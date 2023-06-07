Экскурсия в Верхнюю Балкарию

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям). Возьмите с собой: купальник, полотенце, тапочки, тёплые вещи и удобную обувь. А также наличные деньги для оплаты дополнительных расходов.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию
Экскурсия в Верхнюю Балкарию
Экскурсия в Верхнюю Балкарию
Экскурсия в Верхнюю Балкарию

Что вас ожидает:

  • Чегемские водопады
  • Черекское ущелье
  • Голубое озеро
  • Селение Верхняя Балкария
  • Горячий источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Знаменитые Чегемские водопады находятся в одном из красивейших ущелий Кавказа. В XX веке его воспел выдающийся балкарский поэт К. Кулиев, восхищался красотой Чегемского ущелья. Известный лермонтовед И. Андронников писал: «Я бывал в Чегемском ущелье, оно прекрасно! И пусть на меня не обижаются другие Кавказские ущелья, красивее Чегемского вряд ли сыскать». Не обошли вниманием этот дивный уголок и кинематографисты. В Чегемском ущелье снимался знаменитый фильм «Земля Санникова».

За селением Хушто-Сырт, по программе нашей экскурсии, начинается пешеходная прогулка. Высокие и величественные, уходящие ввысь стены ущелья украшены деревьями и кустарниками. И вот водопады. Ручьи на черно-зеленых скалах вертикально обрываются к реке. Эти водопады называются “Слезы Таужан”. Почему красавица Таужан так долго, горько плачет? Об этом вам расскажет экскурсовод. Дальше наш путь лежит в Черекское ущелье, удивительное по своей красоте.

Дорога в Черекскую теснину проходит по крутому затяжному серпантину и тоннелю. На глазах туристов вырастают гигантские горы, а река уходит стремительно вниз. И вот вы оказываетесь на 400-500 метров над рекой. Вдаль уходят горы Главного Кавказского хребта, а где-то внизу змейкой вьется река Черек Балкарский. От увиденного просто захватывает дух!

Живописное селение Верхняя Балкария — некогда одно из крупнейших балкарских поселений. Сейчас интерес для туристов представляют останки сторожевых башен – башни Абаевых и башни Амирхана.

Голубое озеро – Жемчужина Черекского ущелья. При площади 2.6 га, его глубина 258 метров, но главная загадка озера – это нескончаемый поток (70 млн. литров воды в сутки), который выходит из озера, при том, что в само озеро не впадает ни один ручеек. Голубое озеро холодное, температура воды круглый год + 9.7 градусов.

На обратном пути можно окунуться в целебные горячие источники возле села Аушигер, температура воды почти +50 градусов.

Программа

  • Начало экскурсии в 6:50.
  • Чегемское ущелье — прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам.
  • Поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень) (~400-500 руб.), форель (~350-500 руб.), хычины (~150-200 руб.), шурпа (~250-400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
  • Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
  • Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
  • Черекская теснина — прогулка к смотровой площадке по древней горной дороге.
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
  • Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
  • Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 200 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 06:50
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день
История и культура

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