Экскурсии на водопады из Пятигорска

Найдено 96 экскурсий в категории «Водопады» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Мы полюбуемся великолепными водопадами, бурлящими летом и живописно замерзающими зимой»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Медовые водопады (в любой сезон): +500-600 руб»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Чегемские водопады и ущелье — вы оцените мощь и красоту местной природы, по желанию посетите кафе с местной кухней и попробуете балкарские блюда»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
«Здесь мы отыщем каскадные водопады, за которыми скрывается система розовых карстовых пещер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Медовые водопады и национальный обед»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Водопады и минеральные источники Джилы-Су»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«А еще мы доберемся до трех водопадов, чьи воды вытекают из ледников Эльбруса: 40-метрового мощного Султана, Эмира и Каракая-Су»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«Чегемские водопады и мекка парапланеристов»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Чегемские водопады и местная кухня»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
«Поляна нарзанов — долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«И побываете у Чегемских водопадов, к которым не зарастает тропа круглый год»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Мы проедем через самое узкое место в Чегемской теснине, где ширина между скалами не превышает 15 метров, и подберемся к знаменитым водопадам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
13 отзывов
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«Небольшой, но очень живописный каскадный водопад, рядом с которым вы сможете сделать замечательные фото»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Далее мы переедем в Карачаево-Черкесию, где в Аликоновском ущелье располагается живописный комплекс из пяти водопадов»
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300 за человека
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь Сентинским водопадом и потрясающей панорамой Главного Кавказского хребта»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
«Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Чегемские водопады — впечатляют и зимой, и летом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Манящий Эльбрус из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: У вашего места проживания
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов, по договоренности посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«А известно ущелье необыкновенным водопадным каскадом»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Начнём осмотр с так называемого Малого водопада»
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
Начало: Из Железноводска, Пятигорска
«Величественный комплекс водопадов»
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
7 000 за всё до 3 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Чегемские водопады и озеро Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона»»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Чегемская теснина и великолепие её водопадов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Через покинутые селения мы доберёмся до чудесной поляны с видом на водопад Три сестры — три параллельных потока, которые начинаются с ледника Таймази и стремятся к горе Кубус»
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000 за человека
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
«После отправимся на Медовые водопады»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Завершится наша экскурсия под шум водопадов Чегемской теснины, где мы остановимся на обед»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«высота 18 м), но очень живописных водопадов в долине реки Аликоновка»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Выйдя из автобуса на первой остановке, вы дойдёте по теснине до Чегемских водопадов — самых больших карстовых каскадов на Кавказе»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Вы посетите долину водопадов и откроете фактурные пейзажи ледяных потоков, стекающих по стенкам гигантской каменной чаши»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300 за человека
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«📸 Выезжаем к Медовым водопадам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Манящий Эльбрус из Пятигорска
    5 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    15 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
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    за несколько дней до экскурсии, находясь в Пятигорске, удалось забронировать путешествие. Быстро и по существу организатор отвечала на вопросы, все устроило. Водитель Владимир, прекрасно ориентируется на маршруте и знает лучшие локации. Необыкновенные виды, лучшие фотографии! Нам повезло с разнообразной погодой предгорья, было и солнце и туман и даже немного снега и все это в течении дня. Отличная поездка, нам понравилась, рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
    Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла великолепно - локации, тайминг,
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    информация. Эльбрус и Чегет впечатляют. Ольга во время всей экскурсии давала не только материал, но и подсказки, очень важные, когда ты первый раз в этих местах. Если будем еще здесь, за экскурсиями обязательно к ней! ❤️

    Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла
  • К
    Карина
    1 июня 2024
    Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
    Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа! Огромная благодарность за организацию экскурсии, мы очень довольны!
    Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
    Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
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    (что крайне важно на таких дорогах). Особенно отметим шикарное музыкальное сопровождение, которое Артем тщательно подбирал под каждую локацию, сопровождение в виде личного фотографа/видеографа. Организация прекрасная, с гидом максимально комфортно, программа насыщенная, виды завораживающие. Спасибо еще раз!

    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше всего понравились суслики, которых можно было кормить с рук))
    Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям большеЕздили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
    Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,
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    при облаках и при дожде. Водопады впечатляют! Спуски и подъёмы по горам завораживают. Суслики милашки! Берите с собой не солёные сухари, морковку и яблоки, заранее порезанные на небольшие кусочки, покормив животных получите массу приятных впечатлений. Наш водитель и по совместительству экскурсовод - Константин по всему маршруту рассказывал обо всех достопримечательностях. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
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