Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе

Добро пожаловать на Кавказ. Мы отправляемся в однодневное путешествие по Кавказским горам. Внедорожник - наш друг

Добро пожаловать на Кавказ. Мы отправляемся в однодневное путешествие по Кавказским горам. Внедорожник — наш друг и помощник во время экскурсии. Так мы сможем увидеть больше чудесных мест, спрятанных среди гор. Мы посетим самое известное место Кабардино-Балкарии — Чегемские водопады.

Также мы прогуляемся по аулу Эль-Тюбю, рассмотрим в деталях Баксанское ущелье и насладимся видами на горное озеро Гижгит. Экскурсия проводится в мини-группе — только для вас и ваших друзей.
Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе
Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе
Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе
Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе
Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе
Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе
Верхняя Балкария + Язык дракона + Голубые озёра в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Верхняя Балкария
  • Черекская теснина
  • «Язык дракона»
  • Башня Амирхановых
  • Башня Абаевых
  • Селение и крепость Зылги
  • Голубые озёра
Верхняя Балкария + Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Верхняя Балкария – горное царство. Здесь сохранились средневековые родовые башни, наскальные крепости и развалины старых аулов. Мы побываем с Вами в невероятной красоты Черекской теснине и посетим знаменитые Голыбые озера и даже заберемся на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам!

Черекская теснина

Черекское ущелье привлекает туристов невероятной красотой видов, открывающихся со смотровой площадки на величественную красоту кавказской природы!
В Черекской теснине два тоннеля. Один длинный, другой короткий. Они совмещены между собой перемычкой, по краю проложена пешеходная тропа.
Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться - огромное удовольствие!

Скальный выступ «Язык дракона»

Скальный выступ «Язык дракона» (также называют «Язык тролля») с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности - одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!

Башни и древние поселения Верхней Балкарии

  • Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек Кабардино-Балкарии. Она находится на окраине покинутого селения Шканты. С XVII века башня стоит на гигантском валуне высотой более пяти метров. С площадки у ее подножия открывается вид на старинные аулы.
  • Башня Абаевых («Абай-Кала») - находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Она относится к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати.
  • Селение и крепость Зылги - древнее поселение. Зылгы интересно своей историей, связанной со всей Балкарией, тем более, что над селением располагается система оборонительных укреплений, датируемых X-XI веками и разрушенными в XIV веке войсками Тамерлана, а также несколько курганов и средневековых могильников.

Фотолокация"Качеля"

Пока нам готовят вкусный обед, есть время покататься на качеле с незабываемым видом на всю долину!

Голубые озёра

Голубые озера – это группа из пяти карстовых водоемов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих.
Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.
Водоемы очень древние, сколько им лет — достоверных сведений нет. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера, являющегося самым глубоким карстовым озером на территории России (и вторым по глубине в мире), были обнаружены древние окаменевшие организмы - некоторым экземплярам насчитывается не менее 180 млн. лет.

Термальные источники

В конце насыщенного впечатлениями дня мы заедем на термальные источники, возьмите с собой купальные принадлежности.

Важно знать

  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой;
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике;
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован;
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт / свидетельство о рождении);
  • Дополнительные опции*;

*Дополнительные опции*

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
  • Стоимость индивидуального тура — 21 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур в мини-группе до 6-8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: к Вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Удобная одежда и обувь.
  • Паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

👥Групповые🚶Пешеходные🛣Джиппинг🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеГоры🏆Активный отдых🏡Выездные🍤Гастрономические☀️На весь деньГолубые озера🗽ДостопримечательностиВерхняя БалкарияЭкскурсии по КавказуТермальные источники

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
11 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Михаил
5
3 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам
Сегодня
Завтра
4 июня
4 000 за 1 человека
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Кирилл
4.8
4 отзыва
Секретный Кавказ: на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Открыть нетуристические уголки Кабардино-Балкарии и побывать в аутентичном горном селении
Сегодня
Завтра
4 июня
12 500 за 1-4 чел.
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.5
118 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
На нашей экскурсии всего за день вы посетите два самых живописных ущелья на Северном Кавказе
Завтра
4 июня
5 июня
1 900 за 1 человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Виктор
5
8 отзывов
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария
Немногие знают, что в Верхней Балкарии есть скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля
Сегодня
Завтра
4 июня
3 500 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
12 часов
Мини-группа
Константин
4.9
15 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
В Приэльбрусье мы отправимся через невероятно живописные места: Кавказские горы, Баксанское ущелье, селение Азау
Сегодня
Завтра
4 июня
от 35003 150 за 1 человека
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
8 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Георгий
5
1 отзыв
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На комфортном внедорожнике мы с вами отправимся в горы, к знаменитому плато Бермамыт
14 000 за 1-4 чел.
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Кирилл
4.9
13 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
4 июня
5 июня
6 июня
12 500 за 1-4 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озера, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
4 июня
от 14 500 за 1-5 чел.
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Вадим
4.9
21 отзыв
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
1 июля
2 июля
3 июля
от 10 500 за 1-2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
5
22 отзыва
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
23 июня
24 июня
25 июня
от 13 000 за 1-3 чел.
Дуккинские озёра из Пятигорска
14 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Виталий
Нет отзывов
Дуккинские озёра из Пятигорска
Дуккинские озера - это группа живописных озёр, расположенных
4 июня
11 июня
18 июня
4 000 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Валентин
4.9
18 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
15 июня
29 июня
30 июня
от 10 400 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🧭
ТАМ