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Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию

Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Кабардино-Балкарии.

Вы проедете по высокогорному перевалу Актопрак, увидите древние склепы в Эльтюбю, могучие Чегемские водопады и ущелье. Также посетите озеро Гижгит, где узнаете историю Былымского
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сражения и полюбуетесь бирюзовой водой. В ходе экскурсии гид расскажет о культуре и быте местных жителей, а также о флоре и фауне региона.

Путешествие проходит на комфортабельном пикапе Volkswagen Amarok, маршрут можно корректировать по вашему желанию. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

4.9
84 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌄 Живописные виды
  • 📜 Интересные истории и легенды
  • 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
  • 🌿 Знакомство с флорой и фауной региона

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для поездки в Кабардино-Балкарию - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться красотой природы в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, когда температура ещё приятная, но уже меньше туристов. В другие месяцы поездка возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию

Что можно увидеть

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • «Город мертвых» Эльтюбю
  • Чегемские водопады и ущелье

Описание экскурсии

Балкарские природа, история и легенды

Вы увидите знаковые места одного из самых интересных регионов страны. В программе поездки:

  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами.
  • Перевал Актопрак — вы насладитесь фантастическими видами горных вершин и подышите свежим воздухом.
  • «Город мертвых» Эльтюбю — я покажу вам средневековый некрополь и фрагменты стоянки древнего человека.
  • Чегемские водопады и ущелье — вы оцените мощь и красоту местной природы, по желанию посетите кафе с местной кухней и попробуете балкарские блюда.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном пикапе Volkswagen Amarok
  • По желанию маршрут можно корректировать
  • По запросу я могу организовать поездку для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Сопровождать вас буду я или другой водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
2
3
2
1
1
Надежда
Мы путешествовали с двумя детьми, экскурсия прошла на ура! Алексей - интересный рассказчик. Очень рекомендую экскурсию по Кабардино-Болкарии.
Мы путешествовали с двумя детьми, экскурсия прошла на ура! Алексей - интересный рассказчик. Очень рекомендую экскурсию по Кабардино-Болкарии.
Мы путешествовали с двумя детьми, экскурсия прошла на ура! Алексей - интересный рассказчик. Очень рекомендую экскурсию по Кабардино-Болкарии.
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М
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты природы, рассказал много историй, легенд; заботился о безопасности и удобстве каждого гостя (группа была из 4 человек), советовал где можно попробовать местную национальную кухню. Мы остались очень довольны от поездки, будем рекомендовать друзьям. А с Александром хотим ещё раз совершить экскурсию на Джилы-Су.
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты
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Татьяна
Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную экскурсию и даже дешевле можно было купить на месте, но… у моего мужа больные
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ноги, бегать за группой он не может. Да что говорить, вообще больше 100 метров пройти - уже проблема. Поэтому, индивидуальная экскурсия на машине с водителем-гидом, который заботливо подвозил нас максимально близко к объектам просмотра и мог предложить более удобные локации, а также подождать столько, сколько нам требовалось времени для осмотра достопримечательностей, - для нас оказалось очень удачным выбором.

Алексей, водитель-гид был к нам очень внимателен. Кроме того, как мне показалось, его конёк - история кавказского региона с древнейших времен до настоящего времени. Рассказывал он много, захватывающе и интересно, при этом не отвлекаясь от дороги.

Дорога в горах Кавказа во многих местах довольно сложная, серпантинная. Однако Алексей вёл автомобиль с предельной осторожностью.

Виды, которые нам открывались за каждым новым поворотом, просто потрясающие! В некоторых местах, где мы останавливались для осмотра просто дух захватывало и от красоты природы, и от адреналина (перепады высоты здесь нереальные, даже глядя на свои фото, вспоминаешь эти ощущения). Пройтись по краю пропости, заглянуть в ущелье и посидеть на краю скалы - незабываемые впечатления. Природа здесь просто удивительная! Кстати, максимальная высота, на которой мы побывали в этой экскурсии - примерно 2000 метров над уровнем моря.

По нашему желанию Алексей сделал нам остановку на обед в Эльтюбю, недалеко от "города мёртвых". Душевная атмосфера, прекрасная кухня в окружении красивейших пейзажей и исторических памятников.

Экскурсия нам очень понравилась! Море положительных эмоций и впечатлений и, конечно, сотни красивейших фото вам гарантированы!

Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную
Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную
Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную
Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную
Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную
Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную
Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную
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Е
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые места и все это вместе с приятной беседой и рассказом. Дважды останавливались перекусить в местных кафе - все было вкусно. Остались очень довольны поездкой.
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые
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Виктория
Сложно оценить по достоинству экскурсию, которую должен был провести один гид, а по факту провёл другой.
Начитались отзывов об Алексее. Люди ему прямо оды пишут. Ожидали, что именно он и проведёт
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экскурсию, но вечером он сообщил о неисправности авто, и что к нам приедет Елена.
Мы ездили семьёй: муж, жена и двое детей.
Что сказать по самой экскурсии-ёмко, вождение автомобиля на отлично, приятна в общении, деток всю дорогу подкармливала яблочками, ко всем локациям привезла, в кафешку для дегустации хычинов свозила.
В машине по факту экскурсию мог слышать только муж. Остальные члены семьи, сидевшие на заднем сидении, от гула и (местами) тряски ничего не слышали. Елена по факту вопросов тоже не слышала (в машине), в какой-то момент мы с детишками смирились и дружно хрустели яблочками, которыми Елена нас любезно снабжала.
В целом всё хорошо.
Но… я ожидала, что речь будет журчать, а мы ей наслаждаться, по факту этого не случилось.

Сложно оценить по достоинству экскурсию, которую должен был провести один гид, а по факту провёл другой.
Сложно оценить по достоинству экскурсию, которую должен был провести один гид, а по факту провёл другой.
Сложно оценить по достоинству экскурсию, которую должен был провести один гид, а по факту провёл другой.
Сложно оценить по достоинству экскурсию, которую должен был провести один гид, а по факту провёл другой.
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VERSEN
Это путешествие подойдёт тем, кто никуда не спешит, не пытается впихнуть в один день множество локаций, а просто расслабится и под интересный и познавательный рассказ гида будет созерцать окружающие впечатляющие
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пейзажи. Вместе с тем, мы увидели всё что запланировали и было обозначено в описании к мероприятию. Комфортное вождение, приятный голос гида, спокойствие, невозмутимость, забота вот что будет сопровождать вас на маршруте. Однозначный рекомендасьён!

Это путешествие подойдёт тем, кто никуда не спешит, не пытается впихнуть в один день множество локаций,
Это путешествие подойдёт тем, кто никуда не спешит, не пытается впихнуть в один день множество локаций,
Это путешествие подойдёт тем, кто никуда не спешит, не пытается впихнуть в один день множество локаций,
Это путешествие подойдёт тем, кто никуда не спешит, не пытается впихнуть в один день множество локаций,
Это путешествие подойдёт тем, кто никуда не спешит, не пытается впихнуть в один день множество локаций,
Вам был полезен этот отзыв?

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