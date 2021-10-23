Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, «город мертвых» и Чегемские водопады на внедорожнике

5
7 отзывов
Приглашаю исследовать живописную, загадочную и дружелюбную Кабардино-Балкарию! Вы проедете по высокогорному перевалу, увидите древние склепы, могучие ущелья и водопады.

А я расскажу о культуре и быте жителей местных селений, о растениях и животных, которых можно здесь встретить.
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!
Из Пятигорска — в таинственную Кабардино-Балкарию!

Что вас ожидает

Балкарские природа, история и легенды

Вы увидите знаковые места одного из самых интересных регионов страны. В программе экскурсии:

  • Озеро Гижгит — вы раскроете историю Былымского сражения, услышите о происхождении озера, полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами. А еще я расскажу о расположенном неподалеку Баксанском ущелье и загадочной пещере в Заюково.
  • Перевал Актопрак — вы насладитесь фантастическими видами горных вершин, подышите свежим воздухом и узнаете много интересного о местной флоре и фауне.
  • «Город мертвых» Эльтюбю — я покажу вам средневековый некрополь и фрагменты стоянки древнего человека и поделюсь связанными с ними легендами.
  • Чегемские водопады и ущелье — вы оцените мощь и красоту местной природы, по желанию посетите кафе с местной кухней и попробуете балкарские блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном пикапе Volkswagen Amarok
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, я провожу экскурсии по всему Северному Кавказу. С радостью поделюсь накопленными знаниями о культуре и истории нашего живописного региона. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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7 реальных отзывов от туристов

И
23 окт 2021
Экскурсия получилась великолепная! Алексей прекрасный гид, экскурсовод и водитель. Интересные исторические факты, легенды, много информации узнали. Алексей помог скорректировать маршрут, заехали в дополнительные места. Рекомендую!
Владимир
23 окт 2021
Всё очень понравилось, Алексей замечательный Гид, и что очень важно в горах, отличный водитель - и провезёт, и расскажет, и покажет, а самое важно, что и вывезет обратно. Очень рекомендую и Алексея и этот тур. Замечательные места и отличный виды по пути.
И да, за амарок отдельный плюсик 🤗
М
16 окт 2021
Спасибо огромное Алексею за отлично организованную экскурсию исходя из наших пожеланий/предпочтений! Он спокойно, интеллигентно и интересно рассказывает, делая акцент на том, что интересно путешественникам. Отдельно отмечу очень комфортное вождение, с учетом особенностей дороги/рельефа - и да, меня на серпантине совершенно не укачало (хотя склонность есть). И в целом Алексей очень грамотно и взвешенно подходит к вопросам безопасности, в тч на пеших отрезках, что важно в горах.
Мы путешествовали спокойно, без суеты - при этом все, что хотели, успели. Алексей организовывал остановки в местах и предлагал маршруты, подходящие именно под наши запросы, дал нам возможность "потренировать себя" и насладиться прекрасными видами на пеших частях, посоветовал места, где можно быстро и вкусно перекусить (у нас было пожелание "не ждать 2 часа приготовления, а взять что-нибудь быстрое/сытное для перекуса с собой").
В целом это было великолепное, запоминающееся путешествие, шикарные виды - Алексей, спасибо еще раз за организацию, комфорт в поездке, безопасность, учет наших пожеланий, ответы на наши многочисленные вопросы -- нам очень повезло, что мы поехали с таким любезным, спокойным, профессиональным и интересным гидом и собеседником.
Желаем удачи и хороших путешественников!
Д
24 сен 2021
Очень интересный маршрут. Замечательные виды. Достаточное количество и отличная подача информации. Только позитивные впечатления. Огромное спасибо Алексею. Рекомендую, не пожалеете
С
2 сен 2021
Николай увлекательно рассказывал, стремился показать красоту своего края, был заинтересован в том, чтобы туристы увидели самые интересные места. Был внимателен к запросам туристов. Спасибо Николаю за экскурсию!
А
12 авг 2021
Приехали с родителями из Дагестана.
За короткое время хотели посмотреть как можно больше. Взяли эту экскурсию, хоть и думали, что горами нас не удивить.

Спойлер: ошибались.

Мы в восторге! Отличная программа: за один день столько всего посмотрели. Впечатлений море. Непередаваемые ощущения.

Поездка по прекрасной Балкарии в комфортном автомобиле, интересные истории и легенды, горы с невероятными видами. Мы рады, что познакомились с Кабардино-Балкарией именно в компании Алексея. Спасибо ему огромное!
Н
9 авг 2021
Отличная эксурсия по красивейшим местам Кабардино-Балкарии. Потрясающие локации.
Хочется особо отметить профессионализм гида Алексея, как водителя. Спокойная манера вождения, соблюдение правил дорожного движения и надёжный комфортабельный внедорожник с холодильником- залог безопасной поездки в горы.
Остались очень довольны поездкой, спасибо!

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