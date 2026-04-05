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ноги, бегать за группой он не может. Да что говорить, вообще больше 100 метров пройти - уже проблема. Поэтому, индивидуальная экскурсия на машине с водителем-гидом, который заботливо подвозил нас максимально близко к объектам просмотра и мог предложить более удобные локации, а также подождать столько, сколько нам требовалось времени для осмотра достопримечательностей, - для нас оказалось очень удачным выбором.



Алексей, водитель-гид был к нам очень внимателен. Кроме того, как мне показалось, его конёк - история кавказского региона с древнейших времен до настоящего времени. Рассказывал он много, захватывающе и интересно, при этом не отвлекаясь от дороги.



Дорога в горах Кавказа во многих местах довольно сложная, серпантинная. Однако Алексей вёл автомобиль с предельной осторожностью.



Виды, которые нам открывались за каждым новым поворотом, просто потрясающие! В некоторых местах, где мы останавливались для осмотра просто дух захватывало и от красоты природы, и от адреналина (перепады высоты здесь нереальные, даже глядя на свои фото, вспоминаешь эти ощущения). Пройтись по краю пропости, заглянуть в ущелье и посидеть на краю скалы - незабываемые впечатления. Природа здесь просто удивительная! Кстати, максимальная высота, на которой мы побывали в этой экскурсии - примерно 2000 метров над уровнем моря.



По нашему желанию Алексей сделал нам остановку на обед в Эльтюбю, недалеко от "города мёртвых". Душевная атмосфера, прекрасная кухня в окружении красивейших пейзажей и исторических памятников.



Экскурсия нам очень понравилась! Море положительных эмоций и впечатлений и, конечно, сотни красивейших фото вам гарантированы!