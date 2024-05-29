1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«(в теплое время года вместо храма) или трансфер до храма -300 руб • Билет на канатную дорогу в Домбае: 2000 руб»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
Начало: Забираем по вашему адресу
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
С комфортом добраться до города, посетить парк «Цветник» и пройти по лермонтовским местам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур: Перевал Гум-Баши и Водопад Виктория - приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Минеральным Водам. Откройте для себя величие перевала Гум-Баши и красоту водопада Виктория
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
«Предлагаю вам удобную экскурсию с трансфером из аэропорта или с ж/д вокзала»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
- ООксана29 мая 2024Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом.
- ЕЕлена28 мая 2024Поездка была очень позитивной, насыщенной по впечатлениям. Гид - Мурат - был аниматнлен и прелупредителен. Группа подобралась чисто женская, к
- ЕЕкатерина23 декабря 2023Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
- ААнна9 февраля 2023Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем! Профессионализм гида оцениваю на все 100%, уровень
- ААнастасия7 февраля 2023Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма креативная погода - выпал
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
- Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
- Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
- Взгляните на Кавказ с высоты: джип-тур по горам для настоящих авантюристов
- Из аэропорта в Пятигорск: трансфер + экскурсия
- Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Трансфер" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Трансфер», 274 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август