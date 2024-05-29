Трансфер в Пятигорске

Найдено 8 экскурсий в категории «Трансфер» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«(в теплое время года вместо храма) или трансфер до храма -300 руб • Билет на канатную дорогу в Домбае: 2000 руб»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
Начало: Забираем по вашему адресу
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 700 за человека
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур: Перевал Гум-Баши и Водопад Виктория - приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Минеральным Водам. Откройте для себя величие перевала Гум-Баши и красоту водопада Виктория
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
«Предлагаю вам удобную экскурсию с трансфером из аэропорта или с ж/д вокзала»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
8 200 за всё до 4 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. На Домбай поездка на минивэне в минигруппе 6 человек с гидом-экскурсоводом Романом. На минивэне забирают рано утром от дома и привозят домой. Интересная экскурсия, эмоционально насыщенная, информативная о культуре народов, обычаях, истории. Экскурсовод Роман строгий и одновременно дающий возможность почувствовать себя в безопасности, т. к. дорога есть дорога. Много рассказывал, шутил. Так как выезд очень ранний, останавливались на завтрак в горах, интересный и вкусный. Угощали медом разным, чаем из трав, натуральной брынзой, айраном. Заезжали в фотозону, время для фото достаточно. Красивые места, природа отличается от природы Эльбруса, леса и горы сочетание красивейшее - как в Альпах. Поднимались на сырную гору - красивое необыкновенное место. Поднимались по канатке на гору Мусса-Ачитара - виды впечатляющие. Обедали после подъёма на первой канатке в кафе, вкусно по-домашнему. На обратном пути заезжали в Шоанинский храм, где экскурсовод поведал его историю. Удивительное красивое место! Удивительные люди, которые стараются передать это наследие, ценности новому поколению. Спасибо за информативный и эмоциональный заряд от экскурсовода Романа! Удивительно содержательный человек, дающий эмоции, защиту, силу одновременно. Сохраняйте эти качества, процветания и благо

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    Поездка была очень позитивной, насыщенной по впечатлениям. Гид - Мурат - был аниматнлен и прелупредителен. Группа подобралась чисто женская, к
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    окончанию поезки мы все очень тепло расставались. Немного подкачала вначале организация тура (пришлось самой звонить и выяснять причину, почему с нами не связывается никто), но потом организатор тура все исправил и в дальнейшем проблем не было. Гид - хороший водитель, человек с хорошим чувством юмора и патриот своей малой родины. Много узнали интересного о карачаевцах. Спасибо ему.

  • Е
    Екатерина
    23 декабря 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
  • А
    Анна
    9 февраля 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем! Профессионализм гида оцениваю на все 100%, уровень
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    знаний сопоставим с высотой Эльбруса:)) Начиная со встречи в аэропорту, все дни, проводы в аэропорт, всё прошло отлично. Информация на экскурсиях преподнесена разносторонняя, хорошее знание истории, лингвистики и словообразования, географии и горообразования, развития городов КМВ, традиций Кавказа, истории возникновения народов Кавказа, современных моментов. Рассказы об интересных событиях из жизни Лермонтова; умение включить в беседу, умение рассматривать разные взгляды на те или иные события. В свободный от экскурсий день мы даже скучали по гиду Кириллу:)) Желаем ему по-больше туристов и собственных путешествий!

    Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма креативная погода - выпал
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    снег, ледяной дождь и туман. Поэтому мы посмотрели на восхитительно заснеженный монастырь, готично обледеневший некрополь в сумерках и уже затемно поднялись на Машук, где бушевала снежная буря. Канатная дорога была вся облеплена снегом, а вышка напоминала антарктическую полярную станцию. Я не шучу. Впечатлений масса. Хороших, конечно. При всем этом природном катаклизме у экскурсовода хорошая машина и водит он хорошо.

    Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Трансфер»

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  1. Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
  2. Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
  3. Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
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  5. Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Трансфер" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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