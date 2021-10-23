Спасибо огромное Алексею за отлично организованную экскурсию исходя из наших пожеланий/предпочтений! Он спокойно, интеллигентно и интересно рассказывает, делая акцент на том, что интересно путешественникам. Отдельно отмечу очень комфортное вождение, с учетом особенностей дороги/рельефа - и да, меня на серпантине совершенно не укачало (хотя склонность есть). И в целом Алексей очень грамотно и взвешенно подходит к вопросам безопасности, в тч на пеших отрезках, что важно в горах.

Мы путешествовали спокойно, без суеты - при этом все, что хотели, успели. Алексей организовывал остановки в местах и предлагал маршруты, подходящие именно под наши запросы, дал нам возможность "потренировать себя" и насладиться прекрасными видами на пеших частях, посоветовал места, где можно быстро и вкусно перекусить (у нас было пожелание "не ждать 2 часа приготовления, а взять что-нибудь быстрое/сытное для перекуса с собой").

В целом это было великолепное, запоминающееся путешествие, шикарные виды - Алексей, спасибо еще раз за организацию, комфорт в поездке, безопасность, учет наших пожеланий, ответы на наши многочисленные вопросы -- нам очень повезло, что мы поехали с таким любезным, спокойным, профессиональным и интересным гидом и собеседником.

Желаем удачи и хороших путешественников!