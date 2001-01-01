Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

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Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа

Исследовать горные ущелья, погрузиться в традиции горцев и искупаться в термальных источниках

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Пятигорска
Отправляемся к одному из красивейших уголков Карачаево-Черкесии — с манящими горными ⛰️ ущельями, горячими источниками и сказочными видами Эльбруса! За один день мы исследуем перевал Гум-Баши, поговорим о традициях горцев, проезжая мимо самобытных аулов, доберемся до древнего храма на краю пропасти.

А вечером снимем усталость в бассейнах с термальными водами.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа

Что вас ожидает

Высокогорные пейзажи Гум-Баши
Необыкновенные панорамы Кавказских гор ⛰️ и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гум-Баши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту. Мы проедем по лесистым ущельям двух рек, среди старейших аулов, погрузимся в атмосферу горской жизни, любуясь отвесными скалами, пасущимися на склонах овечками и парящими орлами. И, вдохновляясь красотой вокруг, поговорим о жизни горцев-карачаевцев, их обрядах и национальной кухне 🥧, блюда которой вы сможете отведать на перевале.

Парящий храм на горе Шоана
Одно из красивейших мест на нашем пути — вершина Шоана и окружающие ее скальные образования, которые напомнят вам мир из фильма «Аватар». Здесь мы отыщем сохранившийся алано-византийский храм 10 века, который будто парит над горами. Если вы достаточно бесстрашны, то сможете прогуляться 👣 над пропастью к колокольне храма по мостику. А с вершины Шоана вам откроется потрясающая панорама долины стремительной реки Кубань.

Отдохнуть в термальных источниках
После прохлады гор самое время согреться теплом природных источников! В завершение путешествия мы проведем пару часов в термальных водах комплекса «Жемчужина Кавказа». Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов. А после сможете перекусить в кафе комплекса.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед в кафе (по желанию), посещение термального комплекса — 400 руб. (в комплексе мы проведем 1 час 20 минут)
  • С собой нужно взять документы, деньги, воду в дорогу, а также купальные принадлежности (купальники, тапочки, полотенце)
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.
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Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

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