке на перевале Гум-Баши»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200 за человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500 за всё до 3 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
«Рим-гора, перевал Гумбаши и потрясающие панорамы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Гумбаши — перевал с высотой 2200 м и видами на Эльбрус»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Джип-тур в Домбай из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: Впечатляющее приключение по Кавказу
Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Начало: По вашему адресу
«Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200016 500 за всё до 4 чел.
Астрономическое путешествие в Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Астрономическое путешествие в Архыз
Поездка в лучшее место для наблюдения за звёздами
«Остановка на смотровой площадке перевала Гум-баши позволит насладиться потрясающим видом на Эльбрус и западный Кавказ»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Пятигорске
«Мы проедем по перевалу Гум-Баши, который достигает высоты 2144 м»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760 за человека
Поездка в Домбай на комфортабельных внедорожниках
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Поездка в Домбай на комфортабельных внедорожниках
Начало: С адреса Вашего проживания
«Мы поедем через высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров)»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 500 за всё до 4 чел.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур: Перевал Гум-Баши и Водопад Виктория - приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Минеральным Водам. Откройте для себя величие перевала Гум-Баши и красоту водопада Виктория
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
«Перевал Гум-Баши Вас ждет очень красивая дорога через перевал Гум-Баши, самый высокогорный перевал России, разнотравье субальпийских лугов»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за всё до 2 чел.
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 за всё до 4 чел.
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Шоанинский храм и Домбай: поездка из Пятигорска в мини-группе
Перенестись на один день в горное царство и насладиться природой Западного Кавказа
Начало: от вашего места проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай и красоты Карачаево-Черкесии
За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
«Ведь мы проедем по одной из самых высокогорных дорог России — перевалу Гум-Баши (2187 м)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине
Начало: Адрес туриста
«Дорога в посёлок Архыз достойна отдельного рассказа: вас ждут потрясающие пейзажи перевала Гум-Баши, виды на Эльбрус и могучий Кавказский хребет»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
По дороге чудес - в Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
По дороге чудес - в Домбай
Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
«Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древние храмы, озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу — программа насыщенная»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
«Путь на Домбай будет проходить через видовой перевал Гум-Баши на подготовленном к бездорожью джипе»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
«Наш маршрут начнётся с перевала Гумбаши»
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды
  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Поездка великолепная, масса впечатлений прекрасного настроения! Спасибо Кириллу,нашему гиду, благодаря его эрудиции,профессионализму и незабываемой харизме получили незабываемые впечатления! Будем рады встретиться с ним ещё и освоить новые маршруты!
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Были на экскурсии 31 мая, остались в полном восторге. Игорь гид просто потрясающий!!! Создал приятную атмосферу и позитивное настроение. Скучать не приходилось, много интересного узнали. Большое спасибо организаторам и Игорю, рекомендуем всем!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я уверена с этим мнением
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    согласится вся наша группа. Но я озвучу своё мнение. Начиная с момента знакомства он окружил заботой,не оставил без внимания и проконтролировал все детали поездки. В ходе экскурсии поразил своими невероятными знаниями,очень интересно был выстроен формат общения,всегда откликался на малейшие просьбы,внимательный,ответственный, одним словом самый лучший гид за все 4 дня моего пребывания в этом волшебном крае. Огромное спасибо всей команде за чудесную и незабываемую экскурсию🤩🤩🤩👍👍👍

    Прекрасная экскурсия,эмоции зашкаливают 🔥🔥🔥Анастасии благодарность за организацию,ну а в топе сегодня был наш гид Роман. Я
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
    Советую всем посетить эту экскурсию. Насладиться величием и красотой наших гор.
  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. На Домбай поездка на минивэне в минигруппе 6 человек с гидом-экскурсоводом Романом. На минивэне забирают рано утром от дома и привозят домой. Интересная экскурсия, эмоционально насыщенная, информативная о культуре народов, обычаях, истории. Экскурсовод Роман строгий и одновременно дающий возможность почувствовать себя в безопасности, т. к. дорога есть дорога. Много рассказывал, шутил. Так как выезд очень ранний, останавливались на завтрак в горах, интересный и вкусный. Угощали медом разным, чаем из трав, натуральной брынзой, айраном. Заезжали в фотозону, время для фото достаточно. Красивые места, природа отличается от природы Эльбруса, леса и горы сочетание красивейшее - как в Альпах. Поднимались на сырную гору - красивое необыкновенное место. Поднимались по канатке на гору Мусса-Ачитара - виды впечатляющие. Обедали после подъёма на первой канатке в кафе, вкусно по-домашнему. На обратном пути заезжали в Шоанинский храм, где экскурсовод поведал его историю. Удивительное красивое место! Удивительные люди, которые стараются передать это наследие, ценности новому поколению. Спасибо за информативный и эмоциональный заряд от экскурсовода Романа! Удивительно содержательный человек, дающий эмоции, защиту, силу одновременно. Сохраняйте эти качества, процветания и благо

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Перевал Гум-Баши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
  2. Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
  3. Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
  4. В ущельях спрятанный Домбай
  5. Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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