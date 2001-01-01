Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Высокогорные пейзажи Гум-Баши

Необыкновенные панорамы Кавказских гор ⛰️ и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гум-Баши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту. Мы проедем по лесистым ущельям двух рек, среди старейших аулов, погрузимся в атмосферу горской жизни, любуясь отвесными скалами, пасущимися на склонах овечками и парящими орлами. И, вдохновляясь красотой вокруг, поговорим о жизни горцев-карачаевцев, их обрядах и национальной кухне 🥧, блюда которой вы сможете отведать на перевале.

Парящий храм на горе Шоана

Одно из красивейших мест на нашем пути — вершина Шоана и окружающие ее скальные образования, которые напомнят вам мир из фильма «Аватар». Здесь мы отыщем сохранившийся алано-византийский храм 10 века, который будто парит над горами. Если вы достаточно бесстрашны, то сможете прогуляться 👣 над пропастью к колокольне храма по мостику. А с вершины Шоана вам откроется потрясающая панорама долины стремительной реки Кубань.

Отдохнуть в термальных источниках

После прохлады гор самое время согреться теплом природных источников! В завершение путешествия мы проведем пару часов в термальных водах комплекса «Жемчужина Кавказа». Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов. А после сможете перекусить в кафе комплекса.

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