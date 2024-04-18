Вас ждет путешествие по самым живописным уголкам Кабардино-Балкарии с групповым Джип-Туром
Представляем вашему вниманию уникальный Джип-Тур по Кабардино-Балкарии, который откроет перед вами великолепие Былымского озера, загадочные панорамы перевала Актопрак и водопады Чегемского ущелья. Эта экскурсия - настоящее приключение для любителей природы и культурного наследия.
Вас ожидает не только знакомство с неповторимыми пейзажами, но и возможность отведать блюда национальной кухни в атмосферном кафе, расположенном прямо в скале.
Насладитесь вкусом традиционного шашлыка и хычинов, и позвольте этому путешествию оставить яркие воспоминания в вашей памяти.
Мы заботимся о комфорте каждого участника, поэтому рекомендуем одеться по погоде и взять удобную обувь для прогулок.
Продолжительность тура составляет 10-12 часов, начало в ранние утренние часы, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу приключения и насладиться красотой рассвета среди горных вершин
Вас ожидает не только знакомство с неповторимыми пейзажами, но и возможность отведать блюда национальной кухни в атмосферном кафе, расположенном прямо в скале.
Насладитесь вкусом традиционного шашлыка и хычинов, и позвольте этому путешествию оставить яркие воспоминания в вашей памяти.
Мы заботимся о комфорте каждого участника, поэтому рекомендуем одеться по погоде и взять удобную обувь для прогулок.
Продолжительность тура составляет 10-12 часов, начало в ранние утренние часы, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу приключения и насладиться красотой рассвета среди горных вершин
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Мы посетим такие локации:
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Кафе в скале
Описание
Что вас ожидает: Волшебство природы и исторических сокровищ Ваше путешествие обещает быть захватывающим и запоминающимся! Мы начнем наше приключение, направляясь к великолепному Былымскому озеру, где нас ждут скальные выступы, идеальные места для создания памятных фотографий. Открыв перед собой красоту озера, мы наберем высоту и отправимся на перевал Актопрак. Этот древний перевал свидетель вековых обменов между Чегемским и Баксанским ущельями, а его завораживающие виды укажут на величие природы. Далее наш маршрут приведет нас через живописное Чегемское ущелье, где нас ждут водопады и удивительные скалы. Восхитительные высоченные скалы, из которых словно вытекает вода, поразят своей красотой. Мы прогуляемся вдоль скал, наслаждаясь видами и посетим смотровую площадку, чтобы полюбоваться всем великолепием окружающей природы. В этом уникальном месте, вы сможете не только прокатиться на лошади и сфотографироваться с верблюдом, но и насладиться кулинарными изысками в колоритном кафе в скале. Вкуснейший шашлык из карачаевской барашки и свежие хычины обязательно порадуют ваш вкус. Сытые и довольные, мы завершим наше захватывающее путешествие и вернемся к домашнему очагу, но воспоминания об этой незабываемой экскурсии останутся с нами навсегда. Благодарим вас за участие в этом приключении, и мы надеемся, что каждая минута этой поездки будет наполнена радостью, восторгом и впечатлениями! Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Маршрут рассчитан на 10-12 часов.
- Выезд из Нальчика ~ 06:00-07:00 утра.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы посетим такие локации:
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Кафе в скале
Что включено
- Трансфер
- Работа водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание по маршруту
- Сувениры
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- После бронирования свяжитесь с организатором в личных сообщениях
- Для уточнения времени и места выезда. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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