Дмитрий проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия на перевал Гум-Баши и гору Шоана откроет вам великолепие кавказских гор, уникальные традиции местных жителей и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемые виды Эльбруса
- 🏞 Уникальные горные ущелья
- 🏛 Древний храм на вершине
- 💦 Расслабление в термальных источниках
- 🍽 Вкусная национальная кухня
- 🦅 Наблюдение за дикой природой
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Перевал Гум-Баши
- Гора Шоана
- Алано-византийский храм
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Описание экскурсии
Высокогорные пейзажи Гумбаши
Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гумбаши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту. Мы проедем по лесистым ущельям двух рек, среди старейших аулов, погрузимся в атмосферу горской жизни, любуясь отвесными скалами, пасущимися на склонах овечками и парящими орлами. И, вдохновляясь красотой вокруг, поговорим о жизни горцев-карачаевцев, их обрядах и национальной кухне, блюда которой вы сможете отведать на перевале.
Парящий храм на горе Шоана
Одно из красивейших мест на нашем пути — вершина Шоана и окружающие ее скальные образования, которые напомнят вам мир из фильма «Аватар». Здесь мы отыщем сохранившийся алано-византийский храм 10 века, который будто парит над горами. Если вы достаточно бесстрашны, то сможете прогуляться над пропастью к колокольне храма по мостику. А с вершины Шоана вам откроется потрясающая панорама долины стремительной реки Кубань.
Отдохнуть в термальных источниках
После прохлады гор самое время согреться теплом природных источников! В завершение путешествия мы проведем пару часов в термальных водах комплекса «Жемчужина Кавказа». Бассейны разной температуры, хамам, сауна и гидромассаж — вы полностью расслабитесь и ощутите на себе целебную силу местных источников, полезных для иммунитета и суставов. А после сможете перекусить в кафе комплекса.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед в кафе (по желанию), посещение термального комплекса — 400 руб. (в комплексе мы проведем 1 час 20 минут)
- С собой нужно взять документы, деньги, воду в дорогу, а также купальные принадлежности (купальники, тапочки, полотенце)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Маршрут построен очень комфортно, так же были учтены все наши хотелки. Сама экскурсия была очень интересная и не перегружена сухими не интересными фактами.
Виды обалденные, просто любовь с первого взгляда. Рекомендации 100%.