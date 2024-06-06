Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке

Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...

«Небольшой, но очень живописный каскадный водопад, рядом с которым вы сможете сделать замечательные фото»