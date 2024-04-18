Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Маршрут рассчитан на 10-12 часов.

Выезд из Нальчика ~ 06:00-07:00 утра.

Что вас ожидает: Волшебство природы и исторических сокровищ Ваше путешествие обещает быть захватывающим и запоминающимся! Мы начнем наше приключение, направляясь к великолепному Былымскому озеру, где нас ждут скальные выступы, идеальные места для создания памятных фотографий. Открыв перед собой красоту озера, мы наберем высоту и отправимся на перевал Актопрак. Этот древний перевал свидетель вековых обменов между Чегемским и Баксанским ущельями, а его завораживающие виды укажут на величие природы. Далее наш маршрут приведет нас через живописное Чегемское ущелье, где нас ждут водопады и удивительные скалы. Восхитительные высоченные скалы, из которых словно вытекает вода, поразят своей красотой. Мы прогуляемся вдоль скал, наслаждаясь видами и посетим смотровую площадку, чтобы полюбоваться всем великолепием окружающей природы. В этом уникальном месте, вы сможете не только прокатиться на лошади и сфотографироваться с верблюдом, но и насладиться кулинарными изысками в колоритном кафе в скале. Вкуснейший шашлык из карачаевской барашки и свежие хычины обязательно порадуют ваш вкус. Сытые и довольные, мы завершим наше захватывающее путешествие и вернемся к домашнему очагу, но воспоминания об этой незабываемой экскурсии останутся с нами навсегда. Благодарим вас за участие в этом приключении, и мы надеемся, что каждая минута этой поездки будет наполнена радостью, восторгом и впечатлениями! Важная информация: