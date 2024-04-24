Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Кавказа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений в одном из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии.Экскурсия на перевал Гум-Баши и гору Шоана откроет вам великолепие кавказских гор, уникальные традиции местных жителей и

вкус национальной кухни. Вы увидите, как на высоте парит древний храм, и сможете насладиться целебными свойствами термальных источников. Это путешествие станет незабываемым приключением и подарит массу ярких впечатлений, которые останутся с вами на долгие годы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Высокогорные пейзажи Гумбаши

Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гумбаши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту. Мы проедем по лесистым ущельям двух рек, среди старейших аулов, погрузимся в атмосферу горской жизни, любуясь отвесными скалами, пасущимися на склонах овечками и парящими орлами. И, вдохновляясь красотой вокруг, поговорим о жизни горцев-карачаевцев, их обрядах и национальной кухне, блюда которой вы сможете отведать на перевале.

Парящий храм на горе Шоана

Одно из красивейших мест на нашем пути — вершина Шоана и окружающие ее скальные образования, которые напомнят вам мир из фильма «Аватар». Здесь мы отыщем сохранившийся алано-византийский храм 10 века, который будто парит над горами. Если вы достаточно бесстрашны, то сможете прогуляться над пропастью к колокольне храма по мостику. А с вершины Шоана вам откроется потрясающая панорама долины стремительной реки Кубань.

Отдохнуть в термальных источниках

После прохлады гор самое время согреться теплом природных источников! В завершение путешествия мы проведем пару часов в термальных водах комплекса «Жемчужина Кавказа». Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов. А после сможете перекусить в кафе комплекса.

Организационные детали