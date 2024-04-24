Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

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Перевал Гумбаши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа

Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений в одном из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии.

Экскурсия на перевал Гум-Баши и гору Шоана откроет вам великолепие кавказских гор, уникальные традиции местных жителей и
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вкус национальной кухни.

Вы увидите, как на высоте парит древний храм, и сможете насладиться целебными свойствами термальных источников.

Это путешествие станет незабываемым приключением и подарит массу ярких впечатлений, которые останутся с вами на долгие годы

5
28 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Незабываемые виды Эльбруса
  • 🏞 Уникальные горные ущелья
  • 🏛 Древний храм на вершине
  • 💦 Расслабление в термальных источниках
  • 🍽 Вкусная национальная кухня
  • 🦅 Наблюдение за дикой природой

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Кавказа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Перевал Гумбаши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гумбаши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гумбаши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа

Что можно увидеть

  • Перевал Гум-Баши
  • Гора Шоана
  • Алано-византийский храм
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Описание экскурсии

Высокогорные пейзажи Гумбаши

Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гумбаши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту. Мы проедем по лесистым ущельям двух рек, среди старейших аулов, погрузимся в атмосферу горской жизни, любуясь отвесными скалами, пасущимися на склонах овечками и парящими орлами. И, вдохновляясь красотой вокруг, поговорим о жизни горцев-карачаевцев, их обрядах и национальной кухне, блюда которой вы сможете отведать на перевале.

Парящий храм на горе Шоана

Одно из красивейших мест на нашем пути — вершина Шоана и окружающие ее скальные образования, которые напомнят вам мир из фильма «Аватар». Здесь мы отыщем сохранившийся алано-византийский храм 10 века, который будто парит над горами. Если вы достаточно бесстрашны, то сможете прогуляться над пропастью к колокольне храма по мостику. А с вершины Шоана вам откроется потрясающая панорама долины стремительной реки Кубань.

Отдохнуть в термальных источниках

После прохлады гор самое время согреться теплом природных источников! В завершение путешествия мы проведем пару часов в термальных водах комплекса «Жемчужина Кавказа». Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов. А после сможете перекусить в кафе комплекса.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед в кафе (по желанию), посещение термального комплекса — 400 руб. (в комплексе мы проведем 1 час 20 минут)
  • С собой нужно взять документы, деньги, воду в дорогу, а также купальные принадлежности (купальники, тапочки, полотенце)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1650 туристов
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я
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с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 апреля впервые начался наш роман с Кавказскими минеральными водами. Именно в этот день состоялась наша первая поездка а Кабардино-Балкарию с Дмитрием. В выбранном нами направлении шел дождь,и мы направились
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в другую сторону, вместо Карачаево-Черкессии в КБР.
Нам очень повезло! Первоклассный водитель,замечательный гид,чуткий к интересам туристам человек- все это Дмитрий. В многочасовой поездке узнали массу интересных историй,увидели самые красивые места. Благодарим за чудесную организацию нашего отдыха. Рекомендуем!!!

19 апреля впервые начался наш роман с Кавказскими минеральными водами. Именно в этот день состоялась наша
19 апреля впервые начался наш роман с Кавказскими минеральными водами. Именно в этот день состоялась наша
19 апреля впервые начался наш роман с Кавказскими минеральными водами. Именно в этот день состоялась наша
19 апреля впервые начался наш роман с Кавказскими минеральными водами. Именно в этот день состоялась наша
19 апреля впервые начался наш роман с Кавказскими минеральными водами. Именно в этот день состоялась наша
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Н
Хочу сказать, что впечатления от поездки, от увиденного, превысила наши с мужем ожидания. Нереально красивые пейзажи, панорама Кавказских гор, часовня (действующая) на горе Шоана (хотя подъем был для нас с
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мужем небольшим испытанием в силу возраста, но оно того стократно стоило), гора Кольцо, термальные источники, вкусная аутентичная кухня в кафе у подножья горы Шоаны и главное, профессионализм и обаяние самого Дмитрия. Я уважаю людей, которые любят свое дело и знаю его, Дмитрий прекрасно это совмещает, его рассказы о городах, о крае, об истории были очень интересные и познавательные, и знаете, какие -то живые, связанные не просто с датами, а с людьми, которые тут жили, с их судьбами. Но все же, самое главное, это то, что мы видим глазами, что, что остается всегда с тобой, это впечатления- Красавец Кавказ, Эльбрус. Термальные источники в Жемчужине Кавказа, прекрасное завершение этого дня, просто как заново родились (очень хорошо и комфортно все организовано). Очень рекомендую!

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Ирина
Отличная поездка. Дмитрий отлично знает край и очень интересно рассказывает. Если вы хотите много впечатлений, приятную компанию и комфортную поездку, то вам точно к Дмитрию))
Отличная поездка. Дмитрий отлично знает край и очень интересно рассказывает. Если вы хотите много впечатлений, приятную
Отличная поездка. Дмитрий отлично знает край и очень интересно рассказывает. Если вы хотите много впечатлений, приятную
Отличная поездка. Дмитрий отлично знает край и очень интересно рассказывает. Если вы хотите много впечатлений, приятную
Отличная поездка. Дмитрий отлично знает край и очень интересно рассказывает. Если вы хотите много впечатлений, приятную
Отличная поездка. Дмитрий отлично знает край и очень интересно рассказывает. Если вы хотите много впечатлений, приятную
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А
Экскурсия шикарна, от и до. Гид Дмитрий, забрал нас от дома.
Маршрут построен очень комфортно, так же были учтены все наши хотелки. Сама экскурсия была очень интересная и не перегружена сухими не интересными фактами.
Виды обалденные, просто любовь с первого взгляда. Рекомендации 100%.
Экскурсия шикарна, от и до. Гид Дмитрий, забрал нас от дома.
Экскурсия шикарна, от и до. Гид Дмитрий, забрал нас от дома.
Экскурсия шикарна, от и до. Гид Дмитрий, забрал нас от дома.
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О
Чем больше мы с мужем путешествуем, тем больше убеждаемся в предпочтении индивидуальных экскурсий перед групповыми. А поездка с Дмитрием только убедила нас в этом мнении. Я не буду петь дифирамбы
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нашему гиду, хотя он человек знающий очень много о своём регионе, его истории, экономике, геологии и т. д. Но я хотела бы остановиться на некоторых особенностях нашей поездки. Во-первых, Виктор нас забрал утром из гостиницы, а это важно. Для людей впервые посещающих город всегда проблематично добраться до какой-то фиксированной точки. Во-вторых, он снисходительно относился ко всем нашим просьбам:"а можно тут задержаться","а на ту горку залезть сфотографироваться","а цветочки понюхать" и так далее. При всём том маршрут был полностью выполнен. По этому, мы очень благодарны Дмитрию за терпение и прекрасное маленькое путешествие по горам Кавказа.

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Людмила
Экскурсия прошла великолепно! Дмитрий оказался пунктуальным человеком, приехал за нами даже раньше назначенного времени. Мы очень ценим это качество. В общении лёгок, учел все наши личные просьбы, поинтересовался целью нашей
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поездки и выполнил её на все 100%! Невероятная радость, восторг души -это то, что мы испытали! Ведь горы видели первый раз! На любой заинтересовавший нас вопрос, Дмитрий отвечал, вписывая в текст своего рассказа. Умело держал паузу, давал возможность эмоциально пережить увиденное. Улыбчив, доброжелателен! И что мы уважаем в экскурсоводе - не забивает фактами, бесконечными легендами, историями. Комфортно водит машину, без экстрима. Дмитрий - наш экскурсовод! Мы нисколько не пожалели. Спасибо!

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