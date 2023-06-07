Знаменитые Чегемские водопады находятся в одном из красивейших ущелий Кавказа. В XX веке его воспел выдающийся балкарский поэт К. Кулиев, восхищался красотой Чегемского ущелья. Известный лермонтовед И. Андронников писал: «Я бывал в Чегемском ущелье, оно прекрасно! И пусть на меня не обижаются другие Кавказские ущелья, красивее Чегемского вряд ли сыскать». Не обошли вниманием этот дивный уголок и кинематографисты. В Чегемском ущелье снимался знаменитый фильм «Земля Санникова».

За селением Хушто-Сырт, по программе нашей экскурсии, начинается пешеходная прогулка. Высокие и величественные, уходящие ввысь стены ущелья украшены деревьями и кустарниками. И вот водопады. Ручьи на черно-зеленых скалах вертикально обрываются к реке. Эти водопады называются “Слезы Таужан”. Почему красавица Таужан так долго, горько плачет? Об этом вам расскажет экскурсовод. Дальше наш путь лежит в Черекское ущелье, удивительное по своей красоте.

Дорога в Черекскую теснину проходит по крутому затяжному серпантину и тоннелю. На глазах туристов вырастают гигантские горы, а река уходит стремительно вниз. И вот вы оказываетесь на 400-500 метров над рекой. Вдаль уходят горы Главного Кавказского хребта, а где-то внизу змейкой вьется река Черек Балкарский. От увиденного просто захватывает дух!

Живописное селение Верхняя Балкария — некогда одно из крупнейших балкарских поселений. Сейчас интерес для туристов представляют останки сторожевых башен – башни Абаевых и башни Амирхана.

Голубое озеро – Жемчужина Черекского ущелья. При площади 2.6 га, его глубина 258 метров, но главная загадка озера – это нескончаемый поток (70 млн. литров воды в сутки), который выходит из озера, при том, что в само озеро не впадает ни один ручеек. Голубое озеро холодное, температура воды круглый год + 9.7 градусов.

На обратном пути можно окунуться в целебные горячие источники возле села Аушигер, температура воды почти +50 градусов.