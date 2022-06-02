Верхняя Балкария + Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска

Верхняя Балкария – горное царство. Здесь сохранились средневековые родовые башни, наскальные крепости и развалины старых аулов. Мы побываем с Вами в невероятной красоты Черекской теснине и посетим знаменитые Голыбые озера и даже заберемся на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам!

Черекская теснина

Черекское ущелье привлекает туристов невероятной красотой видов, открывающихся со смотровой площадки на величественную красоту кавказской природы!

В Черекской теснине два тоннеля. Один длинный, другой короткий. Они совмещены между собой перемычкой, по краю проложена пешеходная тропа.

Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться - огромное удовольствие!

Скальный выступ «Язык дракона»

Скальный выступ «Язык дракона» (также называют «Язык тролля») с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности - одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!

Башни и древние поселения Верхней Балкарии

Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек Кабардино-Балкарии. Она находится на окраине покинутого селения Шканты. С XVII века башня стоит на гигантском валуне высотой более пяти метров. С площадки у ее подножия открывается вид на старинные аулы.

Башня Абаевых («Абай-Кала») - находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Она относится к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати.

Селение и крепость Зылги - древнее поселение. Зылгы интересно своей историей, связанной со всей Балкарией, тем более, что над селением располагается система оборонительных укреплений, датируемых X-XI веками и разрушенными в XIV веке войсками Тамерлана, а также несколько курганов и средневековых могильников.

Фотолокация"Качеля"

Пока нам готовят вкусный обед, есть время покататься на качеле с незабываемым видом на всю долину!

Голубые озёра

Голубые озера – это группа из пяти карстовых водоемов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих.

Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.

Водоемы очень древние, сколько им лет — достоверных сведений нет. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера, являющегося самым глубоким карстовым озером на территории России (и вторым по глубине в мире), были обнаружены древние окаменевшие организмы - некоторым экземплярам насчитывается не менее 180 млн. лет.

Термальные источники

В конце насыщенного впечатлениями дня мы заедем на термальные источники, возьмите с собой купальные принадлежности.

Важно знать

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой;

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике;

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован;

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт / свидетельство о рождении);

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