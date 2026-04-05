Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Кабардино-Балкарии.
Вы проедете по высокогорному перевалу Актопрак, увидите древние склепы в Эльтюбю, могучие Чегемские водопады и ущелье. Также посетите озеро Гижгит, где узнаете историю Былымского
Вы проедете по высокогорному перевалу Актопрак, увидите древние склепы в Эльтюбю, могучие Чегемские водопады и ущелье. Также посетите озеро Гижгит, где узнаете историю Былымского
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌄 Живописные виды
- 📜 Интересные истории и легенды
- 🍽️ Возможность попробовать местную кухню
- 🌿 Знакомство с флорой и фауной региона
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Кабардино-Балкарию - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться красотой природы в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, когда температура ещё приятная, но уже меньше туристов. В другие месяцы поездка возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- «Город мертвых» Эльтюбю
- Чегемские водопады и ущелье
Описание экскурсии
Балкарские природа, история и легенды
Вы увидите знаковые места одного из самых интересных регионов страны. В программе поездки:
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами.
- Перевал Актопрак — вы насладитесь фантастическими видами горных вершин и подышите свежим воздухом.
- «Город мертвых» Эльтюбю — я покажу вам средневековый некрополь и фрагменты стоянки древнего человека.
- Чегемские водопады и ущелье — вы оцените мощь и красоту местной природы, по желанию посетите кафе с местной кухней и попробуете балкарские блюда.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном пикапе Volkswagen Amarok
- По желанию маршрут можно корректировать
- По запросу я могу организовать поездку для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Сопровождать вас буду я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы путешествовали с двумя детьми, экскурсия прошла на ура! Алексей - интересный рассказчик. Очень рекомендую экскурсию по Кабардино-Болкарии.
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М
Экскурсия превзошла все ожидания! Чудесный, знающий историю, влюблённый в свой край экскурсовод-гид Александр показал все красоты природы, рассказал много историй, легенд; заботился о безопасности и удобстве каждого гостя (группа была из 4 человек), советовал где можно попробовать местную национальную кухню. Мы остались очень довольны от поездки, будем рекомендовать друзьям. А с Александром хотим ещё раз совершить экскурсию на Джилы-Су.
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Экскурсию "Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию" заказали на двоих из Москвы на Трипстере. Да, подобную экскурсию и даже дешевле можно было купить на месте, но… у моего мужа больные
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Е
Спасибо большое Алексею за организацию, а гиду Владимиру за прекрасно проведенное время! Очень интересный маршрут, красивые места и все это вместе с приятной беседой и рассказом. Дважды останавливались перекусить в местных кафе - все было вкусно. Остались очень довольны поездкой.
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Сложно оценить по достоинству экскурсию, которую должен был провести один гид, а по факту провёл другой.
Начитались отзывов об Алексее. Люди ему прямо оды пишут. Ожидали, что именно он и проведёт
Начитались отзывов об Алексее. Люди ему прямо оды пишут. Ожидали, что именно он и проведёт
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Это путешествие подойдёт тем, кто никуда не спешит, не пытается впихнуть в один день множество локаций, а просто расслабится и под интересный и познавательный рассказ гида будет созерцать окружающие впечатляющие
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